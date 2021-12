Llaneros - Unión Magdalena: un partido arreglado que causó indignación en Colombia

El primer gol de Unión Magdalena, el equipo ascendido, ocurrió cuando ya se jugaban cinco minutos de tiempo adicionado. El segundo, un minuto más tarde. Las imágenes fueron tan elocuentes rápidamente se hicieron virales y el público local, de Llaneros, insultó a sus jugadores cuando se retiraban. El equipo ganador ascendió a la primera división y pero el escándalo por la sospecha del amaño del resultado fue tan grande que de inmediato la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, pidió una investigación sobre las circunstancias que rodearon el encuentro.

Llaneros se imponía por 1 a 0 y lideró el marcador hasta el minuto 94 del partido. Pero en ese instante algo pasó. Sus jugadores se quedaron parados y dejaron de correr. Permitieron al adversario que convirtiera dos goles seguidos. El único que pareció estar interesado en evitar el gol de Unión Magdalena fue el arquero de Llaneros, Kevin Armesto. El resto de sus compañeros le dieron vía libre a Ethan González y Jonathan Segura para que sentenciaran un encuentro que fue calificado como una “vergüenza nacional”.

El escándalo entre Llaneros y Unión Magdalena

Sin duda el momento más insólito fue el del segundo tanto. Se puede ver a los jugadores de Llaneros retrocediendo ante el avance de sus oponentes sin salirles al cruce y hasta retirándose para dejarlos rematar.

El resultado hizo que Unión Magdalena, con 11 puntos en el Grupo B, ascendiera a la máxima categoría, la liga Dimayor, por delante del Fortaleza (10), que perdió 2-1 como local anoche frente a Bogotá.

La furia de los hinchas de Llaneros

En el estadio Manuel Calle Lombana de Villavicencio, la hinchada local arremetió contra sus jugadores: “¡Eso no se hace, ladrones, vendidos!”, los acusaron. “¡Cuánta plata les dieron!”, se escucha gritar a los fanáticos de Llaneros.

“Ante el manto de duda que ha generado el resultado del partido entre Llaneros y Unión Magdalena, solicitamos a la comisión disciplinaria de la Dimayor adelantar la investigación con rigor y brevedad”, dijo Acolfutpro en su cuenta de Twitter.

Los goles del escandaloso encuentro entre Llaneros y Unión Magdalena

Ninguno de los clubes respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, aunque Unión Magdalena tuiteó “al que cree todo le es posible”, refiriéndose al resultado del encuentro.

Dos miembros de la selección colombiana expresaron su malestar por los hechos. En un tuit, Juan Guillermo Cuadrado, capitán de la Juventus de Italia, calificó el gol de Unión Magdalena como una “falta de respeto”. Por su parte, su compañero en la selección Matheus Uribe, respondió que el acto es “una vergüenza para el fútbol colombiano”.

El escándalo cruzó el océano. El diario Marca, de España, calificó al partido como “el amaño del Siglo”.

El entrenador del Fortaleza, Nelson Florez, rompió a llorar en la rueda de prensa posterior al partido. Aunque admitió que no habían hecho su parte para ganar, cuestionó el resultado. “No me da vergüenza llorar, porque me siento robado”, dijo. “Podemos perder, pero no de esta manera”, concluyó.