Loris Karius: dos fallas groseras en una final de Champions lo alejaron de Liverpool, pero podría volver a atajar después de dos años... en otra final

Para Newcastle, la final de la Carabao Cup del domingo próximo frente a Manchester United representa el ansiado regreso a un partido decisivo en Inglaterra luego de 24 años. En el estadio Wembley, como aquel 22 de mayo de 1999, volverán a tener enfrente al mismo rival que le provocó la derrota por 2-0 a las Urracas en el desenlace de esa misma Copa de la Liga inglesa. Y en el arco todo indica que habrá una sorpresa, también con sabor a revancha esperada por mucho menos tiempo: atajaría Loris Karius, al que el mundo deportivo se le derrumbó en 2018 luego de dos errores groseros defendiendo el arco de Liverpool en la final por la Champions League que le ganó Real Madrid en Kiev, en la capital ucraniana que estaba entonces lejos de cualquier indicio de invasión y guerra. Tampoco imaginaba el guardameta que pasaría sin jugar más de 700 días hasta tener otra oportunidad y podría ser en un duelo por un título.

Karius fue una joven promesa alemana. Su padre deseaba que fuera piloto de motocross, pero pudo más la tentación por el fútbol, siguiendo la pasión de uno de sus abuelos y el respaldo de su madre. Jugando como delantero en su juventud encontró su vocación en los guantes que le impedían marcar sus propios goles: la lesión de un compañero lo llevó a pasar al puesto de arquero y en ese rol quedó marcado como profesional. No sólo por aquellas dos calamidades que lo frustraron en su mejor etapa, sino también por lo que vivió antes, al ser considerado el segundo mejor atajador de la Bundesliga, detrás de Manuel Neuer.

Loris Karius se entrena en Newcastle desde septiembre pasado, pero todavía no jugó ningún partido. Instagram

Nacido hace 29 años en Biberach an der Rib, un pueblo al sur de su país, se formó en las inferiores de Manchester City, el clásico rival del United, cuando su familia se mudó a Inglaterra. A los 18 años, intuyó que no tendría demasiadas posibilidades en los Citizens y optó por volver a su tierra, donde encontró la oportunidad en el arco de Mainz, por entonces dirigido por Thomas Tuchel, hoy DT de Chelsea y de Enzo Fernández. Allí, desde 2011, puso los cimientos a su fama: disputó más de un centenar de partidos en cinco temporadas.

Su talento impuso respeto. Le llenó los ojos a Jurgen Klopp, que lo llamó en 2016 con la intención de renovar el puesto en Liverpool tras caer en la final de la Europa League ante el Sevilla. El gigante inglés pagó casi 5 millones de libras por su pase y el entrenador le dio el buzo número 1, relegando al mundialista belga Simon Mignolet. “Me dijo que tenía todas las condiciones para triunfar en la Premier League”, reveló tiempo después la conversación el DT, admirado por la confianza que le demostraba. No obstante, sólo al año siguiente conseguiría afianzarse: por una fractura en la mano derecha apenas estuvo en 16 juegos.

Loris Karius sufriendo por sus fallas en su último partido en Liverpool, la final de Champions League perdida ante Real Madrid en 2018. Darko Vojinovic - AP

Para 2017/2018, cuando apenas tenía 24 junios cumplidos, logró más continuidad. Primero, Klopp lo utilizó como titular solamente en la Champions League. Luego, en la segunda parte de la temporada, también le concedió el arco para los encuentros de la Premier. Sumó 33 partidos y el último de ellos con los Reds, aunque contaba con otros cuatro años de contrato, resultó el que generó una etapa de críticas feroces, amenazas de muerte y ostracismo futbolístico.

Fue una noche de terror para el alemán, pese a varias buenas atajadas. Prácticamente, nadie quiso más a Karius en su arco después de la debacle de Kiev, donde el comienzo del segundo tiempo el 0-0 se rompió luego de una situación insólita. Loris intentó salir con las manos, con un pase bajo, pero Karim Benzema le adivinó la idea, puso su pierna en la trayectoria de la pelota y se convirtió en el primer gol de Real Madrid. Liverpool llegó al empate gracias al senegalés Sadio Mané, pero el por entonces arquero del conjunto inglés tendría otra situación desgraciada: nada pudo hacer para el 1-2 con una chilena a un ángulo de Gareth Bale, pero sí un posterior lejano y centrado remate del galés que iba directo a sus manos, se le escurrió de los guantes y se convirtió en el 1-3 definitivo.

