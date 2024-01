escuchar

Elige estar cerca de su gente. Cada fin de año se acerca a su pueblo natal para compartir con su familia las celebraciones de fin de año. De esta manera, Pujato se convierte en un foco de atracción para los fanáticos del fútbol y genera una revoluciona en los chicos del lugar. Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, disfruta de todo este movimiento, quiere ser parte de diferentes acciones y este fin de semana participó de un evento que se realizó en el club Sportivo Matienzo, donde él comenzó en el mundo de la pelota. Lógicamente, todo el pueblo se emocionó con su presencia.

El técnico de la selección argentina apareció en videos que subieron algunos chicos de Pujato. La sinergia fue inmediata: el DT fue muy amable y afectuoso con ellos. A varios los recibió en la casa de sus padres, a otros les firmó sus camisetas, se emocionó cuando uno le cantó una chacarera y este sábado participó de la ceremonia en la que se inauguró el sistema de iluminación en el estadio de Matienzo. Además dio el puntapié inicial del mundialito que se llevó a cabo en la institución.

El Mister, Lionel Scaloni uno más en su querida Pujato.



Los más pequeños enloquecieron con la presencia de Scaloni y todos querían su foto. El DT saludó a cada uno y se corporizó como la gran atracción de la tarde. Incluso, en varios de los videos que se viralizaron por las redes sociales se puede ver cómo el entrenador de la selección argentina se acercó a los chicos para saludarlos cuando entraron al campo de juego y la cara de los niños evidenció una emoción mayúscula por tener al lado a uno de los héroes históricos del fútbol argentino.

Scaloni, que lució una camiseta con el logo de la institución y, en su espalda, tenía estampado el número 1944, en referencia a la fundación de la entidad, se prestó para hacer todas las fotos de rigor y además le acercaron una réplica de la Copa del Mundo para que pudiera posar junto con los jóvenes del club Azote Jr. de Rosario. Fue el protagonista para dar inicio al Mundialito que se suele realizar todos los años entre los clubes de Pujato: “Es es mi club muchachos, es donde nací yo. Es muy lindo. Es un lujo ver como ha crecido este predio. Estoy emocionado de estar acá, encantado ”, comentó el entrenador y entre risas mientras salía de la cancha dijo: “ Vamos a dejar jugar a los chicos ”.

No es la primera vez que Scaloni está cerca de su club natal, ya que después de consagrarse campeón del mundo en Qatar, circuló por las redes un video en el que se lo ve al DT dándole una charla técnica al equipo de la primera división de Matienzo: “ Daría lo que sea por sentirme en la situación de ustedes. Dejaría de ser campeón mundial por ser jugador de fútbol. Y ya no puedo hacerlo, es la realidad, yo ya no tengo más rodillas, no tengo más tobillos y tengo 45 años ¿Qué les quiero decir con esto? Que tienen que disfrutar de jugar al fútbol. Y sí muchos de ustedes me puede decir: ‘yo tengo 30 años y estoy jugando en la liga casildense’ Y yo les digo que daría lo que sea por jugar un partido y no puedo, no puedo hacerlo por más de 20 minutos. El fútbol hay que disfrutarlo, porque es una pasión”.

