Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza

El 24° Mundial Sub 20 de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realizará este año entre el 27 de septiembre y 19 de octubre en Chile con la participación de 24 seleccionados, entre ellos la Argentina que es el máximo campeón de la historia aunque no celebra desde hace 18. El gran ausente es Uruguay, el campeón de la última edición.

Los equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos en cada grupo (36 partidos) y los dos líderes de cada uno más los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Los grupos del Mundial Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Chile; la selección argentina integra la zona D Esteban Felix

Fixture del Mundial Sub 20 Chile 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Japón vs. Egipto - Sábado 27 de septiembre a las 17 en el estadio Nacional.

Chile vs. Nueva Zelanda - Sábado de 27 septiembre a las 20 en el estadio Nacional.

Fecha 2

Egipto vs. Nueva Zelanda - Martes 30 de septiembre a las 17 en el estadio Nacional.

Chile vs. Japón - Martes 30 de septiembre a las 20 en el estadio Nacional.

Fecha 3

Egipto vs. Chile - Viernes 3 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

Nueva Zelanda vs. Japón - Viernes 3 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Grupo B

Fecha 1

Corea del Sur vs. Ucrania - Sábado 27 de septiembre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Paraguay vs. Panamá - Sábado 27 de septiembre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 2

Panamá vs. Ucrania - Martes 30 de septiembre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Corea del Sur vs. Paraguay - Martes 30 de septiembre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 3

Panamá vs. Corea del Sur - Viernes 3 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Ucrania vs. Paraguay - Viernes 3 de octubre a las 17 en el estadio Nacional.

Grupo C

Fecha 1

Marruecos vs. España - Domingo 28 de septiembre a las 17 en el estadio Nacional.

Brasil vs. México - Domingo 28 de septiembre a las 20 en el estadio Nacional.

Fecha 2

España vs. México - Miércoles 1° de octubre a las 17 en el estadio Nacional.

Brasil vs. Marruecos - Miércoles 1° de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

Fecha 3

España vs. Brasil - Sábado 4 de octubre a las 17 en el estadio Nacional.

México vs. Marruecos - Sábado 4 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Grupo D

Fecha 1

Italia vs. Australia - Domingo 28 de septiembre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Cuba vs. Argentina - Domingo 28 de septiembre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 2

Italia vs. Cuba - Miércoles 1° de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 3

Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Australia vs. Cuba - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

La selección argentina se clasificó al Mundial Sub 20 como subcampeón del Sudamericano JUAN BARRETO - AFP

Grupo E

Fecha 1

Francia vs. Sudáfrica - Lunes 29 de septiembre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia - Lunes 29 de septiembre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Francia - Martes 2 de octubre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia - Martes 2 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Fecha 3

Sudáfrica vs. Estados Unidos - Domingo 5 de octubre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Nueva Caledonia vs. Francia - Domingo 5 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

Grupo F

Fecha 1

Noruega vs. Nigeria - Lunes 29 de septiembre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

Colombia vs. Arabia Saudita - Lunes 29 de septiembre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

Fecha 2

Colombia vs. Noruega - Martes 2 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

Nigeria vs. Arabia Saudita - Martes 2 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

Fecha 3

Nigeria vs. Colombia - Domingo 5 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

Arabia Saudita vs. Noruega - Domingo 5 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

El estadio Nacional de Santiago recibirá gran parte de los partidos del Mundial Sub 20 Andrés Eliceche

La historia del campeonato es mucho más reciente que la del de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La Copa del Mundo para menores de 20 años tuvo su primera vez en Túnez 1977 y la última en Argentina 2023, sin actividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 citas ecuménicas.

Tabla de campeones del Mundial Sub 20