Los errores de Karius en aquella final ante Real Madrid

Por momentos quedó tendido en el área, desconsolado. “Mis errores nos hicieron perder la final”, admitió tras el encuentro. “Él tiene que lidiar con esto. Nosotros vamos a estar con él, aunque espero que sus errores no estén tan presentes en la memoria de otras personas”, agregó Klopp. Nadie se olvidaría. A los pocos días, Karius se fue de vacaciones a Estados Unidos, como lo tenía previsto, y eso incluyó un estudio médico en Boston que no estaba en los planes. Había sufrido una contusión cerebral durante la final, como consecuencia de un golpe de Sergio Ramos con su brazo derecho. “Los signos sugerían que existía una disfunción visual-espacial. Podría ser posible que tales déficits afectaran su rendimiento”, señalaba el reporte médico. Tras aquella acción, Karius fue atendido en el campo por su dolor de cabeza pero siguió jugando. Minutos después llegó su primera falla.

De regreso al club tras el descanso, el alemán se encontró que no tenía lugar en el primer equipo, puesto que Liverpool había contratado al brasileño Alisson y mantenía a Mignolet. Por eso, Karius comenzó a ser cedido a préstamo. Primero, al Besiktas, de Turquía, donde estuvo dos temporadas y se fue en plena pandemia criticado por su DT, un exarquero. A fines de septiembre de 2020 le dieron un lugar en el Union Berlin, de la Bundesliga, pero apenas llegó a jugar cinco veces, la última en febrero de 2021. Y en el comienzo de la actual temporada, Klopp decidió no anotarlo ni en la lista de la Champions y considerarlo el quinto arquero. Entonces, emigró al Newcastle, aunque fuera considerado la tercera opción... luego de que Karl Darlow fuera cedido al Hull City, de la segunda división inglesa.

Loris Karius jugó oficialmente por última vez hace casi dos años, cuando estaba en Union Berlin, de la Bundesliga. Archivo

En Newcastle, Karius no tuvo ninguna participación por cualquiera de los torneos que juega el club en cinco meses. Y ahora cambió la suerte para aquel apuntado arquero de los bloopers que costaron una Champions: puede jugar desde el arranque porque el DT Eddie Howe no puede contar con el titular Nick Pope, que fue sancionado por haber sido expulsado en la última fecha de la Premier League, ni con el suplente, el eslovaco Martin Dubravka, que participó esta temporada de dos partidos de esta misma competición cuando estuvo cedido al... Manchester United, y por eso no puede ser incluido en la lista. La otra opción es Mark Gillespie, quien no ataja oficialmente desde septiembre de 2020, apenas jugó tres partidos en tres temporadas en las Urracas y el mes próximo cumplirá 31 años.

Loris Karius se mostró junto a su novia, la italiana Diletta Leotta, en los días libres que tuvo previo a la final entre Newcastle - Manchester United. Instagram

Eso sí, en la espera de la final, Loris tuvo dos días libres al igual que sus compañeros y optó por viajar 1300 kilómetros hasta la ciudad italiana de Milán para visitar a su novia, la modelo y presentadora Diletta Leotta, una celebridad que se lleva la atracción de todos los fotógrafos aunque no esté junto al arquero. “Entrenó muy bien durante toda la temporada y está en forma. En las prácticas ataja todas las semanas, por lo que está en condiciones de jugar”, sostiene Howe, mientras algunos fanáticos de Newcastle imploran en las redes sociales que el pasado haya quedado bien lejos. Para los malos pensamientos alrededor del arquero y por la sequía que atraviesa el club, cuya última coronación fue en la FA Cup de 1954/1955. Y ahí estará Karius para contribuir a cambiar el rumbo de la(s) historia(s).