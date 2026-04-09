Germán Pezzella volvió a jugar tras ocho meses: de los “momentos oscuros” a buscar recuperar el protagonismo en River

Germán Pezzella es uno de los 26 campeones del mundo que se consagraron en Qatar. A diferencia de Lionel Messi, Angel Di María, Julián Alvarez y tantos otros, está del otro lado del mostrador. Solo muy pocos recuerdan que fue parte del plantel, que cambió la historia de nuestro fútbol para siempre.

Suele ocurrir: los equipos se forman con figuras, caciques, jóvenes y valores que están para acompañar ante cualquier imprevisto. Pezzella, a los 34 años, luego de convincentes dobles temporadas en Fiorentina y Betis, volvió a River en agosto de 2024 sin la calidad que supo demostrar en su primera etapa. El conjunto millonario no lo ayudó, el zaguero no lo sostuvo. Y tiempo después, se lesionó. Una de esas lesiones que dejan secuelas.

Se operó, pasó el proceso de recuperación, tuvo síntomas de depresión y una noche de Copa Sudamericana, volvió a sentirse jugador de fútbol. Nada es para siempre: ni las alegrías, ni las tristezas.

EXPULSADO MARTÍNEZ QUARTA AL MINUTO 4



El capitán de River recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR, donde indicó que Bayron Garcés no estaba fuera de juego.



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El regreso de Pezzella se dio en una circunstancia compleja. El defensor central volvió a disputar un partido oficial tras una ausencia de ocho meses provocada por una lesión grave, luego de que Lucas Martínez Quarta fue expulsado en los primeros minutos del empate 1-1 ante Blooming, por el Grupo H de la competencia sudamericana.

El zaguero entró en reemplazo de Ian Subiabre y dejó atrás el martirio de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda del 9 de agosto de 2025. Su regreso se produjo a modo de emergencia, una drástica decisión que tomó Eduardo Coudet para reorganizar el esquema defensivo. “La decisión de ponerlo fue por el juego aéreo y tantas pelotas cruzadas para la disputa”, fue el análisis del conductor.

Germán Pezzella, el día de la lesión, en un clásico con Independiente Walter Manuel Cortina

Sin embargo, no pudo terminar el partido: dejó el campo de juego a diez minutos del cierre (incluido el descuento); en su lugar ingresó Paulo Díaz. En el banco le aplicaron hielo: sufrió una sobrecarga en un gemelo por la larga inactividad.

“Creo que estaba acalambrado porque el campo estaba muy pesado, sobre todo en la zona central”, sostuvo el DT, que de todos modos lo tiene en la línea de largada antes que al defensor chileno.

“Estaba esperando hace mucho este momento. Me tocó entrar por una desgracia pero intenté ayudar en lo que podía”, advirtió el futbolista, que sacó todo en las alturas y tuvo una buena actuación, más allá de que quedó expuesto en el arranque de la acción del tanto de Blooming.

"PASARON CASI 8 MESES DESDE MI ÚLTIMO PARTIDO"



Germán Pezzella pudo sumar minutos en el empate de River ante Blooming.



El defensa del Millonario entró al minuto 11 tras la temprana expulsión de Martínez Quarta.@m_benedetto CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS - #Sudamericana pic.twitter.com/FEz7GQPdXc — DSPORTS (@DSports) April 9, 2026

Pezzella sumó casi 80 minutos. “Vengo sin jugar, hace un mes y medio que estoy entrenando con el equipo. Tenía el gemelo un poco cargado: di hasta lo que pude. La idea era sumar minutos”, explicó.

Analizó el empate en Santa Cruz de la Sierra y su vuelta, marcada por las urgencias. “Al tener uno menos nos acumulaban gente por fuera para tirar centros; en la jugada del gol tuvieron un poco de fortuna. Intento ayudar en lo que pueda, tengo que volver al ritmo”, señaló.

❌🇦🇷 Germán Pezzella no pudo frenar a Anthony Vásquez y Blooming empató ante River en Bolivia. pic.twitter.com/jaHV64Y6tI — PaseClave (@paseclave__) April 9, 2026

Más allá de la situación personal, Pezzella se enfoca en lo colectivo. “Nos queda el sabor amargo, porque hicimos el gol, no nos patearon al arco, tuvimos situaciones que si hubiésemos estado más finos, podríamos haber concretado”. De todos modos, más allá de la autocrítica y el disconformismo con el punto, concluyó: “Creo que lo hicimos bien”.

Su vuelta, además, tiene el enfoque de algo más profundo. Semanas atrás, el campeón del mundo explicó que su mayor aprendizaje cuando estuvo lejos del campo de juego se concentró en otros detalles y reconoció que el año previo a su lesión estuvo marcado por una crisis emocional que pudo haber influido en la lesión. Los problemas personales afectan en todas las actividades: el fútbol no es la excepción.

📲🗣️“MI SALUD MENTAL NO ESTABA PASANDO POR UN BUEN MOMENTO”



Germán Pezzella se sinceró a corazón abierto con @SofiMMartinez pic.twitter.com/r6vHvSvCvx — PaseClave (@paseclave__) March 28, 2026

“El último año previo a la lesión, no estaba pasando por un buen momento, y todo tiene una consecuencia. Entonces, cuando estás en ese camino un poco raro, un poco oscuro, aparece algo para llamarte la atención y decir: ‘Hay que frenar’. Es como empezar de cero a intentar, desde donde puedas, agarrar un hilito para tirar y volver a ser”, contó Pezzella, en una charla en el ciclo Intuiciones.

Sin hablar explícitamente de salud mental, Pezzella admitió que transitó por momentos complejos a nivel emocional y que eso implicó que no pudiese disfrutar del fútbol. “Es muy difícil porque con mucha de la gente que vos hablás te dicen la fácil: ‘Acabás de salir campeón del mundo. Vivís en España’. Tuve la suerte de, antes de volverme, estar en un club, en el que me brindaron todo y tener que decirles que me quería ir“, contó el defensor.

Pezzella pasó por todos los estados de ánimo Rodrigo Néspolo

También recordó que su vuelt a River, el club del que surgió, tampoco fue la solución para el momento delicado por el que estaba atravesando. “Cuando vine para River me di cuenta de que no estaba terminando de disfrutar. El trabajo era mucho más propio, de introspección. Fue mucho y me superó. Fue una gran enseñanza para mí porque en la vorágine que vivimos nosotros muchas veces nos aislamos por el nivel de exposición y empezás a perder un poco el foco de la gente que realmente tenés al lado y dejás de prestar atención a cosas que se te escapan”, contó.

Los 80 minutos de una noche de abril, tal vez, le ayuden a recuperar la alegría. De jugar a la pelota y de tantas otras cosas.