Los insólitos argumentos del hincha de Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi
“Tengo dos hijos negros adoptados y me casó un maricón”, dijo en un video de cuatro minutos; lo sancionarían de por vida
La imagen ya había dado la vuelta al mundo cuando decidió hablar. Antes incluso de que el comunicado oficial del Real Madrid terminara de circular por todas las redacciones, Antonio Gálvez —así se identificó— encendió la cámara de su propio teléfono y en cuatro minutos ensayó una defensa que, lejos de amortiguar el impacto, terminó amplificando el escándalo.
El episodio es conocido: en la previa del cruce de Champions League frente al Benfica, la transmisión oficial captó a un socio en la Grada Fans del Santiago Bernabéu realizando el saludo nazi en repetidas ocasiones. No fue un gesto fugaz ni equívoco: el encuadre lo mostró con nitidez. Horas más tarde, el club informó su expulsión inmediata del estadio y el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente para apartarlo como socio de manera definitiva. “El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica. Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, expresó el club merengue en un comunicado post partido.
Pero lo verdaderamente insólito del caso fue la estrategia elegida por el protagonista para justificarse.
#Exclusiva Habla el aficionado del Real Madrid expulsado por realizar el saludo nazi: “Pido perdón, pero tengo la conciencia tranquila” pic.twitter.com/K2Y5551eel— ESdiario (@ESdiario_com) February 26, 2026
En un video obtenido por el medio español ESdiario_com, Gálvez se presentó como víctima de una sobrerreacción colectiva. “Yo normalmente cuando voy al fútbol hago diferentes gestos”, dijo, en un intento por diluir la carga simbólica del saludo nazi en una suerte de rutina excéntrica de tribuna. Según su relato, lo ocurrido habría sido apenas una casualidad, un ademán más dentro de un repertorio personal.
Y luego avanzó hacia un terreno todavía más controvertido. Negó cualquier vinculación ideológica y buscó desmontar la acusación a partir de su vida privada. “Los nazis no se juntan con negros, no se juntan con maricones, no se visten de mujer”, afirmó, antes de enumerar relaciones personales y decisiones íntimas como prueba exculpatoria.
Sostuvo que tiene “dos hijos negros adoptados”, y agregó: “A mí me casó un maricón, porque lo elegí yo. Este de aquí se viste de mujer, se pinta los labios y se va por el Rocío. Tengo seis trajes de gitana, ni uno, ni dos, ni tres, seis trajes de gitana. Estoy loco por llegar al Rocío y pegarme una fiesta con mis maricones, porque me encanta. Aquí tenéis al nazi". Como si eso sirviera para menospreciar el significado histórico del gesto captado por las cámaras.
Saludo nazi por parte de los ultras fascistas de la Grada Fans del Real Madrid de Florentino Pérez, mientras ponen una pancarta de 'No al Racismo'. Lamentable. pic.twitter.com/V8HX1vv7UW— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 25, 2026
En su descargo, Gálvez no negó haber levantado el brazo; relativizó su intención y cuestionó la interpretación social del símbolo. Incluso aseguró que hasta el día anterior creía que “nazi era una marca de ginebra”, frase que pretendió funcionar como atenuante y terminó sonando a trivialización.
La defensa tuvo además un tono desafiante. Anticipó que hablaría con miembros del club y deslizó que “el club no me echa”, aunque reconoció que alguien debía “pagar” por lo ocurrido. Esa mezcla de ironía, victimización y provocación configura un video que oscila entre el arrepentimiento forzado y la negación de responsabilidad. “Pido disculpas porque no me queda de otra, pero no sé todavía por qué”, cerró, en una frase que condensó la ambigüedad de todo el mensaje.
Al final, cerró con una suerte de broma guionada. “Me han proponido para echarme del club, ya está, me la han proponido ¿Cómo? Ah, que se dice propuesto, pues agarrame todo esto. ¡Hasta luego!”.
Mientras tanto, Real Madrid mantuvo su postura institucional. En su comunicado condenó “este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad” y confirmó que el socio fue localizado y expulsado del estadio inmediatamente después de aparecer en la retransmisión. La eventual sanción de por vida como socio aparece ahora como el desenlace más probable.
