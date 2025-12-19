Los clubes del mundo batieron un récord de gasto en representantes de futbolistas: 90% más que en 2024

Los clubes del fútbol profesional masculino destinaron en 2025 más de 1370 millones de dólares al pago de honorarios de agentes en transferencias internacionales, lo que representa un aumento superior al 90% respecto al año anterior y establece un récord histórico, según el Informe sobre Agentes de Fútbol publicado por FIFA. La cifra evidencia un crecimiento acelerado en la participación de intermediarios en el sistema de fichajes, lo que impulsa el debate sobre la necesidad de marcos regulatorios más exigentes para controlar una actividad en plena expansión.

El documento, que analiza datos comprendidos entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de este año, confirma que el gasto global en agentes superó con amplitud el máximo anterior, que había sido de 889 millones de dólares en 2023. “Las cifras de este año confirman la creciente relevancia que tienen los agentes en el fútbol profesional”, sostuvo Patricio Varela, jefe del Departamento de Agentes de FIFA. “Esperamos que el año próximo continúe una tendencia que incide en la importancia de tener en vigor un reglamento exhaustivo para apuntalar esta evolución”, agregó.

La carátula del informe de FIFA sobre los representantes de jugadores; la entidad habla de "creciente relevancia que tienen los agentes en el fútbol". Captura

Como en años anteriores, la mayor parte de los pagos por servicios de agentes provino de clubes afiliados a UEFA, que concentraron 89% del total. Inglaterra es por amplio margen el país que más invirtió: sus clubes desembolsaron más de 375 millones de dólares en honorarios. Alemania ocupó el segundo lugar, con 165 millones, seguida por Italia con 142 millones, España con 108 millones y Francia con 79 millones. En términos relativos, Inglaterra encabezó también el número de fichajes en los que intervino un agente del club comprador, con 51,1%, mientras que Serbia lideró en traspasos gestionados por agentes del club vendedor, con 28,7%.

En total, durante 2025 se registraron 3010 transferencias internacionales en las que actuó un agente de club, lo que representa un crecimiento de 38,1% respecto a 2024. En paralelo, hubo 3730 operaciones con intervención de agentes que representaron directamente a los jugadores, un 15,3% del total de los movimientos internacionales. En ambos casos se trata de cifras récord.

Christian Bragarnik, el prominente agente argentino que es, además, el principal dueño del club Elche, de España. getty images - Getty Images Europe

La expansión del fenómeno no se limita al fútbol masculino. El informe destaca también un incremento significativo en el ámbito profesional femenino. Durante 2025, los clubes destinaron más de 6,2 millones de dólares al pago de honorarios de representantes, más del doble que en 2024 y trece veces lo que en 2020. Del conjunto de las transferencias internacionales femeninas, los agentes participaron en 27,7%, una proporción considerablemente superior a la registrada en el fútbol de varones.

Los agentes representaron a clubes en 298 pases, y a jugadoras, en 664. Las japonesas son las que más recurrieron al servicio de representación, con 54,5%, seguidas por las británicas con 53,8% y las australianas con 51,7%. En el plano económico, los agentes franceses son los que más facturaron por comisiones en el fútbol femenino, con 1,2 millones de dólares, seguidos por los italianos y los británicos.

Otro dato que ilustra el auge de la actividad es el récord en la cantidad de postulaciones para el examen para obtener la licencia oficial de FIFA. En 2025 fueron recibidas 16.117 solicitudes, la mayor cantidad desde la creación del sistema. Por primera vez, la evaluación fue completamente remota, con vigilancia en línea, lo cual permitió ampliar el acceso y eliminar barreras físicas. Como resultado, al 4 de diciembre ya había 10.525 agentes con licencia vigente en el mundo. De ese total, 95% es masculino, 5% es femenino y 69% cuenta con habilitación para representar a menores. La edad en promedio de los agentes licenciados es de 41 años.

Belgrano, de Córdoba, es el campeón del fútbol femenino gracias a un 2-1 global a Racing en la final argentina; también las transferencias de jugadoras nutrieron el negocio mundial de los intermediarios. instagram.com/femeninobelgrano

A pesar del crecimiento, FIFA remarca en su informe que continúa habiendo deficiencias en el cumplimiento de las normas vigentes. Durante el ciclo 2024/2025 revocó 433 licencias por incumplimientos en el pago de tasas anuales y en los requerimientos de formación continua. También abrió 199 investigaciones por denuncias sobre agentes carentes de licencia e incumplimientos éticos, algunas de las cuales derivaron en sanciones y suspensiones preventivas.

Con el objetivo de fortalecer el marco regulatorio, FIFA impulsó durante este año iniciativas educativas y de control. Entre ellas, la Guía de Reclutamiento Ético para Agentes de Fútbol, elaborada en conjunto con la organización Mission 89 para prevenir abusos, acrecentar la transparencia y elevar los estándares profesionales. También reforzó las exigencias a aquellos que representan a menores y organizó encuentros regionales, como la Cumbre de Agentes de UAIFA en Buenos Aires, que reunió a más de 300 representantes del continente americano.

El crecimiento sostenido de los pagos a agentes, sumado al de la cantidad de intermediarios y a su influencia cada vez mayor en los movimientos del mercado, instala con fuerza la discusión sobre la necesidad de establecer mecanismos de control más rigurosos. Para FIFA, la profesionalización del sector debe ir acompañada por normas claras y exigencias éticas que garanticen la integridad del sistema de transferencias. La evolución de las cifras sugiere que ese desafío será importante en el futuro inmediato del fútbol global.