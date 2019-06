Boca apunta todo al desembarco de Banega: cuáles son las chances de que vuelva

Ever Banega pordría sumarse al plantel de Alfaro Fuente: AFP

Pablo Lisotto SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 11:50

El primer semestre de Gustavo Alfaro en el club de la Ribera es historia. La derrota ante Tigre en la final de la Copa de la Superliga y el fastidio por no haber logrado una nueva estrella se va disipando con el correr de los días. Y aunque entró en modo vacaciones, el Mundo Boca siempre está en movimiento. Como ocurre cada seis meses, la danza de nombres que podrían llegar a Brandsen 805 es interminable. Pero hay un nombre concreto que desvela a los dirigentes: Ever Banega .

Tanto el presidente Daniel Angelici como el resto de los dirigentes y el manager Nicolás Burdisso consideran necesario sumar a un futbolista de experiencia, pero que también esté identificado con el club. Que sea otro abanderado del equipo, junto a Tevez. Y el volante de Sevilla cumple con todos esos requisitos.

"A Ever lo conozco mucho, fuimos compañeros en la Selección. Es un jugador que conoce el club y sería un salto de calidad repatriarlo, como en su momento trajimos a Gago. Tenemos muy buena relación directa con el Sevilla", destacó Burdisso hace unos días. Pero no todo es tan sencillo: Julen Lopetegui, nuevo entrenador de Sevilla, ya expresó su deseo de contar con el volante. Y además surgió el interés de Galatasaray, de Turquía, para incorporarlo. Otro escollo: su familia, en tanto, no evalúa la posibilidad de regresar a la Argentina.

Fuente: Reuters - Crédito: Marcelo Del Pozo

No es el único nombre que da vueltas por la Bombonera. Esta semana, el cuerpo técnico y los dirigentes afinarán el lápiz para definir los posibles refuerzos y tratar de asegurarlos lo antes posible, para que la puesta a punto y la adaptación al grupo y al club sean lo más rápido posible. El objetivo de Burdisso es que el 17 de junio, cuando comience la pretemporada en Cardales, el equipo haya incorporado, al menos, dos refuerzos.

Daniele de Rossi sigue en el radar. El italiano, que tiene línea directa con Burdisso (son amigos y jugaron juntos en Roma) manifestó en varias ocasiones su deseo de vestir la camiseta azul y oro y debe definir si acepta o no continuar su carrera en el fútbol argentino. "El que abrió la puerta fue él", declaró el manager. Y amplió: "La semana que viene me dará una respuesta", en referencia a esta semana. Angelici, en tanto, le puso paños fríos al asunto. "Es difícil que venga. Es una decisión que debe tomar él para venir a jugar su último año de la carrera a Boca. Nosotros tenemos la puerta abierta para esa clase de jugadores que jerarquizan nuestro equipo", declaró ayer, después del congreso de la FIFA que definió la continuidad como presidente de Gianni Infantino.

Otros futbolistas que son considerados son Eduardo Salvio, Matías Silvestre y Maximiliano Meza. Aunque cada caso es particular. Las situaciones de Silvestre (a los 34 años, el exBoca acaba de descender con Empoli) y del Toto Salvio son más lógicas desde lo económico, aunque todavía no hay nada concreto. Y al club xeneize suele resultarle difícil cerrar las operaciones.

Crédito: Javier García Martino /Prensa Boca

Por el contrario, cuando Boca demostró interés real por Meza, desde México contestaron con una oferta sorprendente: 17.000.000 de dólares limpios, o bien un monto inferior pero con la condición de que Villa ingrese a la negociación. Parece descabellado que llegue a buen puerto.

También es cierto que volverán a Brandsen 805 varios futbolistas que están a préstamo, y que podrían quedarse. Son los casos de Tomás Pochettino y Gonzalo Maroni, dos hombres con buen pie en el mediocampo. Entre otros, uno que regresa y que muy probablemente tendrá chances de revancha es el colombiano Sebastián Pérez.

Se da una situación muy particular, que Alfaro explicó en suelo cordobés, tras la derrota con Tigre: "Volvemos a jugar a fin de julio y el mercado europeo dura hasta agosto. Yo no puedo esperar a que se concrete alguna salida del plantel para salir a buscarle reemplazante, porque pierdo tiempo".

En ese sentido, entre líneas se lee que Boca precisa alternativas para ocupar los puestos de Nandez y Benedetto, fundamentalmente, y de Pavón, aunque el gran semestre de Villa y los diferentes dibujos tácticos que probó el entrenador permiten quitar un hombre como extremo derecho de la lista de las urgencias.

Será la última vez que Daniel Angelici defina las incorporaciones de Boca, antes de las elecciones de diciembre. Sus decisiones tendrán impacto directo en los resultados deportivos del segundo semestre, en el que solo dos competencias entregan una vuelta olímpica antes de los comicios: la Libertadores y la Copa Argentina. El objetivo: ganar el primer título internacional de su gestión.

El que se inicia es también un mercado de pases muy especial desde lo político. Será la última vez que Daniel Angelici sea el que levante o baje el pulgar para definir incorporaciones, antes de las elecciones de diciembre. De sus decisiones dependerán quiénes llegan y quiénes se irán, y eso tendrá impacto directo en los resultados deportivos del segundo semestre, en el que solo dos competencias entregan una vuelta olímpica antes de los comicios: la Libertadores y la Copa Argentina. Y es más que claro que la obsesión, deportiva y de los dirigentes, es lograr al menos un título internacional, la cuenta pendiente en los 8 años de gestión.

No será una pretemporada más. Porque la Copa América condiciona el trabajo y le impide a Alfaro contar con todos sus futbolistas, debido a que Esteban Andrada y Nandez competirán en el torneo continental defendiendo la valla argentina y el mediocampo uruguayo. En cambio, las no convocatorias de Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa generaron cierto alivio en el cuerpo técnico que lidera Alfaro.

El caso del lateral izquierdo abre más de un interrogante. Si bien Alfaro siempre manifestó que para él un futbolista que sufre una lesión como la de Frank demora al menos un año en recuperar su ritmo ideal, lo cierto es que ante la consolidación de Emmanuel Mas y la falta de compromiso que le endilgan al defensor, es muy probable que sea negociado. De concretarse, Boca perderá una pieza importante que también suma, y mucho, en el juego ofensivo por la izquierda. El técnico lo utilizó poco en este semestre: apenas 90 minutos en la Copa Argentina, otros 90 en Superliga y unos 95 en la Copa Superliga.

Ya con el plantel de licencia (culmina en dos semanas), volverán a encontrarse el 17 de junio en el complejo Pedro Pompilio. Como ocurrió hace un año, la parte más intensa de la preparación volverá a realizarse en Sarasota, Estados Unidos. Allí está programado un amistoso para 3 de julio con América, en Atlanta, y tres días más tarde ante Chivas, en Texas. Esos dos equipos mexicanos se enfrentarán también con River y por eso surgieron versiones de que podría organizarse un cuadrangular para el primer superclásico post Madrid.

Una vez concluida la actividad en Estados Unidos, Boca ya se enfocará en el primer partido oficial: el 24 de julio debe visitar a Atlético Paranaense, en Curitiba, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Libertadores.

El asunto será fortalecer la mentalidad de un plantel muy golpeado desde lo psicológico, desde aquella final perdida en Madrid ante River. Y al mismo tiempo, lograr la armonía interna. Que ese cúmulo de individualidades que bien sabe resolver diversos momentos de un partido, terminen de ensamblarse y funcionen como una pieza única. Esa es la cuenta que no logra pagar este modelo de Boca.

Tevez y Buffarini, dos jugadores que recuperó Alfaro Crédito: Prensa Boca

Primer semestre aprobado

El balance del primer semestre de Gustavo Alfaro en Boca es positivo. El nuevo DT logró recuperar a Carlos Tevez , tal vez en su mejor forma física desde que volvió de su excursión por China, y le dio confianza a tres hombres que se potenciaron: Julio Buffarini, Emanuel Reynoso y Sebastián Villa. También se destacaron dos futbolistas que no tenían continuidad durante la etapa de los Mellizos Barros Schelotto: Mauro Zárate y Ramón Ábila. Además, logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores y garantizó su presencia para 2020 y sumó la Supercopa Argentina para las vitrinas del club.