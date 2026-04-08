Blooming vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana
Se miden en Santa Cruz de la Sierra en el inicio del grupo H, que también integran Carabobo y Bragantino
Poco más allá de la expulsión, por ahora
Pelotazos largos y muchos errores. En el primer cuarto de hora, la pelota no tiene quien la cuide. Un partido en el que River se reorganiza, sin renunciar al ataque, y Blooming apuesta a la velocidad de sus atacantes, hasta aquí imprecisos. La única atajada, de Beltrán, fue en una jugada invalidada por un offside.
Pezzella ingresa por Subiabre
Ante la expulsión de Martínez Quarta, Coudet decide que Subiabre salga para el ingreso de Germán Pezzella. River rearma su esquema con cuatro defensores y deja en ataque a los más experimentados, Driussi y Colidio.
¡Expulsado Martínez Quarta!
Tras dos minutos de revisión, el VAR define que no hay posición adelantada en un contragolpe de Blooming en el que Martínez Quarta bajó de atrás a Garcés cuando quedaba mano a mano con Beltrán. River se queda rápido con 10 jugadores.
EXPULSADO MARTÍNEZ QUARTA AL MINUTO 4— DSPORTS (@DSports) April 9, 2026
El capitán de River recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR, donde indicó que Bayron Garcés no estaba fuera de juego.
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Blooming al ataque en el inicio
Dos llegadas en los primeros 40 segundos de Blooming. Un pase largo que llegó a las manos de Beltrán y un remate cruzado de Hinojoza que se fue muy desviado.
Comienza el partido
Comienza a rodar la pelota en Santa Cruz de la Sierra: Blooming mueve del medio y el partido está en juego.
¡A la cancha!
Los titulares de Blooming y River atraviesan el túnel y salen al campo de juego junto al cuerpo arbitral, en medio de un gran clima. Se viene el partido...
Concluyó el calentamiento
Los equipos ya concluyeron con los trabajos preliminares en el campo de juego y regresan a los vestuarios. En minutos volverán a la cancha para el debut en la Sudamericana.
La serie adversa de River en Bolivia
River arrastra una serie de cuatro partidos sin ganar en sus viajes a Bolivia. El equipo millonario perdió tres veces y empató el restante en ese lapso, donde en las dos últimas visitas recibió tres goles, ante Jorge Wilstermann (3-0), en 2017, y frente a The Strongest (3-1), en 2023. El último triunfo del equipo argentino en ese país fue el 2-0 sobre Oriente Petrolero en la Copa Libertadores de 2006. Si la referencia es únicamente el estadio en el que juega esta noche, River está invicto: jugó en tres ocasiones, siempre ante Oriente Petrolero, con un saldo de dos triunfos y un empate.
Los 11 de Blooming
Blooming ya tiene sus titulares para recibir a River: Braulio Uraezaña; Gabriel Valverde, Julio Vila, Diago Giménez; Miguel Villaroel, Matías Abisab, Danny Bejarano, Moisés Villarroel; Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y Anthony Vásquez.
River, confirmado
Para el enfrentamiento con Blooming, Coudet dispuso que River salga al campo de juego con el siguiente equipo: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
📋 Nuestros 11 para enfrentar esta noche a Blooming en Santa Cruz de la Sierra ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/m0IIh3twJT— River Plate (@RiverPlate) April 8, 2026
Un rival sin equivalencias
Blooming, el hoy rival de River, vivió a los saltos desde 2023. El club sufrió numerosos atrasos de sueldos, constantes paros de entrenamientos y, como consecuencia del tembladeral, algunos resultados estrepitosos. Un verdadero caos económico en la entidad boliviana, que siguió lidiando con sus problemas institucionales hasta este año. Pero de a poco va saliendo del ahogo financiero y regularizando algunas deudas, y se ilusiona con dar el golpe internacional. No hay equivalencias en cuanto a la valoración de mercado: mientras que los 33 futbolistas de Blooming representan un total de 11 millones de dólares, la lista de River se cotiza diez veces esa cantidad, 116 millones, siempre según el sitio Transfermarkt. No obstante, su historia atesora un hito: la victoria sobre Boca por 1 a 0 en la Copa Libertadores 2000, de la que el equipo xeneize luego fue campeón.
La lista de convocados: ausentes, un regreso y ¿un debut?
Con 24 jugadores de la lista de jugadores que viajaron, en River se destacan la vuelta de Gonzalo Montiel, las ausencias de Marcos Acuña y Maximiliano Salas por sanciones y la de Franco Armani por una lesión, y la primera citación a Tobías Ramírez, recientemente llegado de Argentinos Juniors. En medio del torneo Apertura y de una seguidilla de partidos, el entrenador Coudet tendrá que definir si la rotación será parcial o total.
📝 Los convocados por Eduardo Coudet para viajar a Bolivia por la primera fecha de la CONMEBOL #Sudamericana ⚽️#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/qLZj0asIIC— River Plate (@RiverPlate) April 7, 2026
Cómo llegan los dos equipos
Tanto Blooming como River llegan entonados a este debut en el torneo. El equipo local atravesó la ronda de clasificación para llegar a la etapa de grupos y comenzó el fin de semana pasado la liga de su país con un 5-0 a Guabirá. Por su parte, el conjunto millonario ganó los últimos cuatro partidos y está invicto con Eduardo “Chacho” Coudet como DT: Huracán (2-1), Sarmiento (2-0), Estudiantes de Río Cuarto (2-0) y Belgrano de Córdoba (3-0), todos por el torneo Apertura, en el que está segundo en la zona B.
Bienvenidos a la cobertura de Blooming vs. River
Desde las 21.30, esta noche se producirá el debut de River en la Copa Sudamericana. El equipo millonario visitará a Blooming, de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en el inicio del grupo H, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas y transmisión de DSports, el canal deportivo de DirecTV, y su plataforma DGO. Desde este espacio, en LA NACION, se dará cobertura minuto a minuto de lo más destacado.
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