Lista de convocados de la selección argentina Sub 20 para el Mundial Chile 2025

La selección argentina Sub 20 ya conoce sus convocados para afrontar el Mundial de Chile 2025, que se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre. El conjunto albiceleste conducido por Diego Placente integra el Grupo D junto a Cuba, rival del debut, Australia e Italia, subcampeón de la última edición realizada en la Argentina, justamente. La gran sorpresa y figura del plantel es Gianluca Prestianni, de Benfica de Portugal. Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, como se esperaba, no fueron cedidos por sus clubes, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

¿Qué pasa estas situaciones?

Los clubes no quieren ceder a sus jugadores para un torneo juvenil porque no es obligatorio, la FIFA no se los impone. En general los dueños de sus pases lo consideran un riesgo, aún a pesar de que se trate de una Copa del Mundo. Pasó con decenas de estrellas a lo largo de la historia y el antecedente más reciente es el Mundial de 2023, cuando se quedaron afuera Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Nico Paz.

Para este año, Mastantuono, flamante refuerzo de Real Madrid, será el gran ausente. “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, afirmó Xabi Alonso, DT del Merengue. Lo mismo ocurre con el ‘Diablito’, según confirmó Simon Rolfes, director deportivo de Bayer Leverkusen, club en el que el ex River está a préstamo desde Manchester City. “Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”, sentenció.

Además, Valentín Carboni, cedido en Genoa desde Inter de Milán, se ilusioba con estar, pero tampoco consiguió la aprobación. De los que juegan en Europa, los dos que sí lograron ser parte de la lista de convocados son Julio Soler, lateral izquierdo con poco rodaje en Bournemouth, y Alejo Sarco, de Bayer Leverkusen, una fija en los microciclos de preparación previos a la Copa del Mundo.

En cuanto a los que se desempeñan en el fútbol local, los únicos que estaban eran los que juegan en River, Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y Lanús, debido a que están en plena competencia internacional (el Millonario, el Fortín, la Academia y el Pincha en la Libertadores, y el Granate en la Sudamericana). De ellos, los que recibieron el ok de sus clubes fueron Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez), mientras que no fueron autorizados Santiago Lencina (River) Dylan Aquino (Lanús).

Fixture de la selección argentina en el grupo D

Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupos Mundial Sub 20 2025