Los medios sudamericanos hablan de la selección Sub 20: el “potrero” a la final tras vencer a Colombia

Sudamérica y España se rinden a los pies de la selección Sub 20 dirigida por Diego Placente. La Argentina, máximo ganador histórico de los mundiales de la categoría, irá en busca de la séptima Copa del Mundo el domingo ante Marruecos. Este miércoles venció a Colombia por 1-0 gracias a un gol de Mateo Silvetti, el más destacado por la prensa extranjera. Otros nombres propios de la victoria albiceleste fueron el mediocampista de Boca Milton Delgado y el arquero Santino Barbi, de Talleres de Córdoba.

“Una historia triste y sin final: Colombia perdió contra Argentina y tendrá que jugar por el tercer lugar del Mundial Sub-20″ es el título principal del diario El Tiempo. “Se acabó la ilusión de Colombia de conseguir, por primera vez, una final en un torneo masculino de la FIFA. La Selección luchó, creó opciones, pero acabó perdiendo 1-0 contra Argentina y se resignó a jugar contra Francia por el tercer lugar del Mundial de Chile”, informa el periódico. Y destaca que “lo que no metió Colombia sí lo aprovechó Argentina, y a los 27 de la segunda etapa, Gianluca Prestianni metió un pase profundo tras dejar atrás a Kener González, que ya no podía con su alma, y dejó a Silvetti de frente al arco, tras un mal quiebre de la pareja de centrales colombiana. El portero García no pudo hacer nada".

Los jugadores argentinos festejan tras derrotar a Colombia por 1-0 en la semifinal del Mundial Sub 20, que se juega en Chile Rodrigo ARANGUA / AFP - AFP�

“El equipo colombiano se dejó meter en el juego de los argentinos, que pegan sutilmente. Los colombianos lo hicieron más de frente”, agrega la nota de El Tiempo, que resalta la expulsión de Jhon Rentería a once minutos del final. Las declaraciones de César Torres luego del partido resumen el espíritu que se vivió el miércoles en Colombia, más allá de la ilusión generada por el equipo y de la chance de llegar al tercer puesto el domingo ante Francia. “Solo nos servía el título, fracasamos”, dijo el DT del equipo cafetero. “Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirven otra cosa que títulos”, agregó.

El portal Futbolred, por su parte, reconoció el proceso mundialista del equipo colombiano: “Tanto nadó y se ahogó en la orilla: Colombia, eliminado por Argentina”, titula el medio colombiano. Y añade: “No pudo ser. Fue un lindo sueño pero terminó en una noche de pesadilla, con todo en contra y el duro aterrizaje de una eliminación. La Tricolor batalló contra lesiones, sanciones y hasta una expulsión y no pudo darle vuelta a una situación casi siempre adversa. Ahora son los gauchos los que se medirán a Marruecos en la final. Era nuestra fiesta, nos quedamos fuera“, se lamenta.

Julio Soler consuela a Simón García luego de la victoria argentina ante la selección colombiana en la semifinal del Mundial Sub 20 AP Photo/Gustavo Garello - AP�

El diario La Patria, de la ciudad de Manizales, también habla de “aterrizaje” en su portada. La ilustra con una foto del lamento de un futbolista colombiano que contrasta con el festejo de los argentinos. “Sentados en la eliminación”, titula. Y la bajada es: “Colombia cayó 1-0 ante una sólida Argentina en las semifinales del Mundial Sub 20 y se despidió del sueño de llegar a la gran final. La Tricolor pagó caro las bajas, la expulsión de Rentería y la falta de definición. Ahora buscará el tercer puesto frente a Francia”.

En Chile, el país organizador del torneo, también elogian a los jóvenes argentinos. “Argentina le saca brillo a su potrero y va por otro título a nivel Sub 20″, grafica El Mercurio, y señala a un “genial” Prestianni por la jugada que significó el 1-0 de la Argentina. La Tercera, por su parte, dice que la selección argentina “refrenda su favoritismo” para quedarse con la copa. “África versus Sudamérica. Así será la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025″, agrega.

Juan Villalba abraza a Gianluca Prestianni luego de derrotar a Colombia por 1-0 en la semifinal del Mundial Sub 20 que se juega en Chile AP Photo/Esteban Felix - AP�

Silvetti, el “diamante en bruto”

En la prensa de Brasil y España la figura es Mateo Silvetti, quien repitió ante Colombia su sana costumbre goleadora: ya les había anotado a Nigeria (octavos de final) y a México (cuartos de final). “Pupilo de Messi convierte y Argentina elimina a Colombia del Mundial Sub 20″, reza el portal Lance, haciendo foco en que el delantero rosarino comparte vestuario con la Pulga en Inter Miami.

Los medios españoles, en tanto, parecen haber descubierto al delantero argentino en este mundial. “Silvetti guía a Argentina a una nueva final”, dice el diario Marca. Y agrega: “El delantero de Newell’s Mateo Silvetti definió el triunfo para la albiceleste al minuto 72, con lo que volvió a ser clave como lo fue ante México en cuartos de final cuando marcó el tanto del triunfo”.

El festejo de Mateo Silvetti tras convertir el gol del 1-0 ante Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20 RAUL BRAVO - AFP

El diario As, por su parte, habla del juvenil argentino: “Inter Miami tiene un diamante”, titula en una de sus notas. “El delantero de Inter Miami es un futbolista determinante y para muestra de ello están sus anotaciones en momentos claves de la justa mundialista. El ’17’ marcó este miércoles el gol que eliminó a Colombia y metió a La Albiceleste a la gran final, donde se medirá a Marruecos”. Además, califica al futbolista argentino como un “diamante en bruto” y dice que Inter Miami “definitivamente sumará a la dinámica del equipo dirigido por Javier Mascherano”.