Liverpool fue goleado en Anfield Road y Manchester City se quejó del VAR tras la derrota

Nadie esperaba este presente de Liverpool, el campeón de la Premier League que invirtió poco menos que 500 millones de euros en refuerzos y tras 12 fechas de la actual temporada deambula por debajo de la mitad de la tabla de posiciones. La sexta derrota -cuarta en las últimas cinco jornadas- fue ante sus hinchas, en Anfield Road, testigos de la goleada 3-0 de Nottingham Forest, que contó con el argentino Nicolás Domínguez entre los titulares.

Todavía nadie atina a encontrar las razones de esta inesperada debacle, que aun tiene margen de recuperación porque recién se transita por el primer tercio de la temporada, si bien la Premier no suele ofrecer muchas oportunidades a los que quedan prematuramente rezagados. El director técnico Arne Slot, que se acomodó rápidamente en el curso pasado y minimizó la nostalgia por el inolvidable Jürgen Klopp, se remontó al fuerte sacudón emocional que significó la muerte de Diogo Jota en un accidente de tránsito: “Echamos de menos al jugador y a la persona, de eso estoy completamente seguro, pero no puedo medir el impacto en nuestro rendimiento, y mucho menos en los resultados”.

Alexander Isak, el delantero por el que Liverpool pagó una fortuna y sigue lejos del gol Peter Byrne - PA Wire

La impaciencia aumenta por la falta de adaptación y el bajo nivel futbolístico de los dos grandes refuerzos del ataque. Uno, la contratación más alta en la historia de la Premier League, el centro-delantero sueco Alexander Isak, por quien se pagaron 145 millones de euros al Newcastle. Y el otro es el media-punta creativo alemán Florian Wirtz, que llegó tras desembolsar 125 millones para Bayer Leverkusen.

Lo más destacado de Liverpool 0 - Nottingham Forest 3

Isak, entre lesiones y problemas físicos, no convirtió en cinco encuentros, una mala racha que no sufrió en Newcastle. Su único tanto fue por la Copa de la Liga (Carabao Cup), ante Southampton (segunda división). En la derrota contra Nottingham fue reemplazado a los 23 minutos del segundo tiempo. Al justificar el cambio, Slot hizo un primer análisis severo para el delantero: “Isak no estuvo presente en este partido. No recibió mucho abastecimiento. Tuvo una oportunidad que simplemente desperdició”. Luego expuso algunos atenuantes: “Le llevará un poco de tiempo, pero terminará siendo el jugador que era en Newcastle si logramos que esté en forma. Se subestima que haya llegado a principios de septiembre, cuando ya se habían disputado tres fechas de la Premier”.

Alexis Mac Allister disputó los 90 minutos y dejó un cabezazo controlado por el arquero Sels. Recuperado de una lesión regresó el arquero Alisson en un equipo que también dejó de ser confiable en defensa. El zaguero y capitán, Virgil Van Dijk, se hizo cargo de este presente: “Recibimos demasiados goles fáciles. Definitivamente es un problema. Asumo la responsabilidad. Todos estamos decepcionados, como es debido. Perder en casa contra el Nottingham Forest me parece muy malo. Es lo menos que puedo decir. Estamos en un momento muy difícil".

Bajo la dirección técnica de Slot, es la primera vez que Liverpool recibe tres goles de local. “Después de un buen comienzo, nos convierten la primera vez que llegan al área... Es un cóctel difícil de digerir. Es mi responsabilidad, ganemos o perdamos. Los jugadores siguen intentándolo hasta el final. Dominamos el partido y creamos ocasiones, pero últimamente las desperdiciamos”.

Con respecto a la baja eficacia ofensiva, ante Nottingham Forest fue muy escaso el aporte de Mo Salah. De todas maneras, el egipcio es el delantero con más goles (4), seguido por Hugo Ekitike (tres y una asistencia), que de todos los refuerzos costosos -por el francés se abonaron 95 millones de euros- es el que más se acerca a las expectativas.

Manchester City y una derrota bajo la sombra del VAR

Manchester City tenía la oportunidad de ubicarse a un punto del líder Arsenal, pero la caída por 2-1 de visitante ante Newcastle lo relegó al tercer puesto. En un partido vibrante, de continuas transiciones entre dos equipos que se atacaron continuamente, la balanza se inclinó con dos goles de Harvey Barnes, el segundo en una posición dudosa, si bien el VAR ratificó que no hubo off-side.

Guardiola le reclama al árbitro tras la derrota de Manchester City Jon Super - AP

Tras el final del encuentro, Pep Guardiola ingresó al campo para protestarle al árbitro Samuel Barrott y mantuvo a la distancia una fuerte discusión con el brasileño Joelinton, media-punta de Newcastle. En los micrófonos de Sky Sports, Guardiola evitó opinar sobre la jugada del segundo gol que fue convalidada por el VAR (“no la vi”), pero respaldó las protestas de su arquero Gianluigi Donnarumma: “Si se quejó es porque pasó algo malo. Ya sucedió contra el Bournemouth. Donnarumma vio la acción, yo no, pero confío mucho en mis jugadores. El VAR y los árbitros decidieron una cosa en la primera parte y otra en la segunda, pero es lo que hay, estamos acostumbrados”.

El compacto de Newcastle 2 vs. Manchester City 1