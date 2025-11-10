El papá de Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Dybala juegue en Boca: “Quiere venir”

El Mundo Boca sonrío tras el pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez: la victoria, contundente, por 2-0, ante River, no solo consolidó el nivel del equipo, sino que también confirmó la participación del Xeneize en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Una vez culminado el encuentro, que contó con los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, y la presencia de Dua Lipa, el papá de Leandro Paredes se encargó de ilusionar aún más al hincha con sus declaraciones al medio partidario Cadena Xeneize. En los micrófonos de este medio, Daniel confirmó que Paulo Dybala jugará la Copa Libertadores con la camiseta de Boca.

El papá de Leandro Paredes deslizó que Paulo Dybala quiere jugar en Boca (Foto: Instagram @danielparedes1967)

“Él puede convencer a alguien... hacer un llamadito”, lanzó un periodista al familiar del capitán de Boca, que, rápidamente recogió el guante y redobló la apuesta. “Yo sé cosas: Paulo quiere venir”, destacó sobre el actual jugador de la Roma y excompañero de Paredes en Italia.

“Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir. Yo escuché una conversación y él dijo que venía”, aclaró, terminante, ante la sorpresa de sus interlocutores que no podían creer lo que confirmó Daniel Paredes.

Leandro Paredes podría influir en la decisión de que Dybala retorne al país

Ante el estupor de los periodistas que se ilusionaron con el posible arribo de Dybala, el papá de Paredes se adentró en lo que será la llegada de la hija del futbolista con Oriana Sabatini. “La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver en La Bombonera”, subrayó.

Por lo pronto, la posible llegada de la Joya al Xeneize solo quedó en rumores y no existe ninguna versión oficial de un posible acercamiento. La versión solamente se sustenta en la amistad con Paredes y el acercamiento con otros referentes del plantel como Edinson Cavani y Ander Herrera, que podrían inclinar la balanza a la hora de tomar una decisión sobre su futuro.

Cabe destacar que Dybala solamente jugó con la camiseta de Instituto de Córdoba en el fútbol argentino. Tras un breve paso por la Gloria, donde debutó en Primera División, el delantero emigró al Viejo continente, donde hizo el grueso de su carrera.