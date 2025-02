Liverpool no se detiene: derrotó a Wolverhampton en Anfield y se aleja en la cima de la Premier League

No se detiene. No quiere bajarse de la cima. No regala nada. El equipo de Arne Slot no dejó dudas y sacudió la estructura de Wolverhampton. Liverpool se impuso con autoridad, con una pizca de fortuna también, con algo de tensión en los minutos finales, pero el resultado final (2-1) le permitió aumentar su ventaja, nuevamente, en la cima de la Premier League y dejar cada vez más lejos a Arsenal, que hace esfuerzos por sostener el ritmo, pero los Reds se muestran como un equipo voraz y le sacó 7 puntos, a falta de 13 jornadas por disputarse.

El Liverpool, que ahora acumula 60 puntos contra los 53 de los Gunners tras la 25° fecha, llegaba a este duelo tras empatar 2-2 en el polémico derbi de Merseyside del miércoles último, cuando Everton sintió que había conseguido una milagrosa igualdad en el último derbi de la historia en Goodison Park (se jugaron 120) con un polémico gol de Tarkowski y con un árbitro que había concedido sólo cinco minutos.

Esta vez, el conjunto de Arne Slot necesitaba reponerse y lo hizo para despejar cualquier duda. El primer golpe llegó de la mano del colombiano Luis Díaz, que volvía a a jugar como extremo por la izquierda, porque Cody Gakpo (habitual titular en esa posición) tenía alguna molestia muscular que no le permitía estar a pleno físicamente.

El delantero de la selección cafetera marcó su primer gol con Liverpool en 2025 y calmó las duras críticas que cayeron sobre su rendimiento en los últimos días. El tanto llegó al minuto 15, tras comandar el ataque por la banda izquierda, y buscó a Mohamed Salah que entraba por el centro del área. El egipcio no pudo controlar el envío potente, pero eso sorprendió a la defensa rival, que no pudo rechazar; allí fue cuando Díaz pisó el área atropelló la pelota y rompió la resistencia del arquero José Sá.

Si había alguna duda de que Luis Díaz quería recuperar su nivel, el atacnte colombiano volvió a ser determinante cuando le ganó la espalda al defensor del Wolverhampton Emmanuel Agbadou, y en la carrera por ganar la pelota, cuando el arquero salió a achicar, se lo llevó por delante y el juez no dudó en sancionar la falta. El VAR revisó una posible infracción de Díaz, pero fue desestimada a pesar de los reclamos de los futbolistas de los Wolves.

El encargado de convertir gol fue Mohamed Salah, que con esta conquista sumó su gol 23 goles en la Premier League, siendo el máximo goleador de la competencia, lejos de Erling Haaland. Luis Díaz con su gol llegó a los 13 tantos en la temporada 2024-2025, igualando lo conseguido con Liverpool en la pasada temporada, en una significativa menor cantidad de partidos (34).

La ventaja de dos goles le permitió a Liverpool irse al descanso con la sensación de que el trabajo ralizado era suficiente. Sin embargo Wolverhampton no quería hacerle las cosas fácil al líder de la Premier. Lo empujó, le quitó el balón y se multiplicó el temor en Anfield cuando los visitantes encontraron el descuento promediando el segundo tiempo con un tremendo zurdazo del brasileño Matheus Cuha que paralizó a los Reds.

La corta diferencia generó nerviosismo (y mal juego) en Liverpool, ni la conducción de Alexis Mac Allister pudo torcer el rumbo y el equipo local no volvió a tener las riendas del juego con claridad. E incluso padeció alguna situación aislada que pudo ser el empate. El argentino fue clave en los últimos minutos, cuando buscó equilibrio en la mitad de la cancha y cuidó la pelota para hacer correr el tiempo. El líder soportó ganó el sexto de sus últimos diez partidos en la Premier y le envió un claro mensaje a Arsenal en la carrera por el titulo.

La tabla de posiciones

