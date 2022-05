Los mejores memes del triunfo de Tigre ante River y el blooper de Paulo Díaz

Este miércoles, River cayó ante Tigre en el Monumental, donde los visitantes consiguieron controlar el partido y el encuentro terminó 2-1. Después de la sorpresiva derrota del equipo de Núñez, las redes sociales se llenaron de memes y cargadas por el resultado. Aunque también se hicieron eco del blooper que protagonizó Paulo Díaz, que le permitió a los de Victoria sacar ventaja.

En un encuentro lleno de sorpresas, el Matador consiguió eliminar al Millonario de la Copa de la Liga, mientras los locales mostraron su peor versión del 2022, el técnico Marcelo Gallardo también fue objeto de memes que circularon por las redes sociales y que se viralizaron en cuestión de horas. Para algunos usuarios, River “no estuvo a la altura de la circunstancias”, y “la imagen que se mostró del equipo dejó mucho que desear”, y no tardaron en reflejarlo en Twitter.

Los usuarios de las redes sociales compartieron algunos memes del partido de River vs. Tigre



Primero, Mateo Retegui marcó el gol que abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo. A los 58′ del encuentro, Enzo Fernández tuvo la oportunidad de empatar el duelo, pero el alivio iba a durar poco. A los 67′, Facundo Colidio puso en 2 a 1 y alejó las chances de los locales de seguir en la competencia. Un dato que sorprendió a los usuarios de Twitter es que ambos futbolistas del Matador que marcaron los goles de la victoria son exdelanteros de Boca Juniors, algo que se vio reflejado en las redes sociales.



La desazón de Gallardo por la eliminación de la Copa también fue objeto de meme y cargadas de los usuarios de las redes. Es que River venía de ganar los últimos dos partidos: con Sarmiento, instancia en la que logró un resultado abultado (7-0) y con Platense donde consiguió el 2 a 1 en el Monumental. Mientras que Tigre venía de perder ante Boca por 2 a 0 de local.



Después de finalizar el partido, durante la conferencia de prensa en el campo de juego, Enzo Pérez hizo un balance de los 90 minutos, que derivaron en la eliminación del equipo. “Regalamos 45 minutos. Nos faltó movilidad, jugar más al espacio, tirar paredes. Lo que nosotros sabemos hacer y no hicimos en el primer tiempo. En estas instancias, eso se paga, si bien en el segundo tiempo mostramos otra cara. A reflexionar sobre lo que hicimos mal y a pensar en la Copa Libertadores”, sostuvo el capitán del equipo.



La indignación de los usuarios también se dio luego del insólito error que protagonizó Paulo Díaz, que terminó convertido en un blooper en Twitter, por la jugada de gol que aprovechó Colidio para sacar la ventaja del encuentro. No obstante, también hubo otros que “bancaron” al futbolista chileno y al arquero Millonario, Franco Armani.



“A pesar del error, Paulo sigue siendo el mejor defensor que tenemos y el único intocable de la defensa. Me preocupan más los suplentes”, dijo un usuario. “Voy a bancar a Armani y a Paulo Díaz siempre, vengan de a uno”, indicó otro. “Todavía no digiero el error de Paulo Díaz anoche. Y lo digo en el buen sentido. Por el solo hecho de que justo él no se merecía quedar así pegado con la eliminación. Jugó un partidazo”, señaló otro.

Paulo Diaz, te manda un saludito el Colo Cabrera y todo Banfield. pic.twitter.com/m7pQx2sbJz — Franz 🎙 (@francoinde) May 12, 2022

Con este resultado, el que pasó a semifinales fue el Matador; en esta etapa enfrentará a Argentinos, en Huracán, el próximo domingo, a las 16.