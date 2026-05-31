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Los problemas con los visados ​​obligan a Sudáfrica a retrasar su viaje al Mundial: “Nos están haciendo quedar como tontos”

Hubo duros cuestionamientos del ministro de Deportes respecto de la situación de los Bafana Bafana

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El presidente Cyril Ramaphosa, anfitrión de la Cena de Despedida de Bafana Bafana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA en la Casa de Huéspedes Presidencial Sefako M. Makgatho el 27 de mayo; después llegarían los problemas
El presidente Cyril Ramaphosa, anfitrión de la Cena de Despedida de Bafana Bafana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA en la Casa de Huéspedes Presidencial Sefako M. Makgatho el 27 de mayo; después llegarían los problemasGallo Images - Gallo Images Editorial

La selección nacional de Sudáfrica tuvo que retrasar su viaje a Estados Unidos para el Mundial 2026 por problemas de visado. El ministro de Deportes del país calificó estas complicaciones administrativas como “vergonzosas y sumamente injustas”.

Sudáfrica participará en el partido inaugural del Mundial contra México, coanfitrión, el 11 de junio, y tendrá su base en la Universidad del Fútbol en San Juan Tilcuautla.

La Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA) confirmó en un comunicado que tenían previsto viajar el domingo, pero no pudieron hacerlo debido a problemas con los visados ​​de algunos jugadores y directivos. La SAFA anunció que realizará una reunión de emergencia del comité antes de informar al país sobre la situación y que se entrenarán en Johannesburgo hasta que puedan partir.

Lyle Foster, de Sudáfrica, celebra tras anotar un gol durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Angola y Sudáfrica en Marrakech, Marruecos, el lunes 22 de diciembre de 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)
Lyle Foster, de Sudáfrica, celebra tras anotar un gol durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Angola y Sudáfrica en Marrakech, Marruecos, el lunes 22 de diciembre de 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)Themba Hadebe - AP

Mientras tanto, el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, condenó la situación en las redes sociales. “Este desastre con los viajes y visas de la SAFA es vergonzoso y sumamente injusto para los jugadores y el cuerpo técnico”, dijo el domingo. “He informado a la SAFA que necesito un informe y que se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre”. Y agregó: “Nos están haciendo quedar como tontos”.

Los problemas relacionados con los viajes ya tuvieron injerencia directa en los preparativos para la Copa del Mundo.

Los aficionados de varios países podrían tener que abonar un depósito de hasta 15.000 dólares en concepto de fianza para entrar en Estados Unidos con un visado de turista, debido al “programa piloto de fianza para visados” implementado este año.

Evidence Makgopa y el presidente Cyril Ramaphosa durante la cena de despedida de la selección Bafana Bafana para la Copa Mundial de la FIFA en la Casa de Huéspedes Presidencial Sefako M. Makgatho
Evidence Makgopa y el presidente Cyril Ramaphosa durante la cena de despedida de la selección Bafana Bafana para la Copa Mundial de la FIFA en la Casa de Huéspedes Presidencial Sefako M. MakgathoGallo Images - Gallo Images Editorial

Argelia, Senegal, Costa de Marfil, Túnez y Cabo Verde figuran entre los países de la lista, y este último, un archipiélago con una población de tan solo 525.000 habitantes, se clasificó para la Copa Mundial masculina por primera vez en su historia.

Los atletas y miembros de los equipos estarán exentos de la cuarentena para la Copa Mundial, pero también estarán sujetos a un riguroso proceso de selección y verificación, según detalla el sitio web del gobierno estadounidense. En cambio, los aficionados deberán haber comprado sus entradas para el torneo antes del 15 de abril a través del sitio web de la FIFA y haberse inscritpo en el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA para poder optar a la exención.

En abril, los directivos del fútbol iraní no pudieron asistir a la reunión anual del organismo rector asiático de este deporte en Canadá debido a problemas con los visados, según declaró el secretario general del organismo.

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