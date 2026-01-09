Lionel Scaloni: su charla con Messi, la Finalissima y la falta de continuidad de algunas figuras

Durante las fiestas, Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, visitó a Lionel Messi en su casa de Funes, en las afueras de Rosario, lo que generó especulaciones sobre la confirmación del crack para el próximo Mundial. ¿Lo jugará?

Lejos de tratarse de un encuentro extraordinario, el conductor del equipo nacional lo definió como parte de una dinámica habitual de conversaciones con los referentes del plantel. “Hablé con varios, con la mayoría. Tengo la intención de hablar con la mayoría de los chicos y darle la perspectiva”, explicó Scaloni en una charla con AFA Estudio, un canal oficial de la institución en YouTube.

Scaloni, con la Copa del Mundo entre sus manos, abriendo la ceremonia del sorteo de las zonas de Canadá-Estados Unidos-México 2026; "hemos competido en alto nivel y hemos vuelto a ganar, que es lo más difícil. Lo que manda es la cancha, no el DNI", subrayó el entrenador. Chris Carlson - AP

“Faltan seis meses y está bueno decirles a los jugadores qué falta y qué no falta”, puntualizó el DT. La cercanía física facilitó el encuentro entre el DT y el capitán y les quitó misterio a las imágenes que circularon en redes sociales. “Estoy al lado de su casa, así que no me costaba mucho viajar. Las imágenes de las fotos me delataron, pero no tengo por qué negarlo”, contó. Y agregó: “A veces lo hago por llamada; otras, en persona”.

“Los que lo conocemos sabemos que no va a relajarse nunca. Es un competidor nato, quiere jugar y ganar siempre”, afirmó Scaloni sobre Messi. Según la visión del hombre nacido en Pujato, esa actitud tiene un impacto en el vestuario. “Eso es importantísimo para los compañeros, que ven que es un capitán que se comporta de esa manera y quiere venir a jugar en la selección sea donde sea. Eso es innegable y es un legado que va a dejar, que tienen que tomar los chicos que vienen de atrás“, sostuvo. Hay quien interpreta que dio a entender que Leo va a participar en la Copa del Mundo y por un motivo u otro no lo oficializa todavía.

El encuentro de Scaloni con Messi pic.twitter.com/OucGjae9A9 — AFA Estudio ⭐️⭐️⭐️ (@AFAestudio) January 9, 2026

Por eso, sobre la posibilidad de ver a Messi en Canadá-Estados Unidos-México 2026 Scaloni fue cauto. “Del Mundial ya se verá. No hablamos de eso porque falta tiempo y no queremos agobiarlo, sino que esté tranquilo y tome la decisión que tenga que tomar”, advirtió. Y pateó la pelota afuera, luego de protagonizar esa íntima charla y un café: “Por lo pronto, hablamos de otras cosas”.

Scaloni se refirió también a la llegada de Valentín Carboni, una de las promesas que suele citar para la selección, a Racing. “No habló con nosotros, pero siempre ha estado en nuestra órbita”, explicó. “Estuvo en la Copa América y después se lesionó de gravedad. Es un futbolista de los que hay pocos”, halagó al chico campeón de Estados Unidos 2024. Sobre la decisión del ex atacante de Inter de volver al fútbol argentino, Scaloni no ofrece reparos, como para el caso de Leandro Paredes en Boca. “Está bueno que decida salir para mostrarse, y nosotros analizaremos, como siempre. No nos interesan el equipo ni el país, sino el rendimiento”, manifestó el DT.

La competitividad de los jugadores de la Selección pic.twitter.com/lQxou9oBgG — AFA Estudio ⭐️⭐️⭐️ (@AFAestudio) January 9, 2026

Thiago Almada es un caso especial. No tiene suficiente continuidad en Atlético de Madrid y lo busca Palmeiras. Pasar a Brasil sería un retroceso en su carrera, pero... “Nosotros solo analizamos lo futbolístico y si están rindiendo en el nivel que nosotros queremos. Es un futbolista importante para nosotros”, consideró. Es más: según distintas fuentes, Almada es un posible titular en el Mundial.

La continuidad de la mayoría de los intérpretes que se consagraron en Qatar suele llamar la atención. No siempre la repetición de fórmulas funciona. En la conversación con AFA Estudio, Scaloni defendió con entusiasmo su idea. “Muchos tienen la edad, han jugado el anterior Mundial, y eso les permite estar en este. El motivo más importante es el rendimiento. No nos han dado motivos para cambiar después de ganar el Mundial”, expuso. Y fue más allá: “Hemos competido en alto nivel y hemos vuelto a ganar, que es lo más difícil. Lo que manda es la cancha, no el DNI”.

Thiago Almada, un caso por tener en cuenta: el atacante pierde figuración en Atlético de Madrid y puede recalar en Palmeiras. JOSEP LAGO - AFP

Con la mira en la nómina definitiva para el certamen que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, Scaloni abrió el juego: “No descartamos a nadie”. Y recordó la experiencia de Qatar 2022 al respecto: “Fue un baldazo de agua fría perder algunos futbolistas a poco de empezar el Mundial”.

Por eso, el cuerpo técnico trabaja con un universo amplio. “Manejamos una lista de más de 50 futbolistas en la que el nivel es parejo y puede pasar cualquier cosa”, comentó. Aunque reconoció que hay una base definida, dejó en claro que nadie tiene asegurado el lugar. “Lógicamente, hay un gran porcentaje [decidido] de la lista final, pero tenemos que estar alertas a posibles lesiones, a bajas por rendimiento o baja forma”, advirtió. Y lo sostuvo con elocuencia: “En eso seremos inflexibles”.

Scaloni también brindó detalles sobre la planificación logística para disputar la Copa del Mundo. “La idea es, si podemos, quedarnos el mayor tiempo posible en un lugar. Estamos viendo Kansas, Dallas”, apuntó. El objetivo es reducir traslados y ganar estabilidad. “Después, a medida que vayamos avanzando, ya veremos si nos cambiamos o si seguimos ahí y vamos a jugar y volvemos”, detalló. “En los desplazamientos en este Mundial daría un poco de tranquilidad quedarse en una base. Eso es lo que tenemos planeado”, anticipó en una conversación distendida.

Luis de la Fuente, el director técnico de España, es amigo de Scaloni; uno y otro se enfrentarán por la Finalissima el 27 de marzo en Qatar.

También habló de la Finalissima, que Argentina protagonizará frente a España el 27 de marzo, y del vínculo personal con el entrenador adversario, Luis de la Fuente. “Más que un amigo, fue uno de mis maestros en el curso de entrenador. Además de darnos el curso, nos trató de una manera muy especial. Se podía hablar con él, debatir, charlar”, elogió, antes de referirse al encuentro: “Es un partido lindo para jugar. Será muy difícil, es una gran selección”, aludió a la campeona de Europa.