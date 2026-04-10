River Plate vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Racing se enfrentan este domingo en el Cilindro de Avellaneda, en un partido correspondiente al Grupo B y la fecha 14 del Torneo Apertura 2025, con la confianza en alza tras los buenos rendimientos de ambos entresemana por Copa Sudamericana y también regulando energía de cara al calendario cargado de competencia. Es que, además de este certamen en el que los dos tienen chances importantes de estar en playoffs, la competencia continental exige mucho. El minuto a minuto de este encuentro y todas las alternativas en las tablas de posiciones se pueden seguir en canchallena.com.

El encuentro está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en el estadio Presidente Juan Domingo Perón y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, por lo cual se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. A su vez, el canal deportivo puede sintonizarse online a través de las plataformas digitales Flow, Telecentro Play o DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y tener una suscripción activa.

River y Racing se vuelven a ver las caras en el Cilindro; en noviembre, la Academia eliminó al Millonario de los octavos del Clausura Gonzalo Colini

El Millonario está segundo en la tabla de posiciones de su zona con 23 puntos y es escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera con 26. Viene de ganarle 3 a 0 a Belgrano como local en la que fue su mejor actuación en lo que va del año. La Academia, por su parte, se ubica sexta con 18 unidades y en la última jornada perdió 1 a 0 con su clásico rival, Independiente, en el Libertadores de América.

El partido tendrá la particularidad de la vuelta de Eduardo Coudet, hoy en River, a Racing, entidad en la que ‘Chacho’ es muy querido y en la que dirigió entre 2017 y 2018 y luego entre 2019 y 2020.

Eduardo Coudet dirigió a Racing en dos períodos y en febrero volvió al fútbol argentino para comandar los destinos de River

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de noviembre también en el Cilindro y Racing venció por 3 a 2, dando vuelta el encuentro y eliminando al Millonario en los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Entresemana ambos conjuntos debutaron en la Copa Sudamericana, por la que tienen que volver a jugar en la próxima, por lo que no extrañaría que sus entrenadores cuiden piezas y regulen el desgaste. Por el Grupo H, River empató 1 a 1 con Blooming de Bolivia como visitante, en una cancha en malas condiciones y jugado casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 5′. El miércoles recibirá a Carabobo de Venezuela en el Monumental.

Por el Grupo E, Racing, también de visitante en Bolivia, hizo lo propio al derrotar a Independiente Petrolero por 3 a 1. El miércoles, en su cancha, tendrá un duro compromiso ante Botafogo de Brasil.

River vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 14 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 12 de abril.

: Domingo 12 de abril. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Presidente Juan Domingo Perón.

: Presidente Juan Domingo Perón. Árbitro: Sebastián Zunino.

River vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.