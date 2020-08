Mientras la renovación del contrato de Dybala avanza de manera lenta y ante los rumores de una posible venta del delantero cordobés, los hinchas de Juventus se amotinaron en las redes sociales para revelarse en contra de su partida. Fuente: Reuters

Tras la novena consagración consecutiva de Juventus en la Serie A, llegó un gran reconocimiento para el enorme desempeño de Paulo Dybala durante la temporada 2019/2020: fue elegido como el mejor jugador de la liga italiana.

Mientras la renovación de su contrato avanza de manera lenta, y ante los rumores de una posible venta del delantero cordobés, los hinchas de la Vecchia Signora se amotinaron en las redes sociales para revelarse en contra de su partida.

"Parece que Dybala pidió como sueldo unos 15 millones de euros. Parece una cifra enorme pero en realidad es solo la mitad de lo que gana Cristiano Ronaldo y un poco más de lo que gana (Matthijs) De Ligt", escribió un usuario. "Sin embargo, Dybala no pidió ningún aumento o renovación. Todo esto es una excusa para hacerlo impopular entre la afición y para justificar una venta", argumentó otro fanático de la Juve.

El cordobés percibe 7.500.000 de euros al año y solicitó un incremento del doble. Cristiano Ronaldo gana 31.000.000 por temporada Fuente: AFP

Lo cierto es que el agente de Dybala se encuentra negociando con la directiva del conjunto turinés una mejora en el contrato del delantero, que finaliza el 30 de junio de 2022. El cordobés, percibe 7.500.000 de euros al año y solicitó un incremento del doble, pero desde el club están dispuestos a llegar hasta los 10 millones. Cualquiera de estos dos montos convertirían al cordobés en el segundo mejor pago del plantel, solo superado por Cristiano Ronaldo con 31.000.000 de euros por temporada.

En cuanto a la venta de Dybala, según informó el portal Sportmediaset, Real Madrid prepararía una oferta superior a los 100 millones de euros por él, en una operación que involucraría a Isco o Toni Kroos.

Los hinchas de la Vecchia Signora también se hicieron escuchar y se expresaron en contra de una posible venta del delantero. "Juventus tiene una deuda de 70 millones y pone en venta a Dybala, Inter de Milán tiene una deuda de 100 millones y quiere contratar a Messi", escribió de manera sarcástica un fanático. "Vender a Dybala que es clase '93 y quedarse con Ronaldo que es clase '85. Tengo excelentes presentimientos", publicó con ironía otro hincha en relación a la reciente eliminación de la Champions League.

"La Joya" marcó 11 goles y concedió 11 asistencias en los 33 partidos de la conquista del Scudetto Fuente: Reuters

Los hinchas se expresaron en contra de la venta de Dybala

La mayoría de los fanáticos se manifestaron con palabras de alabanza hacia el delantero. "Cada temporada que termina ponen a la venta a Dybala. Todas las veces se queda y está entre los mejores. No entiendo qué le hizo el jugador a la dirigencia pero debe haber sido algo muy grave", dijo otro sobre la estrategia confusa de la Juve. "Dybala no nos merece como hinchas", escribió un usuario. "Como ya se ha dicho tantas: los que no aman a Dybala, no aman el fútbol", sentenció otro.

La Joya, que marcó 11 goles y concedió 11 asistencias en los 33 partidos de la conquista del Scudetto, también recibió algunos comentarios en contra que apoyaron la idea de una venta. "Todavía hay gente que piensa que Dybala es un fenómeno. Hizo 11 goles en Serie A como Lapadula y Gabbiadini. Eso está bien", ironizó un usuario.