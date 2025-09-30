Los hinchas de Benfica explotaron contra Enzo Fernández: insultos y proyectiles, intervino Mourinho

Enzo Fernández debe de haber sido uno de los mejores negocios económicos de Benfica en su historia. En un semestre, entre su compra a River y la venta a Chelsea obtuvo una plusvalía de 76.750.000 euros. Su valor de mercado había aumentado por los cuatro goles y siete asistencias en 24 partidos para las Águilas, pero lo que verdaderamente disparó la cotización fue su notable irrupción en el Mundial de Qatar, en el que se llevó el premio al Mejor Futbolista Joven.

Enzo se había ganado el afecto de los hinchas de Benfica, lo consideraban una pieza importante del equipo, hasta que su posición intransigente para forzar la transferencia a Chelsea lo convirtió en lo que la jerga de la tribuna se llama “un mercenario”, alguien que traicionó los sentimientos por lo económico.

Alrededor de 2000 hinchas de Benfica viajaron hasta Londres para presenciar el partido frente a Chelsea, por la segunda fecha de la Liguilla de la Champions League. Un choque con presencia argentina. Además de Fernández, en el equipo inglés fueron titulares Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte; del lado portugués estuvieron el capitán Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea.

Enzo Fernández y Richard Ríos, un duelo con cuentas pendientes ADRIAN DENNIS - AFP

También fue un encuentro especial para José Mourinho, que obtuvo tres Premier League en sus dos etapas en Chelsea, donde dirigió 321 partidos. Hubo aplausos y un afecto recíproco.

El conjunto de Enzo Maresca se puso en ventaja a los 18 minutos con un gol en contra del colombiano Richard Ríos, que rechazó hacia su arco un centro de Garnacho. “Garna estuvo muy bien. No solo con la pelota, sino también defensivamente, presionando. En el último tercio del campo tiene libertad para jugar uno contra uno cuando quiere”, lo elogió el entrenador tras el cotejo.

Se enfrentaron dos equipos necesitados de una recuperación tras sendas derrotas en el debut. La inesperada caída de Benfica en Lisboa ante Qarabag (Azerbaiyán) le costó el cargo al director técnico Bruno Lage. Eso abrió la puerta para la contratación de Mourinho, que en 2004 fue campeón de la Champions League con el clásico rival, Porto. Chelsea venía de perder en Munich frente a Bayern.

Los hinchas de Benfica habían silbado a Enzo, pero la animadversión con el volante argentino aumentó cuando a los 39 minutos del primer tiempo fue a ejecutar un córner en el sector que estaba ubicada la parcialidad portuguesa. Ya no solo fue el grito de “mercenario” y “traidor”, también cayeron proyectiles. Enzo no podía ejecutar el córner, se agachó para esquivar algunos objetos, mientras miraba con desencanto a la tribuna. Desde el banco de suplentes salió disparado Mourinho hacia ese rincón para pedir calma mediante gestos y los movimientos de los brazos.

Cuando Enzo prometía quedarse...

Los hinchas de Benfica no olvidan que Enzo se enfrentó al club y al presidente Rui Costa para que aceptaran la venta a Chelsea, cuando todavía quedaba media temporada por delante. Rui Costa le prometió que sería negociado en el mercado de mitad de año, pero no hubo caso. La situación se tensó más cuando el mediocampista argentino faltó a un par de entrenamientos a principios de 2023 para presionar en las negociaciones.

Mourinho le pide calma a los hinchas de Benfica Captura

Tras reincorporarse a la dinámica del equipo, el 10 de enero de 2023 marcó un gol a Varzim por la Copa de Portugal. El mediocampista argentino lo festejó golpeándose repetidamente el escudo de la camiseta, y haciendo el gesto de que se iba a quedar. Ese supuesto compromiso se rompió 20 días más tarde, cuando en el cierre del libro de pases del invierno europeo se anunció la venta a Chelsea. Pero ni siquiera la fortuna que Enzo le hizo ganar a Benfica influyó en el sentimiento de los hinchas, que viven el fútbol con otros parámetros. Se sintieron traicionados, y más de dos años y medio después encontraron el momento de demostrárselo al capitán de Chelsea.

En cuanto al desarrollo del partido, Enzo también tuvo un cruce con Richard Ríos para actualizar cuentas pendientes. Los roces anteriores se remontan al partido Argentina-Colombia por las eliminatorias y a Chelsea-Palmeiras por el Mundial de Clubes, competencia en la que Ríos jugó para el conjunto paulista. De Argentina-Colombia, el altercado más fuerte de Ríos había sido con Otamendi, ahora su compañero, y con quien hizo las paces apenas se incorporó a las Águilas.

