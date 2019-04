La reacción de Pagani, en pleno debate por el gesto de Bielsa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2019 • 14:45

El gesto de Marcelo Bielsa se convirtió en tema de debate en la Argentina. En la calle, en el bar, en el colegio, en el trabajo, todo el mundo habla de la actitud del Loco. Ayer, el entrenador rosarino le ordenó a los jugadores del Leeds que se dejaran empatar por Aston Villa, porque antes su equipo había convertido un gol con un jugador rival tirado en el centro de la cancha por un golpe. Y el sacudón, claro, llegó a grandes protagonistas del deporte: Gabriel Batistuta, Oscar Ruggeri, Juan Sebastián Verón, José Luis Chilavert y Manu Ginóbili expresaron sus diferentes puntos de vista.

Después de aplaudir lo hecho por el DT argentino, Ginóbili directamente se preguntó por qué hay personas que critican la actitud de Bielsa. A secas.

Ruggeri, por su parte, tuvo otra mirada. "A mí me educaron para ganar, no para dejarme hacer un gol", expresó el Cabezón. "Yo en la vida soy honesto como me enseñó mi mamá. Si encuentro plata la devuelvo, hago la fila en el banco y no me aprovecho por ser conocido, pero en la cancha soy el peor hijo de puta que hay", disparó.

Batistuta, quien hace poco tiempo confesó que se emocionó cuando se reencontró con Bielsa después de muchos años, también defendió la postura del ex director técnico de la selección argentina.

"Son decisiones que se toman adentro de un campo de juego. Pero también hay un árbitro que maneja la situación. Creo que una situación así no autoriza ni desautoriza a nadie", remarcó Verón, presidente de Estudiantes, quien compartió con Bielsa el Mundial de Corea del Sur-Japón 2002 donde la Argentina quedó eliminada en la primera ronda.

Por otro lado, el paraguayo Chilavert cargó contra Bielsa, a quien tuvo como DT en Vélez. El ex arquero apeló al baúl de los recuerdos y trajo a la luz un empate entre Paraguay y Argentina por 2-2 en las eliminatorias mundialistas de 2001. Allí, Mauricio Pochettino (hoy entrenador del Tottenham) convirtió un gol con la mano.

Finalmente, el periodista Horacio Pagani criticó la actitud de Bielsa y exigió su renuncia: "No hagamos del humo una cuestión de ética", dijo en TyC Sports. "Se creyó un patrón de estancia, el capitán del equipo le tiene que pedir que se vaya", enfatizó Pagani. "Fue una sinverguenzada. No se le puede pedir al equipo propio que se dejen hacer un gol", siguió. Luego, tras discutir con sus compañeros de mesa, Pagani abandonó el estudio televisivo.