Liverpool compra a Florian Wirtz en 157.000.000 de dólares, la venta récord que desbancó a Enzo Fernández

Liverpool acordó pagar 116 millones de libras (157 millones de dólares) por el mediocampista ofensivo Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen, informaron este viernes los medios británicos. El acuerdo para el futbolista alemán de 22 años incluye 100 millones de libras garantizadas, más 16 millones de libras en variables por rendimiento, que si se logran, establecerían un récord para el fútbol de la Premier League.

El récord de la Premier League para un fichaje se estableció cuando Chelsea adquirió al centrocampista argentino Enzo Fernández de Benfica por 106,7 millones de libras (131,4 millones de dólares en ese momento) en 2023.

Más tarde ese verano, Chelsea acordó pagar hasta 115 millones de libras (146 millones de dólares en ese momento), con 100 millones de libras por adelantado, por el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo de Brighton.

Florian Wirtz jugando para Alemania ante Portugal, por las semifinales de la Nations League 2025 TOBIAS SCHWARZ - AFP

Los medios británicos, incluida la BBC, informaron sobre el fichaje de Wirtz -que sería un récord para Liverpool- sin citar una fuente. Sky Sports informó que el monto sería de 116,5 millones de libras, según cuenta la agencia AP. The Athletic informó que se espera que Wirtz firme un contrato de cinco años, y que los honorarios se componen de una cantidad inicial de 117,5 millones de euros y otros 18,8 millones en complementos. Reuters se puso en contacto con el Leverkusen. La cifra convertiría a Wirtz en el fichaje más caro de la historia del Liverpool, por delante del central y capitán holandés Virgil van Dijk, que fichó por 75 millones de libras en 2017.

Se había conjeturado sobre la venta de Wirtz durante varias semanas, y el propio jugador pareció confirmarlo en su cuenta de Instagram cuando salió a desmentir informes de prensa de que había exigido la camiseta con el número 10 que luce el volante argentino Alexis Mac Allister en Liverpool.

Se espera que Wirtz se someta a un reconocimiento médico en los próximos días antes de la firma. Liverpool ambiciona ser una dinastía después de conquistar el título de la Premier esta temporada.

Enzo Fernandez ante Marc Bertra, en la final de la Conference League que Chelsea le ganó a Betis por 4-1 en 2025 Denes Erdos - AP

Wirtz se reencontrará con Jeremie Frimpong, quien fue su compañero en el Leverkusen. El lateral derecho holandés firmó el mes pasado con Liverpool por un monto de 35 a 40 millones de euros (39,7 millones de dólares a 45,4 millones de dólares), según versiones de prensa.

Wirtz cumplió 22 años el mes pasado, pero ha sido un jugador clave del Leverkusen desde que tenía 17 años. Fue la figura en el ataque del conjunto dirigido por Xabi Alonso que completó el bicampeonato doméstico Bundesliga-Copa de Alemania en 2023/24 sin perder un partido.

A Wirtz, al que le quedaban dos años de contrato con el Leverkusen, también le interesaban el Bayern Múnich, campeón alemán, y el Manchester City de Pep Guardiola. La temporada pasada, el internacional alemán marcó 16 goles y dio 15 asistencias en 45 partidos con el Leverkusen, que acabó segundo tras el Bayern.

Así juega Wirtz

El Manchester City estuvo en la carrera por Wirtz, pero varios medios informaron que los Citizens se echaron atrás, supuestamente por el precio astronómico del talentoso centrocampista. En abril pasado, Según Bild, Guardiola había acelerado para quedarse con Wirtz y el diario hasta había hablado de cifras. Manchester City iba a buscar la ingeniería pagar hasta ¡150 millones de euros! por el pase del joven talento alemán ante la decisión tomada de desprenderse de Kevin De Bruyne, reciente incorporación de Napoli de Italia.

Florian Wirtz del Bayer Leverkusen anota un penal durante el encuentro ante el Hoffenheim en la Bundesliga el sábado 14 de septiembre del 2024. (Uwe Anspach/dpa via AP) Uwe Anspach - DPA

Además, tenía en mente ofrecerle a Wirtz un sueldo de 25 millones de la misma moneda. Un paquete económico que podría cerrarles tanto al club de las aspirinas como al propio futbolista. Claro que Wirtz estaba influenciado también por un tema familiar. Sucede que su padre preferiría que Florian permaneciera en Alemania y jugara a partir de la próxima temporada en el Bayern Munich, que también iba a perder a un referente al final de la presente campaña: Thomas Müller. Bild, por su parte, venía diciendo hace meses que Real Madrid podría ser otro de los interesados en contar con sus servicios, aunque la saldia de Carlo Ancelotti pudo enfriar las negociaciones.

“Estaba en la cancha todos los días. Con mi papá, mi hermana... con mis amigos. En la escuela teníamos una cancha chica a la que solíamos ir, incluso en los feriados, porque podíamos jugar en equipos con pocos jugadores. Era uno de los pocos que no tenía una PlayStation en casa. Entonces, me ponía a jugar con mis vecinos en la calle. Siempre tenía que hacer algo, incluso en vacaciones. ¡Y lo que más me gustaba era jugar al fútbol!“, confesó Wirtz tiempo atrás en una entrevista con el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung. Y de tanto ver fútbol se fue perfeccionando de tal manera que logró edificar una carrera que parece no tener techo.