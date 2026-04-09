River se condicionó con una prematura expulsión ante un rival inferior y firmó el empate

Después de 11 años, período en el que disputó ininterrumpidamente la Copa Libertadores, River bajó al escalón de la Sudamericana. Arrancó con una excursión por Bolivia que cortó la serie de cuatro triunfos consecutivos que traía el ciclo de Eduardo Coudet. Imposible dejar de ver el 1-1 ante Blooming desde el prisma de la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los cuatro minutos. Un condicionante al que se adaptó en el primer tiempo y que se le hizo más cuesta arriba en el segundo.

Demasiado distraído entró River al partido. Ya a los 30 segundos, Bustos comprometió la posesión con un pase hacia adentro que finalizó con un remate de media distancia de Villarroel que salió desviado. Un error más grave llegó a los dos minutos, tras un pelotazo frontal desde el área local, que encontró a la última línea saliendo para provocar el off-side, pero Rivero tardó un par de segundos y terminó habilitando a Garcés, derribado desde atrás por Martínez Quarta con dos agarrones. El juez asistente cobró posición adelantada en primera instancia, pero el VAR corrigió y el árbitro expulsó al capitán de River por foul en una situación manifiesta de gol, además del tiro libre favorable para Blooming.

Martínez Quarta fue expulsado a los cuatro minutos por derribar a un rival en una situación manifiesta de gol AIZAR RALDES - AFP

Muy temprano, el plan de River exigía una readecuación por un imprevisto. Ingresó Pezzella, que reapareció tras la rotura de ligamentos sufrida el 9 de agosto en la cancha de Independiente, y salió Subiabre. Quedaron tres volantes para repartirse el ancho del campo, con Galván abierto a la izquierda, y la doble punta Colidio-Driussi para evitar que Blooming se le viniera muy encima.

El resumen de Blooming 1 - River 1

River quedaba condicionado para disputar un partido que se le iba a hacer muy largo, entre la necesidad de desplegarse en inferioridad y la cautela por no fundirse prematuramente en lo físico. Una ecuación muy fina de gestionar, que pondría a prueba su inteligencia y temple. Tenía un factor a favor en esta visita a Bolivia: no se jugó en la altura de La Paz u otra ciudad, sino en los mucho más amigables 450 metros de Santa Cruz de la Sierra.

Algunos movimientos del media-punta colombiano Hinojosa y un tiro libre de Villarroel, bloqueado por Beltrán, ponían en alerta a River. De todas maneras, la situación no era apremiante, los recursos de Blooming eran limitados, sobre todo cuando llegaba a tres cuartos de campo adversario; ahí se le apagaban las luces. El equipo boliviano debutó el fin de semana en el torneo local con un 5-0 a Guabirá y accedió a la etapa de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar en un play-off a San Antonio Bulo Bulo, también de Bolivia. Internamente, sus cinco títulos locales (el último, en 2009) lo ubican por detrás de los tres más grandes de Bolivia: Bolívar, The Strongest y Jorge Wilstermann.

Pezzella se afirmó rápidamente y la defensa estuvo compacta, sin repetir el despiste del comienzo. River no renunció a atacar, pero tenía que ser selectivo para no entrar en un ida y vuelta que le consumiera muchas energías. Aprovechó una pelota detenida para un doble cabezazo en el área entre Pezzella y Colidio.

Facundo Colidio corre a la par del argentino Julio Vila Enrique Canedo - AP

Moreno y Vera patrullaban el medio campo con el criterio laborioso que vienen mostrando; Colidio se retrasaba un poco para hacer de enlace con un dominio de la pelota que la marca rival no conseguía neutralizar. Al no sentirse en apuros, River se fue animando cada vez un poco más y se dio el gusto de ponerse en ventaja con una jugada hilvanada con varios pases. De Pezzella a Moreno; de Colidio a la proyección de Bustos y el centro que de aire conectó Driussi, sin entrarle a la pelota de la mejor manera con la pierna derecha, pero igualmente efectivo. Tercer gol de Driussi en el ciclo de Coudet, por ahora el máximo anotador con el nuevo entrenador.

Estuvo cerca River del segundo gol antes del cierre del primer tiempo, con otra subida de Bustos y un remate que tapó el arquero Uraezaña. De regreso del descanso, Coudet refrescó la formación con las entradas de Montiel -recuperado del desgarro- por Bustos y de Freitas, siempre generoso para cubrir metros, por Driussi.

"SIEMPRE INTENTÓ DARLE UNA MANO AL EQUIPO"



Santiago Beltrán, quien tuvo una destacada actuación en el empate de River ante Blooming, dio su balance tras el debut del Millonario en el torneo.@m_benedetto CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS - #Sudamericana pic.twitter.com/YZC2BnXygf — DSPORTS (@DSports) April 9, 2026

Pero las variantes que de arranque surtieron más efecto fueron las de Blooming. Guilmar Centella, un extremo de 21 años en el que el fútbol boliviano tiene cifradas muchas ilusiones, empezó a gambetear por la derecha y darle trabajo a Viña, que necesitó del retroceso de Galván. Oliveros también aumentó el caudal de juego en el medio.

Blooming tomó el envión que le faltaba. Pezzella -empezó a acusar la larga inactividad- no pudo frenar una entrada de Villarroel por la izquierda y el centro, que sobrepasó la estirada de Beltrán, encontró la arremetida de Antony Vásquez. Iban siete minutos y podía abrirse otro partido, sobre todo en términos de confianza y ánimo. Blooming sintió que complicar a un River al que el desarrollo empezaba a pesarle en las piernas.

Una mala salida del arquero Ureazaña le dio una muy buena posibilidad a Colidio, que se apresuró a definir desde fuera del área. Beltrán volvió a aparecer con una gran tapada abajo y también entregó un segundo de zozobra con un despeje defectuoso que rebotó en un rival. Autocrítico como pocos, el joven arquero reconoció tras el final que debe mejorar el juego con los pies, que debió dar más seguridad en esa faceta.

Fin a la racha de cuatro triunfos en fila y de los tres encuentros sin recibir goles. A River le tocó jugar un partido que no tenía en los papeles y se avino a firmar el 1-1.