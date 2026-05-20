El polémico final de San Pablo vs. Millonarios: el árbitro cortó un contrataque del equipo colombiano para ganar el partido

San Pablo sobrevivió a un bravo Millonarios de Colombia el martes por la noche, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Copa Sudamericana, en la que Montevideo City Torque quedó a las puertas de octavos de final y el chileno Audax Italiano también se anotó en la pelea.

El gigante paulista logró salvar un punto frente al Embajador, que tuvo todo para conseguir la victoria, pero desperdició un penal a dos minutos del final y debió conformarse con el empate 1-1. Además, dispuso de un contraataque con destino de gol cuando corría el tiempo de descuento, una jugada que el árbitro Kevin Ortega, de Perú, decidió interrumpir con el reloj como testigo.

Así, San Pablo sigue líder del Grupo C con nueve puntos, uno más que Millonarios y a dos del O’Higgins chileno, que este miércoles visita en Montevideo al colista Boston River (0) y puede pasar a liderar las posiciones. Solo los ganadores de las ocho llaves de la Sudamericana se clasifican directo a octavos, mientras que los segundos se cruzan con los ocho terceros de la fase de grupos de la Libertadores.

Jorge Hurtado, delantero del Millonarios, celebra con sus compañeros tras marcar el gol del empate durante el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el San Pablo de Brasil y el Millonarios de Colombia, disputado en el estadio Morumbi NELSON ALMEIDA - AFP

Amargo debut de Dorival Junior

El exseleccionador brasileño Dorival Júnior se estrenaba por tercera vez como entrenador de San Pablo, un mes después de salir del Corinthians. Dorival, de 64 años, es el tercer técnico que ocupa el banco de San Pablo en 2026, después del argentino Hernán Crespo y su sucesor brasileño Roger Machado. Durante su segunda etapa con el equipo paulista, Dorival ganó la Copa de Brasil de 2023. Dirigió por primera vez al tricolor paulista varios meses entre 2017 y 2018.

Anoche, Luciano abrió la cuenta a los ocho minutos de iniciado el encuentro en el Morumbi y la torcida local se preparaba para vivir una fiesta. Pero a los 80′, cinco minutos después de ingresar como recambio, Jorge Cabezas Hurtado silenció el Morumbi al marcar el empate de Millonarios. San Pablo quedó mareado y Millonarios apretó el acelerador en busca de una histórica victoria.

Dorival Junior, ex DT de la selección de Brasil, arrancó su tercer ciclo en el equipo paulista NELSON ALMEIDA - AFP

Y a los 88 minutos dispuso de la gran ocasión, un penal. Pero el atacante argentino Rodrigo “Tucu” Contreras remató al cielo, muy por encima del travesaño, y el Embajador no pudo dar el zarpazo. “Es un luchador. Contreras es un tipo positivo. Obviamente que a nadie le gusta tener un error, él va a seguir y está comprometido con el grupo, fuerte. Hemos jugado contra el cuarto equipo del Brasileirao”, destacó Fabián Bustos, DT de Millonarios.

La polémica del partido llegó en el tiempo de descuento, cuando San Pablo dispuso de un córner en el minuto 90+5, que fue rechazado por la defensa albiazul. La pelota llegó hasta mitad de cancha y un jugador brasileño volvió a mandar un pelotazo, que cabeceó Andrés Llinás y le quedó a Jorge Cabezas Hurtado. Tanto éste como el ‘Tucu’ Contreras salieron rápido de contraataque contra un solo defensor del conjunto brasileño, pero el árbitro Ortega decidió decretar el final del partido y así el local se salvó de recibir esa última estocada que pudo haberse traducido en victoria para el equipo colombiano.

El polémico final de San Pablo-Millonarios

En un rapto, enseguida, los jugadores de Millonarios se le fueron encima a Kevin Ortega, porque entendieron que el juez peruano, que pitará en el Mundial 2026, les había negado la posibilidad de terminar la jugada de contragolpe. El árbitro explicó que el tiempo añadido ya había concluido y mostró su reloj una y otra vez frente a la furia colombiana. A su favor está el cronómetro: cuando Millonarios empezaba esa contra letal, se jugaban ya 24 segundos del sexto minuto, con lo que el árbitro estaba en condiciones de terminar el encuentro.

El resumen del partido