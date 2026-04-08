Blooming vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

Blooming, el hoy rival de River, vivió a los saltos desde 2023. El club sufrió numerosos atrasos de sueldos, constantes paros de entrenamientos y, como consecuencia del tembladeral, algunos resultados estrepitosos. Un verdadero caos económico en la entidad boliviana, que siguió lidiando con sus problemas institucionales hasta este año. Pero de a poco va saliendo del ahogo financiero y regularizando algunas deudas, y se ilusiona con dar el golpe internacional. No hay equivalencias en cuanto a la valoración de mercado: mientras que los 33 futbolistas de Blooming representan un total de 11 millones de dólares, la lista de River se cotiza diez veces esa cantidad, 116 millones, siempre según el sitio Transfermarkt. No obstante, su historia atesora un hito: la victoria sobre Boca por 1 a 0 en la Copa Libertadores 2000, de la que el equipo xeneize luego fue campeón.