Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 10:00

Durante la conferencia de prensa posterior al empate de River con Boca en el Monumental, Marcelo Gallardo fue consultado acerca de la situación económica, política y social que vive la Argentina. Y aunque no se mostró muy a gusto de expresarse en ese contexto, no eludió la pregunta. "Creo que no es el momento para hablar, pero vos me hacés una pregunta y sí, estoy preocupado como cualquier ciudadano de este país. Claramente estoy preocupado. No miro solamente lo mío, sino también hacia los costados. Y para los costados tengo gente que la está pasando mal. Es un momento difícil para todos los argentinos y esperemos ser optimistas y poder salir de esta situación", dijo el conductor del Millonario.