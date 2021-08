Los futbolistas de Bella Vista que se hicieron pasar por barras: detención, pedido de disculpas y expulsión

Iván Radicci (23 años) y Pablo Ferrero (33), los futbolistas del club Bella Vista, de Córdoba, que fueron protagonistas de un video en el que se hicieron pasar por barrabravas con armas y amenazaron a sus rivales del All Boys local en la previa de un partido por el torneo de la Liga Cordobesa de Fútbol, pidieron disculpas y se mostraron avergonzados luego de que la Justicia ordenara la detención.

“Estamos haciendo este video para pedirle disculpas a la gente, hacerles saber que no es como piensan y que realmente tenemos mucha vergüenza y la estamos pasando muy mal por este malentendido” , expresó Ferrero. De todos modos, la Liga Cordobesa de Fútbol tomó la determinación de suspender de por vida a ambos jugadores en las competencias oficiales organizadas por la entidad.

ARREPENTIDOS: Las disculpas de los jugadores de Bella Vista



Pablo Ferrero e Iván Radicci se grabaron antes de entregarse explicando que el video no fue más que "una broma" para sus compañeros de plantel.



💬 "No somos delincuentes" pic.twitter.com/KHCAkVpAEn — Mediodía de CNN radio Córdoba (@mediodiacnncba) August 25, 2021

Antes de ser detenidos, los futbolistas estuvieron prófugos durante 24 horas. Luego de la detención, María José López, secretaria del fiscal interviniente, aseguró que uno de los dos futbolistas posee antecedentes penales, aunque no detalló de quién se trata. “Se los va a notificar de la detención y se les va a notificar el delito”, expresó.

En las imágenes del polémico video que se viralizó se puede observar a dos hombres encapuchados con la camiseta de Bella Vista y un arma de fuego, amenazando a simpatizantes de otros clubes. En un primer momento se pensó que eran barras de Bella Vista, aunque la investigación determinó que los responsables eran dos futbolistas, que reconocieron su autoría y adujeron que se trató de “una broma interna”.

#Video Las autoridades cordobesas investigan la aparición de un video donde hinchas del club Bella Vista realizan amenazas a punta de pistola. pic.twitter.com/W1nDpkPvAd — Radio Suquía (@radiosuquia) August 23, 2021

“Este acto que hicimos no va a volver a ocurrir. Queremos pedir disculpas a toda la gente que nombramos All Boys, Lasallano, Villa Azalais. Fue un acto que en teoría lo hicimos para nosotros para joder, para una broma. No la mandamos a ningún jugador, nunca quisimos hacerle daño alguien”, expresó Radicci.

🔴CÓRDOBA: DETUVIERON A LOS JUGADORES DE BELLA VISTA

La @PoliciaCbaOf detuvo a Iván Radicci (23) y Pablo Ferrero (33). Se habían filmado con un arma de fuego amenazando de muerte a un jugador rival.

En realidad se trató de una "broma" interna que se viralizó. pic.twitter.com/nX6PqL2e24 — Andrés Ferreyra (@andyferreyra) August 25, 2021

“La gente sabe lo que nosotros dos representamos, nosotros no somos lo que la gente piensa o los medios dicen. Todo va a salir a luz. Le pedimos disculpas al presidente del club, a la Liga Cordobesa, queremos pedirle a la Justicia que nos de una oportunidad porque nosotros no somos ningún delincuente, violadores”, agregó uno de los futbolistas.

LA NACION