Lisandro Martínez volvió tras 52 días, pero fue expulsado en Manchester United por tirarle del pelo a un rival

En medio del golpe por la lesión de Cristian Romero, que lo dejará fuera entre seis y ocho semanas y lo obligará a llegar con lo justo al Mundial, Lionel Scaloni encontró un motivo de alivio: Lisandro Martínez reapareció en Manchester United luego de 52 días sin jugar y empieza a posicionarse como una alternativa concreta ante una eventual ausencia del cordobés, en una zaga en la que Nicolás Otamendi llegará al Mundial con 38 años, más allá de que también podría meterse en el equipo en su lugar. De todos modos, su vuelta no fue del todo positiva: vio la roja al inicio de la segunda etapa por tirarle del pelo a un rival, en una sanción exagerada, más allá de lo insólito de la acción.

El lunes, que había comenzado con la confirmación de que el Cuti sufrió una distensión de grado 1 en el ligamento colateral de la rodilla derecha, continuó horas más tarde con la presencia de Martínez en la derrota 2 a 1 del United frente al Leeds, un resultado que, aunque mantiene al equipo en el tercer puesto de la Premier League, lo alejó del líder, Arsenal, a nueve puntos, y lo dejó más cerca de Chelsea, a ocho, el primero que hoy está fuera de la zona de clasificación a la Champions League.

La gran salvada en la línea de Licha

Más allá del impacto que tiene Licha en el United, la noticia alentadora pasa por su regreso con la mirada puesta en el Mundial. El defensor, que fue titular junto a Romero en la Copa América 2024 y luego perdió terreno frente a Otamendi, en parte por sus reiterados problemas físicos, acumulaba una larga inactividad a causa de un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. En ese tiempo, se perdió cinco compromisos con su club y también la última fecha FIFA con la selección, en la que Argentina enfrentó a Mauritania y Zambia en la Bombonera.

Tras volver en noviembre de una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda que lo mantuvo 292 días fuera de las canchas, en diciembre recuperó la titularidad y encadenó diez partido consecutivas desde el arranque, incluida una actuación destacada en el clásico ante el City, en Old Trafford, donde logró neutralizar a Erling Haaland pese a la desventaja física de 19 centímetros. Sin embargo, en febrero sufrió un nuevo desgarro que le quitó continuidad, aunque ahora regresó con margen suficiente para recuperar ritmo y llegar en buenas condiciones al Mundial.

El árbtiro Paul Tierney escucha el reclamo de Lisandro Martínez pero no cambió la decisión PAUL ELLIS - AFP

En el partido frente a Leeds, que terminó con derrota por el doblete de Noha Okafor, Martínez se desempeñó como segundo zaguero central en dupla con el franco-marfileño Leny Yoro. Bloqueó un remate de taco de Dominic Calvert-Lewin que tenía destino de gol y, ya con el marcador 0-2, despejó sobre la línea un disparo del japonés Ao Tanaka, en una intervención notable.

Pero no todas fueron positivas: en la jugada previa al segundo gol, comprometió a Casemiro con una salida imprecisa que tomó al brasileño de espaldas y que, tras una serie de toques, terminó en la red. En el complemento, con el United más adelantado y sus laterales proyectados, Martínez se movió casi como un stopper por la izquierda, con salidas al costado y conducciones desde el fondo. Sin embargo, no pudo completar el encuentro: a los nueve minutos del complemento, el árbitro Paul Tierney revisó una acción entre Lisandro Martínez y Calvert-Lewin, en la disputa de la posición tras un pelotazo aéreo y, tras observarla en el monitor, le mostró la tarjeta roja directa por un leve tirón de cabello al delantero del Leeds. Una jugada extraña que terminó opacando, en parte, un regreso esperado.

Lisandro Martínez le TIRÓ DEL PELO a Calvert-Lewin y, luego de la revisión del VAR, se fue expulsado con el Manchester United perdiendo 2-0 ante Leeds...



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En su club, los números lo avalan: en 15 partidos de la temporada en la Premier , Manchester registró siete victorias, seis empates y solo tres derrotas, con un promedio de 1,55 goles recibidos por partido; mientras que sin su presencia, el equipo acumuló ocho triunfos, cinco igualdades y cinco caídas, con 1,64 tantos en contra por encuentro. Además, cada vez que Lisandro completó los 90 minutos, el saldo fue de cuatro victorias y cuatro empates.

Aunque todavía no está claro si Romero integrará la lista definitiva para el Mundial, es un hecho que el defensor del Tottenham no llegará en plenitud al debut en el Mundial, el 16 de junio frente a Argelia, en Kansas. En ese contexto, la reaparición de Martínez gana otra dimensión: más allá de su perfil zurdo, la variante que analiza Scaloni para reemplazar a Romero sería correr a Otamendi hacia la derecha y abrirle un lugar a Lisandro, como ocurrió, por ejemplo, en el partido ante México en la fase de grupos del Mundial 2022, aunque en aquel caso respondió a una decisión táctica. Otamendi está suspendido para e debut del Mundial, pero la FIFA podría “limpiar” las tarjetas de todos los que deban cumplir por una expulsión.

Lo mejor de Manchester United vs. Leeds

En caso de recibir solo una fecha de suspensión, Martínez se perderá el encuentro del sábado ante Chelsea y dispondrá de cinco compromisos más (Brentford, Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest y Brighton) para alcanzar el nivel ideal de cara al Mundial.

Para Scaloni, de todos modos, lo central es que vuelva a sumar minutos. Y saber que puede contar con él ante cualquier contingencia, como esta lesión de Romero que todavía no termina de asimilarse por completo.