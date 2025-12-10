Liverpool le ganó a Inter, pero no se apaga la polvareda que levantó el conflicto de Salah con Slot

Terminó enfurecido Lautaro Martínez con el árbitro alemán Feliz Zwayer, que tras revisar en el monitor del VAR sancionó penal el imprudente agarrón de la camiseta de Alessandro Bastoni a Florian Wirtz. Fue sostenida y muy gestual la protesta del delantero argentino, que se expuso a la expulsión por una segunda amarilla, que se hubiera sumado a la que recibió en el primer tiempo por una brusca barrida a Robertson.

Iban 43 minutos del segundo tiempo y la ejecución del penal por parte de Dominik Szoboszlai le dio a Liverpool en San Siro el 1-0 sobre Inter. Un triunfo que descomprime en más de un sentido la agitada actualidad del equipo inglés. En la Champions League se metió entre los primeros ocho, que acceden directamente a los octavos de final, a la espera de los resultados de este miércoles.

Mientras en Europa recupera terreno, todavía no pudo sofocar la crisis que atraviesa en la Premier League, donde la defensa del título es cada vez más improbable, desde el décimo puesto, a diez puntos del líder Arsenal. Con todo, eso no es lo más grave, sino la crisis que llevó al director técnico Arne Slot a excluir de la lista de convocados a Mohamed Salah, que se había quejado de su condición de suplentes en los tres partidos anteriores.

Salah, con Slot al fondo, en un desencuentro del que todavía se desconoce el final Jon Super - AP

Liverpool jugó en Milán bajo el ambiente enrarecido por la marginación del ídolo egipcio, tercero en la lista de goleadores históricos del club, con 250 tantos en 420 presencias. El fantasma de Salah sobrevoló tras la sanción del penal, ya que es el encargado habitual de las ejecuciones (tiene 54 conversiones y 11 remates fallados). El disparo potente y bien direccionado de Szoboszlai fue un alivio.

Lo más destacado de Inter 0 - Liverpool 1

La exclusión de Salah levantó una gran polvareda, que trascendió al club y repercutió en el ambiente futbolístico inglés. El delantero se había despachado ante los micrófonos: “No sé por qué estoy sentado en el banco. Creo que está claro que alguien quiere que yo cargue con toda la culpa [por la mala campaña en la Premier]. Siento que me están tirando abajo de un camión. Estoy decepcionado por todo lo que he hecho por el club. Yo no creo ser el problema. No tengo ninguna relación con el entrenador“.

Salah tiene contrato hasta junio de 2027 y en las próximas semanas se incorporará a la selección para disputar la Copa África. Tras la victoria frente Inter, Slot reconoció que el clima fue denso en las últimas horas: “Se han dicho muchas cosas. Eso afecta tanto a los jugadores como a cada integrante del plantel, ya que ha sido muy influyente”.

Lautaro Martínez intenta controlar la pelota en la derrota de Inter ante Liverpool STEFANO RELLANDINI� - AFP�

Entrevistado por su compatriota y exvolante Clarence Seedorf para una transmisión televisiva, Slot dio a entender que Salah es el que debe dar el primer paso para un acercamiento porque es el que cometió el error. Andy Robertson, uno de los históricos, expresó: “Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia de este club. Pase lo que pase, internamente estamos todos juntos en el vestuario“. Según informan medios británicos, entre los 4000 hinchas de Liverpool que estuvieron en las tribunas de San Siro hubo expresiones de apoyo para Slot.

En cuanto al resto de las reacciones del ambiente inglés, hay cierta coincidencia en señalar que Salah se equivocó en hacer público su malestar, que debió tratarlo en la intimidad del grupo. Gary Lineker, comentarista de la TV inglesa, expresó: “Mo puede tener razón en lo que dice, pero hacerlo públicamente fue un poco imprudente”. El exgoleador Alan Shearer sostuvo: “Salah ha sido un jugador increíble para el Liverpool, pero lo importante es el club y nadie es más grande que el club”.

Mucho más duro fue Wayne Rooney: “Fue arrogante e irrespetuoso. Está destruyendo su legado en Liverpool. Sería triste que lo echara a perder. El tiempo nos alcanza a todos... esta temporada no ha estado en su mejor forma. Decir que no tiene que luchar por su puesto es una falta de respeto a sus compañeros, al entrenador y a la afición".

Por competencias oficiales, Mo disputó esta temporada 19 encuentros, con cinco goles y tres asistencias. Según Rob Dorsett, especialista de la cadena Sky Sports, “Arne Slot quiere que el Liverpool sea más contundente en defensa y no cree que Mo Salah pueda ofrecer eso ahora. Fue excluido del debido a su falta de trabajo defensivo sin la pelota”.

En cuanto al partido por la sexta fecha de la Champions, tres atajadas de Sommer, a remates de Jones, Gravenverch y Ekitike, dieron cuenta de un Liverpool más agresivo en la primera media hora del partido. Inter se veía superado por la velocidad en la circulación de la pelota. Un ritmo intenso que le pasó factura con las prematuras lesiones musculares de Çalhanoğlu y el veterano Acerbi, que se llevó inmediatamente la mano a la parte posterior de un muslo cuando fue al cruce de Ekitike dentro del área.

En un desarrollo muy táctico, con Mac Allister emparejado con Çalhanoğlu (luego con el polaco Zielinski, sustituto del turco), Lautaro retrocedía para participar en el armado del juego. El bahiense tiene muy incorporada la función de ofrecerse como descarga para luego atacar el área, como en una pared en la media luna con Thuram que cortó Gravenberch. Juega al límite del esfuerzo, va a tope en la disputa de cada pelota, como esa barrida sobre Robertson en la que no llegó a la pelota y terminó impactando fuertemente en el cuerpo del escocés. Se llevó la tarjeta amarilla cuando solo iban 13 minutos de juego.

Ekitike defiende la posición entre Di Marco y Bastoni Luca Bruno� - AP�

Hubo una larga deliberación entre el árbitro Felix Zwayer y el VAR para determinar que Ekitike había impulsado la pelota con un brazo en una acción que finalizaba con un gol de Konaté. Hubo siete minutos adicionados, momento en el que Martínez protagonizó la situación más clara de gol en el primer período al anticiparse a Van Dijk con un cabezazo cruzado que exigió una gran atajada de Alisson.

El segundo tiempo siguió siendo intenso y parejo. Todo parecía encaminarse al 0-0, hasta el penal innecesario de Bastoni que convirtió Gravenberch. El triunfo de Liverpool dio material para el análisis, pero de lo que se seguirá hablando en los próximos días es del caso Salah.