Los penales y las actuaciones del VAR empujan a la Argentina como eje de polémicas, campañas de desprestigio y fake news

El debate se reinstaló durante el partido y cuando el árbitro francés François Letexier pitó el final, la repercusión se amplificó. En el Mercedes Benz Stadium, de Atlanta, el director técnico de Egipto, Hossam Hassam y el futbolista Mostafá Ziko alimentaron con palabras la sensación de injusticia que exteriorizaron en el campo de juego con gestos y actitudes. La derrota 3-2 frente a la Argentina, por los 8avos de final de la Copa del Mundo, en un juego que resultó trepidante y pasional en el desarrollo y el marcador, con rapidez esparció la polémica con jugadas puntuales que influyeron en el resultado, aunque el enfoque de los agitadores evitó ajustarse al reglamento, a las instrucciones que reciben los cuerpos arbitrales. La supuesta ayuda a la Argentina y a Lionel Messi, es la estrategia para provocar antipatía y rechazo sobre el último campeón del mundo y el jugador que reescribe con récords y fútbol la historia del deporte.

Haissem Hassan derriba a Nicolás Tagliafico dentro del área y el árbitro francés François Letexier sancionó penal; luego, Lionel Messi fallaría ante el arquero Mostafa Shobeir Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“El resultado se vio influenciado por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro. Parecía haber una presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace. Nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro: pensaba que tal vez él ocultaba que quizás tenía algo que esconder: quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación. Ni siquiera hubo revisión del VAR: todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. El impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota, porque no hemos visto ni respeto ni Fair Play. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más: si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué hacen que todos vengan a participar?”, atacó el seleccionador Hassam. El jugador avaló la sensación del entrenador: “No necesitaron nada más... El árbitro fue injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina, felicitaciones a ellos que ya han ganado el Mundial. Todo está planeado”, aseveró Ziko.

El seleccionador egipcio Hossam Hassan reclama ante el árbitro francés Francois Letexier, ante la mirada del capitán Mohamed Salah; el DT alentó la polémica al calificar que se trató de "partido amañado" ROBERTO SCHMIDT - AFP

También la Federación Egipcia, que conduce Hany Abo Rida, emitió un comunicado: “La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas claves suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”, expone la nota, que reclama la acción del gol anulado a Ziko, por infracción en el inicio de la jugada de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez -falta que confirmó el VAR-, y que no se midió con la misma vara la acción de Julián Álvarez y Mohamed Salah, acción que dio comienzo al tercer gol argentino. Salah, que resultó protagonista, no mencionó un supuesto foul y tampoco se enfrascó en las polémicas.

POR FALTA SOBRE LICHA MARTÍNEZ, ANULADO EL SEGUNDO GOL DE EGIPTO VS. ARGENTINA.



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La Federación Egipcia activó el mecanismo disciplinario interno de la FIFA, aunque esto no cambiará el resultado del partido y no reabre el encuentro: solo obliga a que se investigue la actuación del cuerpo arbitral francés, aunque el derecho de vetar a los árbitros es una facultad de la comisión de árbitros de la FIFA.

La campaña para reducir el valor de los triunfos de la Argentina no es novedosa. En la aventura de la consagración en Qatar 2022 existieron ataques a partir de la caída en el estreno, que empujó al equipo a no volver a tropezar. Instalar con una estrategia coordinada de manipulación con el objeto de engañar a la opinión pública, es un mecanismo que se reproduce en las redes sociales, pero también en programas radiales y de televisión y en la prensa escrita.

En el éxito sobre México, el modelo de irritación fue un pisotón de Marcos Acuña sobre Kevin Álvarez, que el árbitro italiano Daniele Orsato no consideró punible con una tarjeta. El siguiente juego, con Polonia, un penal, tras una disputa aérea del arquero Wojciech con Messi, que el árbitro neerlandés Danny Makkelie obvió, aunque el VAR lo convocó y revirtió la decisión: la sanción fue dudosa; Messi falló en la ejecución. Era el segundo de los cinco penales que sancionaron a favor de la selección en la Copa del Mundo qatarí: Países Bajos, en cuartos de final; Croacia, en semifinales, y Francia, en la final, los tres restantes.

Lionel Messi remata el penal y el arquero polaco Wojciech Szczesny rechaza la pelota; Argentina falló tres de los últimos ocho penales que tuvo a favor en los mundiales Richard Heathcote - Getty Images Europe

La conquista de la tercera Copa del Mundo para la Argentina arrancó con controversias, pero en contra, tras la anulación de tres goles –dos a Lautaro Martínez y el restante a Messi- en el primer tiempo en la caída con Arabia Saudita. En la actual aventura, tuvo tres penales a favor la Argentina: ante Austria, Jordania y Egipto; Messi falló los dos que remató y Lautaro Martínez anotó ante los jordanos. Con ocho penales en los últimos 12 partidos, la selección es a la que más le pitaron en la historia de los mundiales entre dos citas ecuménicas. Las sanciones son eje de los que jaquean el valor del éxito, estadísticas, cifras duras, sin contexto ni explicación de si los árbitros se ajustaron o se alejaron del reglamento.

ASÍ FUE LA INFRACCIÓN QUE RECLAMÓ EGIPTO PREVIO AL GOL DE ENZO FERNÁNDEZ pic.twitter.com/nKXgteqklr — TyC Sports (@TyCSports) July 8, 2026

Con frases “es robo”, “no debió anularse”, “ayuda para Argentina”, las redes sociales se inundaron de polémicas, tras la victoria sobre Egipto. Y las fake news aumentaron con análisis de figuras internacionales como Toni Kross, Fabio Capello, Zinedine Zidane, José Mourinho, Rio Ferdinand... El alcalde de Nueva York, Zohran Mammdani, de origen ugandés, en Next Stop: Better, Faster Service, un programa destinado a agilizar el servicio de autobuses de la ciudad señaló: “(...) Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer [por el partido del martes]”, declaró el alcalde.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, el técnico y el capitán de la Argentina: el seleccionador expuso sobre cómo las redes sociales agigantan una noticia falsa PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Antes de los 16avos de final, frente a Cabo Verde, el seleccionador Lionel Scaloni respondió sobre los cuestionamientos y cómo el grupo –cuerpo técnico y futbolistas- se abstraen de ese escenario de recelos, desconfianza... “No leyendo las redes sociales. No mires redes sociales y ya está. Si no mirás eso, no te enterás. Hoy cualquiera pone una cosa que no es fundamentada y se hace de una cosa chiquita algo demasiado grande. Creo que no hay que darle importancia. Las redes tienen estas cosas: buenas, pero también cualquiera, y no cualquiera en el mal sentido, pone algo y enseguida se viraliza. En un segundo está en todos lados. Nosotros no nos hacemos eco de eso”, comentó el pujatense.

La Argentina el sábado se medirá con Suiza y posiblemente las polémicas rodearán de nuevo la actuación de la selección.