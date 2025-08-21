Claudio Echeverri tuvo su presentación en Bayer Leverkusen mientras el club avanza por Ezequiel Fernández

Claudio Echeverri fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Bayer Leverkusen, en una cesión por un año proveniente del Manchester City. El joven talento argentino se suma a un equipo que ya cuenta con otro ex River, Exequiel Palacios, y que negocia el arribo de Ezequiel Fernández, en medio de versiones que vinculan al mediocampista campeón del mundo con una posible salida, justamente al mismo destino del que vendría su compatriota: Arabia Saudita.

Con solo 19 años y después de una breve etapa sin minutos al mando de Pep Guardiola, el “Diablito” ya está en Alemania. El volante ex River estará a préstamo por doce meses, sin opción de compra, y el City mantendrá sus derechos económicos. Una de las sorpresas fue el dorsal que utilizará: el número 9, habitual en delanteros de área.

“Es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición”, manifestó Simon Rolfes, director deportivo del conjunto alemán, en el sitio web del club tras anunciar su fichaje. “Un futbolista fino, con gran capacidad de regate, verticalidad y siempre capaz de potenciar a sus compañeros. Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio. Su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas”, añadió.

Elogiado por el exjugador alemán, que actualmente trabaja en el club, ahora se prepara para su debut.

En el mismo sitio oficial, Echeverri declaró: “Es fantástico para mí dar el siguiente paso con el campeón de Alemania de 2024, ahora en la Bundesliga y la Champions League”, declaró feliz. “Quiero jugar muchos minutos y convertirme en un jugador aún mejor semana a semana. Quiero seguir ese camino la próxima temporada y contribuir a que el Bayer 04 logre grandes cosas”, dijo.

Sin embargo, su llegada podría no ser la única con acento argentino en este mercado. El Leverkusen avanza también en la contratación de Equi Fernández, volante central surgido en Boca y actualmente en Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Según medios europeos y periodistas especializados como Fabrizio Romano, el acuerdo con el jugador ya está cerrado, y ahora resta definir detalles con su club.

Cabe recordar que el mediocampista también fue sondeado por la Real Sociedad de La Liga de España en la ventana de transferencias actual.

El Equi Fernández busca dar finalmente su salto a Europa, luego de su travesía por Arabia. Angel Martinez - Getty Images Europe

Con 23 años, lleva una temporada en Oriente Medio, tras ser vendido en 2024 por el xeneize en una cifra cercana a los 20 millones de dólares. En el club alemán lo ven como una alternativa directa para reforzar el mediocampo, e incluso algunos medios locales señalaron que llegaría para cubrir una eventual salida de Exequiel Palacios.

En los últimos días, trascendió que tanto Al-Nassr —equipo de Cristiano Ronaldo, entre muchas otras figuras— y Al-Ahli habrían hecho sondeos por el mediocampista campeón del mundo, nuevamente convocado en la selección argentina de Lionel Scaloni. Sin embargo, la postura oficial del club fue tajante. “No tenemos ninguna intención de venderlo. No hemos recibido ofertas formales ni el jugador expresó su deseo de salir. Planeamos contar con él esta temporada”, negó públicamente Rolfes.

Ante una venta, River saldría beneficiado, ya que mantienen un 10% del monto final de una futura transferencia. Palacios tiene contrato hasta 2028 y es uno de los pilares del equipo. Desde que llegó en 2020, suma 160 partidos, 15 goles y 16 asistencias, además de haber ganado tres títulos en 2024: la famosa Bundesliga que cortó la hegemonía de 13 años del Bayern Múnich, la Copa y Supercopa de Alemania.

Este cambio para Exequiel Palacios, que esta a pocos meses de cumplir 27 años, sería otro fuerte impacto para la selección Argentina. Bayer Leverkusen

La posibilidad de reunir a tres mediocampistas argentinos en un mismo equipo entusiasma, especialmente a los seguidores de la albiceleste. Con Echeverri como apuesta de futuro, Fernández en carpeta y Palacios consolidado, el nuevo técnico, tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid, el holandés Erik Ten Hag, perfila a su equipo con una fuerte impronta sudamericana.

El equipo que ahora recibirá al Diablito acaba de atravesar una etapa de reestructuración. En las últimas semanas, concretó la transferencia de Florian Wirtz al Liverpool por una cifra cercana a los 150 millones de dólares y también permitió la salida de Jeremie Frimpong. Ante este escenario, la institución alemana apuesta a la renovación y a sumar futbolistas jóvenes con proyección internacional.

El debut oficial de Echeverri podría darse el próximo sábado 23 de agosto, cuando el Bayer Leverkusen reciba al Hoffenheim en su debut por la Bundesliga. A partir de entonces, el joven chaqueño comenzará a escribir una nueva página de su carrera en uno de los equipos más competitivos del fútbol europeo.