Lo nuevo funciona: la lista de Scaloni trae apellidos que envuelven un mensaje poderoso

Mil doscientos setenta y tres días después, Lionel Scaloni prácticamente podría repetir la formación. A la espera de Lionel Messi, el único que se sabe que no estará, y por decisión propia, es Ángel Di María. Los otros nueve que iniciaron la final del Mundial de Qatar podrían ser los que comiencen el de Estados Unidos. La primera línea no está en discusión; al contrario, algunos (Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez) están más establecidos en la élite que hace tres años. Tampoco la segunda, compuesta por jugadores que conocen el guion del entrenador. En una lista de hasta 26 futbolistas, también hay una tercera línea. La de la renovación.

Recién allí entran el fútbol argentino y sus protagonistas. Está claro que esta liga, de la que antes se iban los fuera de serie y ahora se van todos los que pueden, no cobija a un titular de la selección campeona del mundo. El caso de Gonzalo Montiel, muchas veces dentro de los once, no cuenta porque ya era parte antes de su regreso a River. El debate entre los de allá y los de acá tiene más años que la Ley Bosman, el quiebre histórico que amplió la cantidad de extranjeros en los planteles en Europa. Pero ya cualquiera observa que acá no se consigue la alta calidad.

Nadie va a creer que en el Torneo Apertura jugó alguien que debería ganarle el lugar a Cuti Romero, Rodrigo de Paul o Lautaro Martínez. Pero sí algunos que pueden ser probados de la misma manera que lo fueron Nehuen Pérez, Máximo Perrone o Benjamín Domínguez. Las inminentes convocatorias lo confirman.

Franco Mastantuono ya era más que una tentación. Más allá de que todavía no cumplió 18 años, se le nota liderazgo. El liderazgo futbolero del que pide siempre la pelota o se encarga del penal sobre la hora. Será interesante que comparta entrenamientos con Messi. Así sucedió con Nicolás Paz, incluso en un partido. Que el traspaso a futuro de la camiseta 10 sea natural.

Kevin Lomónaco hizo méritos. Acierto absoluto en las contrataciones del Independiente de Vaccari, encaja en el tipo de central moderno que la selección exige. Es tan bueno en lo suyo (anticipos, duelos, salida) que se toma licencias para llegar cada vez más cerca del área rival. Veremos si en la selección copia esas patriadas: en su equipo todos saben que en algún momento tendrán que relevarlo. Pero, por su personalidad, está claro que tratará de no reducir su repertorio.

Juan Nardoni es el volante que se adaptaría en cualquier liga. También en la selección. Dinámico, con mezcla de físico y técnica, ya nadie cuestiona los 6 millones de dólares que Racing le pagó a Unión por el 70% de su pase; incluso el presidente de Unión contó en la semana que le ofrecieron comprar el 30% restante y lo rechazó. Sabe que se viene un negocio mejor. Puede faltarle la brillantez en el pase de Alexis, Enzo y compañía; en la línea ascendente de su carrera lo encontrará. . Y también existen las sorpresas características de este cuerpo técnico. El llamado a Mariano Troilo, el central de 1,91 que juega en Belgrano, lo confirma. Para encontrar evidentemente hay que probar.

Se trata en general de jugadores puestos en la vidriera. En este receso, sus técnicos y sus hinchas desearán que se queden. Y el mercado les responderá en uno o dos meses. En ese sentido, las convocatorias se transforman en una caricia al fútbol local, al cual Scaloni nunca quiso criticar, por lo menos en público. Cuando se lo consultó, por ejemplo, por la cantidad de equipos en primera, prefirió decir “no es un terreno mío”. Estas convocatorias tal vez ayuden a postergar posibles ventas: pueden hacer creer que no hace falta sellar el pasaporte para tener un lugar en la selección. Incluso quizás contagien a otros si es que todavía existe el que piensa que el tren pasa más de una vez; que, si se rechaza una propuesta a los 19 años, puede llegar otra a los 21.

Otro punto en común de aquellos tres es que integraron la estructura de las selecciones juveniles. Mastantuono jugó el Mundial sub 17 y podría jugar el sub 20, Lomónaco fue citado por Javier Mascherano para el sub 23 y Nardoni conoció el predio de Ezeiza en el sub 15. La AFA puede chapear con el proyecto. Podría agregárseles Milton Delgado, de Boca; Román Vega, de Argentinos, o Valentín Gómez, de Vélez. Otros no sólo tienen la desventaja de no haber pasado por las “inferiores” de la selección. El estilo de Adrián Maravilla Martínez difiere del de los delanteros de la selección actual. En la de Maradona, que podía apelar a la épica con el goleador del momento, hubiese tenido su oportunidad. Ésta tiene matices, pero sobre todo carga con una idea; si no le sale, no busca un Plan B sino que refuerza el A.

Al futbolero le sobran los motivos para identificarse con esta selección. La presencia de jugadores del medio local es uno más. Si la lista mundialista tuviese que definirse hoy, se cerraría sin demasiada discusión. Pero hay tiempo para seguir estimulando la competencia interna. Alexis debutó cinco meses antes de Qatar y Enzo, apenas dos; ambos se hicieron importantes a último momento. El técnico deja margen para alguna novedad. Si quiere convencer a los jugadores de que ninguno tiene el puesto asegurado, lo mejor es mostrarlo de esta manera. Scaloni no se precipita. Los apurados somos nosotros.