Los argentinos de Bayer Leverkusen se quedaron muy pronto sin técnico: echaron a Erik ten Hag

Los argentinos que integran el plantel principal de Bayer Leverkusen, Exequiel Palacios, Claudio Diablito Echeverri y Alejo Sarco (también Ezequiel Equi Fernández, que se sumará próximamente), se quedaron momentáneamente sin entrenador. Lo curioso es que el hecho ocurre cuando, apenas, se jugaron dos fechas de la Bundesliga. El DT neerlandés Erik ten Hag fue despedido “con efecto inmediato”, según lo decidieron el comité de accionistas y el órgano supervisor del club.

El DT Erik ten Hag fue despedido de Leverkusen Carmen Jaspersen� - DPA�

Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga en 2024 y subcampeón en 2025, contaba con Ten Hag desde fines de mayo, para suceder al español Xabi Alonso, que se hizo cargo de Real Madrid, donde arropa -entre otros- a Franco Mastantuono. En el campeonato local, el club germano fundado en 1904 por empleados de la empresa farmacéutica Bayer, perdió 1-0 de local en la primera fecha contra Hoffenheim y empató 3-3 de visitante ante Werder Bremen, desafío que terminó provocando el malestar de la dirigencia. El Leverkusen, con un jugador más, ganaba 3-1 y controlaba el encuentro, pero insólitamente se lo igualaron y el vestuario fue todo desconcierto y preocupación.

El apático empate ante Werder Bremen

El director general deportivo del club, Simon Rolfes, expresó: “No ha sido una decisión fácil. Nadie quería dar este paso. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que, con esta composición, no es posible construir un equipo nuevo y exitoso”. El español Fernando Carro, CEO de la institución alemana, amplió: “Una desvinculación en esta fase temprana de la temporada es dolorosa, pero, desde nuestro punto de vista, era necesaria”.

Otros tiempos en Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios y el DT Xabi Alonso, que se hizo cargo de Real Madrid INA FASSBENDER� - AFP�

Ten Hag, de 55 años, había sido destituido por Manchester United en octubre pasado. El plantel se vio mermado en su potencial luego de las salidas de Florian Wirtz y Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Lukas Hradecky (Mónaco), Jonathan Tah (Bayern) y Amine Adli (Bournemouth). Sin embargo, Leverkusen fue en busca de nuevos rostros. Uno de ellos fue el de Echeverri, proveniente de Manchester City. Con 19 años y después de una breve etapa sin minutos oficiales al mando de Pep Guardiola, el exvolante ofensivo de River se sumó a préstamo por doce meses, sin opción de compra, y el City mantuvo sus derechos económicos.

Claudio Echeverry, uno de los refuerzos de Bayer Leverkusen para esta temporada

Los dirigentes del Leverkusen deberán buscar un sucesor para Ten Hag y comenzar de cero todo el trabajo de reconstrucción del equipo. Mientras, los asistentes del DT neerlandés dirigirán los entrenamientos. El próximo partido de Bayer Leverkusen será contra Eintracht Fráncfort, el 12 de este mes.