Una imagen familiar para el Apache a lo largo de su carrera: un trofeo en sus manos

El número mágico es 27. Es la cantidad de títulos que ganó Carlos Tevez si se suman sus conquistas en Boca con sus consagraciones en clubes del exterior más distintas selecciones argentinas. El Apache pudo haber despertado polémica a lo largo de su carrera, tanto en la selección como en ese fallido paso por el fútbol chino, pero nadie puede negar de que se trata de un futbolista ganador.

Anoche en Mendoza, luego de convertir uno de los seis penales con los que Boca derrotó en la definición de la Supercopa a Rosario Central, Carlitos admitió: "Venimos de una mochila muy grande. Hoy nos podemos sacar un poco de ese peso". El dueño de la camiseta 10, que ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Bebelo Reynoso, comentó: "Dimos un paso muy grande. Esto es un desahogo. A las finales hay que ganarlas. En el segundo tiempo del partido fuimos muy superiores y la pelota no entraba. Cuando nos juntamos antes de la definición por penales nos dijimos que no había que perdonarlos".

Con esta consagración, Carlos Tevez quedó segundo detrás de Lionel Messi entre los argentinos con más títulos en la historia

¿Qué piensa de sus conquistas? "Son 27 títulos. Uno a veces no se da cuenta.. .Las sensaciones dentro de uno son miles. Uno viene jugando con su cabeza todo el tiempo, peleás con tu cabeza. Pensás que tenés 20 años y no, no los tenés. Es una pelea interna que tenés y voy saliendo", afirmó Tevez, de 35 años.

El momento del cambio: ingresa Tevez en reemplazo de Bebelo Reynoso a los 16 del segundo tiempo

Tevez se inició en el fútbol en las inferiores de All Boys, especialmente en el Baby fútbol, donde logró la Copa de Campeones de FIFA en 1997. Sus padres decidieron cambiarle el apellido, que por ese entonces era Martínez, por el de su tío, Tevez, para poder ser traspasado a Boca y evitar problemas entre dirigentes de Boca y All Boys. Una vez en la Ribera, concluyó sus estudios y siguió jugando en las divisiones inferiores hasta su debut en el 2001.

El Apache jugó durante tres períodos en Boca: de 2001 a 2004, entre 2015 y 2016 y en 2018 hasta hoy. Además, jugó en Brasil (Corinthians), Inglaterra (West Ham, Manchester United y Manchester City), Italia (Juventus) y China (Shanghai Shenhua). Festejó en todos los rincones, incluso en Oriente, en donde nunca logró adaptarse y estuvo inactivo durante un importante período.

Aquí, todos sus títulos:

En Boca (9): Apertura 2003, Copa Libertadores 2003, Copa Intercontinental 2003, Sudamericana 2004, Campeonato 2015, Copa Argentina 2015, Campeonato 2017, Superliga 2018 y Supercopa Argentina 2019. Ahora busca la décima corona en la Copa de la Superliga y sueña con retirarse levantando otra Libertadores, después de la gran frustración ante River en 2018.

En Corinthians (1): Brasileirao 2005.

En Manchester United (9): 3 Premier League, 2 Community Shield, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 FA Cup y 1 Copa de la liga

En Juventus (4): 2 Serie A, 1 Copa Italia, 1 Supercopa Italia

En Shanghai Shenhua (1): Copa China

En distintas selecciones (3): 1 Sudamericano Sub 20, 1 Preolímpico Sub 23 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

La tabla de argentinos más ganadores:

Lionel Messi (36) Carlos Tevez y Lucho González (27) Javier Mascherano, Esteban Cambiasso y Alfredo Di Stéfano (25) Angel Di María (23)