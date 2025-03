Los nuevos nombres que eligió Lionel Scaloni para la selección argentina de cara a los partidos contra Uruguay y Brasil

A pocos días de lo que será la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer una nómina de 33 futbolistas que formán parte de una prelista para los duelos que disputará contra Uruguay, en Montevideo, y frente a Brasil en el Monumental.

Benjamín Domínguez y Santiago Castro, ambos futbolistas de Bologna, de muy buena campaña en Italia, son los dos nombres que figuran por primera vez en una lista confirmada por el DT argentino. Por otra parte, Francisco Ortega, de Olympiacos de Grecia, ya había estado en noviembre del 2023, pero volvió a ser tenido en cuenta tras más de un año . Benjamín Domínguez y Castro fueron titulares este domingo en la victoria de Bologna ante Cagliari por 2-1. Ambos delanteros (exGimnasia y exVélez, respectivamente) se destacan con buenas actuaciones en la Serie A.

Además, regresaron Juan Foyth, de Villarreal, y Ángel Correa, de Atlético de Madrid, luego de haberse ausentado tanto en la Copa América de 2024. De todas maneras, habrá que ver si todos estos nombres se mantienen para lo que será la doble fecha por las Eliminatorias.

Cristian Cuti Romero es otro de los que figura en la convocatoria, a pesar de que no juega desde el 8 de diciembre del año pasado frente a Chelsea, producto de un desgarro que sufrió ese día.

Respecto de la última lista no están presentes Nehuen Pérez, Enzo Barrenechea, Valentín Castellanos, Marcos Acuña y Lisandro Martínez, que sufrió la rotura de ligamentos cruzados jugando para Manchester United.

Quien sí está es el mediocampista Giovani Lo Celso (Betis, de España) que sufre una “lesión de grado medio en el tercio medio del sóleo de su pierna derecha”, según informó el club andaluz a través de sus redes sociales el 18 de febrero pasado. El futbolista, formado en Rosario Central y con pasado en PSG (Francia) y Tottenham (Inglaterra) y todavía no volvió a jugar.

Dentro de la renovación, vale destacar la presencia de Claudio Echeverri, figura del Sudamericano Sub 20 con la selección, que salió segundo de la mano de Diego Placente. El Diablito, recientemente presentado en Manchester City, es una de las apuestas para cambiar el ritmo del ataque argentino.

“Nosotros sabemos antes que nadie que no somos imbatibles. Lo importante es que nos duele perder. Tenemos todavía ese gen competitivo. Esa sangre de querer seguir compitiendo, y eso es lo que yo valoro. Perder no le gusta a nadie, pero es importante ver cómo te levantás. Las veces que hemos perdido nos hemos levantado de la mejor manera y eso a mí me deja tranquilo. Somos los primeros en saber que no somos imbatibles, pero también los primeros en saber que si estamos bien somos un equipo difícil de afrontar”, había dicho Scaloni el 31 de enero pasado, dejando en claro que la idea de la selección no es bajar la guardia más allá de los títulos conseguidos.

Además, odas las figuras que formaron parte del Mundial de Qatar 2022 y también de la Copa América 2024, están presentes. El capitán Lionel Messi, Nicolás Otamendi, que también llevó la cinta ante la ausencia de rosarino, Nahuel Molina, los mediocampistas Leandro Paredez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, y la completan los atacantes Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Del fútbol local están Gonzalo Montiel y Germán Pezzella, ambos de River.

Por supuesto, días antes de que comiencen los entrenamientos, Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico, dejarán al margen a algunos jugadores mencionados en la prelista. La Argentina tendrá esta doble fecha dos enfrentamientos muy duros. El primero de ellos será frente a Uruguay, el próximo viernes 21 de marzo desde las 21 horas en el estadio Centenario de Montevideo, en el duelo correspondiente a la fecha 13. El el martes 25, recibirá en el Monumental a Brasil, a las 21 horas, que tiene como novedad el regreso de Neymar.

La prelista completa

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (PSV)

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (PSV) Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina Racing Club Lens), Nicolás Tagliafico (Lyon), Francisco Ortega (Olympiacos de Grecia).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina Racing Club Lens), Nicolás Tagliafico (Lyon), Francisco Ortega (Olympiacos de Grecia). Mediocampistas: Leandro Parfedes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacioas (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamín Domínguez (Bologna), Thiago Almada (Lyon).

Leandro Parfedes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacioas (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamín Domínguez (Bologna), Thiago Almada (Lyon). Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Claudio Echeverri (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Italia), Dantiago Castro (Bologna) y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

