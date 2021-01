Atlanta United presentó a Lisandro López: "Liderazgo y mentalidad ganadora"

López fue presentado en Atlanta United Crédito: @ATLUTD

Destino confirmado para Lisandro López. Tras anunciar su salida de Racing, el experimentado delantero de 37 años fue anunciado como refuerzo estelar de Atlanta United de la Major League Soccer (MLS). En el cierre de su etapa como futbolista profesional y luego de cinco años consecutivos en la Academia, la experiencia en los Estados Unidos será la sexta institución de su carrera.

"Atlanta United anunció hoy que ha fichado al delantero Lisandro López a través de una transferencia gratuita desde Racing Club de Argentina. López se agregará a la lista en espera de la recepción de su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y Visa P-1 y ocupará un lugar en la lista internacional", afirmó la institución estadounidense en un comunicado publicado en el sitio web oficial.

"Lisandro es un goleador veterano que fortalecerá nuestro ataque y nos complace sumar a nuestro club a un jugador con su experiencia y cualidades", dijo el vicepresidente y director técnico del Atlanta United, Carlos Bocanegra. "Aporta liderazgo y mentalidad ganadora, habiendo ganado varios títulos de liga y copas a lo largo de su carrera. Creemos que tendrá una influencia positiva en nuestra plantilla más joven".

De esta manera, el ícono de la Academia se reencontrará con Gabriel Heinze, flamante técnico que llegó este lunes a Atlanta y en los próximos días iniciará su ciclo tras su etapa en Vélez. Ambos fueron rivales en la Ligue 1 de Francia y construyeron una relación que ahora tendrá un nuevo punto en común: el delantero tendrá su primera experiencia en la MLS después de jugar durante 18 años en Racing, Porto de Portugal, Olympique de Lyon, Al-Gharafa de Qatar e Inter de Brasil.

El club fue fundado en 2014, participa en la MLS desde 2017 y en la temporada 2018 logró su primer título al quedarse con la Copa MLS (título de liga) bajo las ordenes técnicas del argentino Gerardo Martino. Luego, en 2019, con el holandés Frank De Boer, conquistó la U.S. Open Cup y en los últimos dos años participó de la Liga de Campeones de la Concacaf, competencia a la que está clasificada para el presente 2021.

Durante la semana pasada, Licha brindó una conferencia de prensa en la que contó las razones de su partida de Racing: "Estoy acá para anunciar mi salida del club, dar por terminada mi segunda etapa en la institución, después de cinco años maravillosos. Hubo momentos espectaculares y otros no tan buenos, pero estoy orgulloso. Hay un cansancio y agotamiento físico y sobre todo mental. He decidido terminar esta etapa en el club, de cinco años donde realmente di todo lo que tenía y podía. Hoy se termina", contó.

"Siempre fui una persona que se comprometió al ciento por ciento. Para mí, el compromiso fue y es siempre innegociable. Siempre exigí a mis compañeros el compromiso al ciento por ciento y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera. Si siento que yo no puedo, no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco. Siento que o puedo comprometerme de la manera que siempre estuve y a mí me gusta, sobre todo desde lo mental", cerró el delantero.

