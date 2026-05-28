Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: uno por uno, los citados de Scaloni

La selección argentina tiene a sus elegidos para disputar el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y ya se ilusiona con la posibilidad de defender el título que logró en Qatar 2022. Este jueves, el DT Lionel Scaloni oficializó la lista de los 26 elegidos y despejó todo tipo de dudas y especulaciones: es la misma base del equipo que logró la tercera estrella en Medio Oriente y está él: Lionel Messi. El capitán argentino resaltó en todo el último tiempo que iba a pensar hasta último momento si jugaría o no la Copa del Mundo, de acuerdo a su condición física, y más allá de que era un posibilidad latente, faltaba esta noticia.

Todos los detalles de la previa del Mundial ya se pueden consultar en canchallena.com.

Las sorpresas más resonantes de la lista son la ausencia de Marcos Acuña, campeón en Qatar 2022 y de otro defensor, Marcos Senesi; más las presencias de Facundo Medina, José ‘Flaco’ López y Valentín Barco. En las horas previas a la salida de la nómina ya se había descartado a Franco Mastantuono. De esta manera, serán ocho los debutantes en la Copa del Mundo.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907

Lionel Messi, que finalmente pudo cumplir el sueño de levantar la Copa del Mundo en 2022, jugará su sexto mundial ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La presencia de Lionel Messi entrará en los libros de historia del fútbol, ya que el capitán de la selección argentina disputará su sexta Copa del Mundo estableciendo un récord absoluto de presencias que compartirá con Cristiano Ronaldo, citado en Portugal y con Guillermo Ochoa, reservado por México.

Tras este anuncio, los citados, que salieron de una lista preliminar de 55 confeccionada por el DT previamente, comenzarán a entrenar en el predio de AFA en Ezeiza y viajarán el 1° de junio a Kansas, la ciudad estadounidense que será base del conjunto albiceleste y toda su delegación. A su vez, el 2, la FIFA dará a conocer todas las listas de convocados de los países clasificados.

El Mundial, el primero de la historia con 48 equipos, quedará inaugurado el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México y el partido que le subirá el telón a la competencia será entre el anfitrión y Sudáfrica, mismo cruce de una apertura que se dio en Sudáfrica 2010.

La primera etapa del campeonato concluirá el 27 de junio, después de 72 partidos. Los 16avos de final, instancia que se añadió en el nuevo formato, será del 28 de junio hasta el 3 de julio y los ganadores de los 16 cruces avanzarán a los octavos, previstos entre el 4 y 7 de julio.

Los cuartos de final, con los ocho mejores del certamen, serán del 9 al 11 de julio y las semifinales, el 14 y 15. El penúltimo encuentro del Mundial 2026 será por el tercer puesto el 18 de julio mientras que un día después, el 19, tendrá lugar la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Argentina es una de las grandes favoritas a quedarse con el Mundial 2026 y la N° 2 del ranking FIFA Rodrigo Abd - AP

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina