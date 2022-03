Locura infinita: la brutal golpiza a un árbitro en la final de un torneo amateur en Córdoba

Es una verdadera locura. Nunca parece haber límites. Lo que se supone que es un simple partido de fútbol, lo que se presenta como una definición de un certamen, en apenas un chasquido de dedos se puede transforma en una absoluta locura de corridas y golpes para uno de los protagonistas. Eso fue lo que pasó en tras la final de un torneo de fútbol amateur en la localidad cordobesa de Colonia Tirolesa, cuando un grupo de jugadores atacó al árbitro y golpeó a uno de los dirigentes del club que intentó poner freno a semejante barbarie. Hubo corridas y tuvo que intervenir la policía, aunque no hubo detenidos.

La brutalidad se desató en un partido correspondiente a un torneo amateur, categoría Libres, que se disputó en el club Sportivo Tirolesa. Según informaron los medios locales, se trataba del cierre de la 52a. edición del torneo. Lo que suponía iba a ser una jornada de festejos, sin embargo, finalizó en una batalla campal.

Tras el gol de la última tanda de penales y que consagró al campeón, los jugadores del equipo perdedor salieron corriendo a agredir al árbitro, de apellido Guiñazú. Además, el responsable de la organización y presidente de la Liga Regional Colón, Gustavo García, que ingresó a la cancha para frenar lo locura, también fue brutalmente golpeado. “Cuando comenzó el incidente, algunos rompieron el alambrado perimetral y se metieron a golpear”, dijo el dirigente.

Los integrantes del equipo La Puerta ya se habían quejado de varias jugadas con el árbitro durante el tiempo reglamentario. El asistente del partido contó que no sólo los futbolistas de La Puerta salieron a correr al juez principal, sino que personas que estaban en la tribuna también saltaron el alambrado y fueron directamente a agredirlo.

El director del Consejo de Seguridad Deportiva del Gobierno de Córdoba (Cosedepro), Marcelo Frossasco, informó que no permitirán el ingreso de los agresores a eventos deportivos. “Los violentos y los delincuentes del deporte no tienen cabida en nuestra provincia”, dijo a Cadena 3, y agregó que están tratando de identificar a los responsables. “Los vamos a incluir por el mayor plazo que otorgue el sistema en el programa Tribuna Segura para que no puedan ingresar a ningún evento deportivo”, finalizó.