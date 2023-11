escuchar

El impacto del golpe de Uruguay todavía duele. Es verdad que el grupo siempre dio muestras de carácter ante situaciones complejas, pero en esta oportunidad la incomodidad es grande. Es que el campeón del mundo fue superado, sintió que lastimaron su orgullo y todos lo saben. El clima no quedó afectado, pero sí en la intimidad saben que encontraron un freno importante para el andar “pavoneante” que tenía la selección argentina por las eliminatorias. Y Lionel Scaloni dijo que lo que sucedió en la Bombonera le sacudió la lógica, lo obligó a recalcular algunas ideas, refrescar algunos conceptos, reactivar las motivaciones y lo puso a prueba nuevamente para demostrar que aprende.

Tendrá en Brasil una escena desafiante, porque la visita a Río de Janeiro implica la chance para “levantarse rápido” como pidió Lionel Messi, pero también representa un prueba de altísima exigencia en la que las ventajas que le presenta el rival pueden explotarle en la cara si el paso por el Maracaná no es positivo. Porque las ausencias de Neymar, Ederson, Vinicius, Richarlison y Casemiro representan una debilidad cierta para Brasil, sin embargo, Scaloni pretende que esto no confunda a sus jugadores, por eso lo que dijo públicamente, lo sostiene en la intimidad: “ Brasil no sé si es el mejor rival para levantarse, pero tenemos que ir a jugar e intentar hacer lo mejor ”.

SCALONI: "SIEMPRE DIJIMOS QUE NO ERAMOS IMBATIBLES" 🗣️🇦🇷



El entrenador de la Selección argentina se refirió a la derrota ante Uruguay. pic.twitter.com/Q1ecpA808o — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2023

Si bien la selección argentina es un colectivo de talentos, con Lionel Messi como el estandarte del campeón del mundo, lo que nadie puede negar es que Scaloni también tiene un peso importante en la impronta que le dio al equipo. El entrenador logró conformar “un buen equipo, de autor”, como lo definió Marcelo Bielsa. Es por eso que el staff técnico del conjunto nacional siente que encontrar soluciones a lo que pasó en la Bombonera y que ante Brasil es necesario que se vean los “ retoques ”, las “ correcciones ” y que verdaderamente funcione el “ borrón y cuenta nueva ” que inocularon desde que pisaron en vestuario en la cancha de Boca. Quieren quitarle “drama” a la caída con Uruguay y que no afecte en nada para el choque en el Maracaná.

Lo que sucedió ante Uruguay los dejó lastimados, por eso cuando Scaloni habló acerca de las enseñanzas que les dejó ese traspié, sin la frescura de otros momentos, aportó una reflexión de ese duelo con Bielsa y lo que esperan para el choque de este martes con Brasil: “ Fue un partido muy particular el del jueves. Se toma nota y se apunta . Difícilmente haya otro rival que nos juegue así. Esa es la lectura que hacemos, reconocer que no hicimos un buen partido, pero no dejamos de creer. Eso te deja tranquilo, siempre apuntamos a ganar. No es tan sencillo poder aplicar para el próximo partido estas cuestiones, porque no es el mismo rival, no tiene las herramientas...”.

Si bien el equipo está enfocado en el clásico con Brasil, el trabajo que realizó el staff técnico en los días posteriores fue muy importante, porque el almuerzo del viernes último no tuvo el mismo clima de siempre, así como tampoco en el rostro de Scaloni se tradujo la misma frescura que lució en otras oportunidades. Todo está concentrado en recuperar esa confianza y con un mensaje que también el técnico se encargó de hacer público para sostener el ánimo interno y de los hinchas: “ Siempre dijimos que no éramos imbatibles . Era evidente, más allá del resultado último. Hay que estar preparados para esto y para seguir compitiendo. A nadie le gusta perder y está clarísimo, nosotros somos los primeros que queremos recuperarnos”, comentó el seleccionador argentino.

“NUNCA SE SABE SI ES BUEN O MAL MOMENTO, ES RELATIVO. ES BRASIL Y YA SABEMOS LO QUE HAY”



Lionel Scaloni habló de cómo llega el equipo de Fernando Diniz al duelo con Argentina 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/U6Cd16WiCs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 20, 2023

Cada palabra de Scaloni ahora se concentra en cuidar toda la armonía que supo construir en su grupo. Reconoció en varias oportunidades que su planificación no sólo se ocupó en encontrar las mejores alternativas para que el equipo sea competitivo y sólido a cada paso, sino que además también les explicó a sus futbolistas que había que tener la “ cabeza bien acomodada ” para el momento en el que los resultados no sean los más saludables. Y por eso, el entrenador se encarga de bajar mensajes positivos en estos momentos, como sucedió cuando lo consultaron por el rendimiento de Lautaro Martínez: “Hay que ver cuántos partidos pasaron sin que marque goles. Decir ‘más de un año sin marcar en la selección’ queda como que se jugaron 15. Hizo un gol de penal que fue importante (en la definición con Países Bajos). Creo que las estadísticas están ahí, pero no soy muy fanático. Él en su club la mete seguido, Julián (Álvarez) también. No es preocupante. Se le ve bien, está bien, la selección juega cada equis tiempo y es relativo. No vino una fecha porque le di descanso con Australia e Indonesia. Tiene gol, no me preocupa. Uno decide por uno o por otro y ahí es complicado”.

Si bien sabían en el cuerpo técnico que esta doble fecha de eliminatorias podía darle una mirada real sobre en qué punto estaba el equipo de cara a las potencias, el golpe Uruguay se convirtió en la lección que deberá rendir este martes ante Brasil. Y si bien recita de memoria Scaloni que no cambiará sus formas, sabe que necesita versatilidad, sobre todo cuando aparecen interpretes que saben cómo contrarrestar el estilo del campeón del mundo.