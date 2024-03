Escuchar

En River hay muestras de satisfacción tras el sorteo de la Copa Libertadores realizado este lunes en Luque (Paraguay), donde está emplazada la sede de la Conmebol. En las oficinas del Monumental se celebra que el plantel tenga que viajar apenas 6 mil kilómetros: la distancia más larga es a San Cristóbal, en Venezuela, escenario del debut frente a Deportivo Táchira, de ese país, en la primera semana de abril. Más tarde, y tras jugar de local ante Nacional de Montevideo (Uruguay), el equipo argentino hará las valijas para chocar con Libertad en Asunción (Paraguay). Para la segunda mitad de la fase de grupos le quedará el viaje a Montevideo jugar con el Bolso. Le quedarán entonces dos encuentros en el Monumental, frente a paraguayos y venezolanos, en ese orden, para completar el fixture.

¿Qué tiene cada uno de los rivales del último campeón de la Liga Profesional y de la Supercopa Argentina? A continuación, un identikit de los tres conjuntos que querrán complicarle la vida al Millonario en el torneo más importante del continente .

Libertad, el equipo paraguayo con el DT campeón más joven del continente

El conjunto gumarelo es el único invicto del torneo paraguayo, que lleva diez fechas disputadas. Con un encuentro menos, Libertad es líder y le lleva cuatro puntos a sus escoltas, 2 de Mayo y Olimpia. Contratado Daniel Garnero a la selección guaraní en reemplazo de Eduardo Berizzo, la comisión directiva del club asunceño decidió promover a Ariel Galeano (27 años), el responsable de las divisiones inferiores, a la primera división. Y se transformó en el campeón más joven del continente tras los títulos en el Clausura y en la Copa Paraguay.

El monarca guaraní tiene apenas dos argentinos en su plantel, y ambos registran pasos por San Lorenzo: Bautista Merlini (formado en Platense) y Héctor Villalba. Este último está en la última etapa de recuperación de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió con la selección paraguaya en octubre. De todas formas, los pesos pesados del vestuario gumarelo están en su delantera: los históricos Roque Santa Cruz (42 años) y Óscar Cardozo (40 años). El primero habitualmente es suplente (apenas un partido de titular en el año), mientras que Tacuara aún está vigente: suma tres goles en esta temporada, y coleccionó 21 gritos en la pasada campaña. Con 338 goles anotados en toda su carrera, River tendrá que prestarle especial atención a Cardozo. El historial con el equipo paraguayo favorece ampliamente a River: por Copa Libertadores jugaron 12 partidos, con 7 victorias millonarias, un empate y cuatro triunfos de los guaraníes.

“Es un buen grupo. En la fase de grupos son todos fuertes. Serán lindos desafíos. River Plate y Nacional son equipos clásicos, coperos, pero nosotros también tenemos nuestra trayectoria en Copa”, se entusiasmó Rubén Di Tore, presidente del club paraguayo, tras el sorteo en Luque. Y adelantó que su equipo viajará a Venezuela en vuelo chárter para jugar con Deportivo Táchira.

La otra vida de Tacuara Cardozo: en el campo y con sus animales

Deportivo Táchira, el campeón venezolano con un 9 hecho en River

Los dos refuerzos más rutilantes del campeón venezolano tienen pasado en el fútbol argentino: uno es el uruguayo Haibrany Ruiz Díaz, que vistió la camiseta de Platense hasta el final de 2022. El otro es Andrés Ríos, un 9 formado en River que registra pasos por Polonia, México y Estados Unidos, además de una etapa en Aldosivi (Mar del Plata) y dos pasos por Defensa y Justicia. Luego de salir del Halcón recaló en Venezuela, donde lleva siete partidos como titular y 539 minutos con la camiseta del “Carrusel aurinegro”. Otros dos argentinos del plantel son Óliver Benítez (formado en Gimniasia y Esgrima La Plata, ex San Martín de Tucumán, Tigre, Patronato y Lamia, de Grecia), y Leandro Fioravanti, otro ex Defensa y Justicia que tiene pasaporte italiano y que también jugó en Unión San Felipe (Chile) y Mitre, de Santiago del Estero.

El futbolista a seguir de Táchira (marcha séptimo en el torneo local, con nueve puntos (dos triunfos, tres empates y dos derrotas) es el enganche Carlos Sosa, llegado esta temporada desde Carabobo. Tiene un gol en cinco partidos con su nuevo equipo, pero lo avalan sus antecedentes: cinco goles y cinco asistencias para Carabobo en la campaña pasada. Para los venezolanos será su tercera participación consecutiva en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

🎇 ¡Qué comiencen las noches mágicas de @Libertadores en Pueblo Nuevo! 👊



🥁🎺 Y qué linda será la fiesta y el carnaval en Buenos Aires, Asunción y Montevideo 🥳



😍 JUNTOS seguiremos escribiendo la historia del Más Grande y representativo de 🇻🇪#VamosTáchira 💛🖤 pic.twitter.com/yz4mrLPE7i — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) March 19, 2024

El historial entre River y Táchira aporta un dato curioso: los venezolanos están invictos contra el equipo argentino. Se registran apenas dos enfrentamientos, y ambos terminaron en empate. Fue en la fase de grupos de la Libertadores 2004, en la que también compartieron zona con Libertad. Pero en lugar de Nacional de Montevideo, como en 2024, entonces estaba Deportes Tolima (Colombia). En Venezuela, el encuentro entre ambos culminó sin goles. En tanto, en Buenos Aires, el partido culminó 2-2, luego de que los millonarios se fueran al descanso con una ventaja de dos goles gracias a las conquistas de José Sand y Fernando Cavenaghi. Igualaron para el visitante Leonel Vielma y Pedro Boada, sobre el final del encuentro. Los millonarios se clasificaron entonces como primeros del grupo 6.

Nacional de Montevideo, el club del último Gallardo futbolista (y su primero como DT)

De los tres rivales en la fase de grupos, el Bolso es el equipo que River más veces enfrentó por la Copa Libertadores: 15. El historial favorece ampliamente a los argentinos, con nueve triunfos, tres empates y apenas tres derrotas. El plantel actual del equipo uruguayo es dirigido por Álvaro “Chino” Recoba, un ex jugador del club montevideano de recordado paso por el fútbol italiano. Hay una gran afinidad entre el Bolso y el Millonario: Enzo Francescoli, actual manager de River, era el ídolo de juventud de Recoba. Con apenas cuatro partidos disputados en el Uruguayo -el último fin de semana no hubo actividad por la agresión a un árbitro-, Nacional marcha cuarto, con ocho puntos y a siete unidades de su clásico rival, Peñarol, que es líder con 15.

En el plantel actual del Bolso se destacan su arquero titular, el panameño Luis Mejía -lesionado-, el capitán Diego Polenta (ex Unión de Santa Fe), los mediocampistas uruguayos Christian Oliva (ex Talleres de Córdoba), Mauricio Pereyra (ex Lanús), los argentinos Alexis Castro (ex Tigre, San Lorenzo y Defensa y Justicia) y Gastón González (ex Unión de Santa Fe y Orlando City, en Estados Unidos) y el paraguayo Federico Santander (ex Racing). Una de las máximas apuestas del club es, justamente, Jeremía Recoba, el hijo del entrenador. Nacido en Como (Italia), tiene 20 años y se destaca como carrilero o extremo izquierdo en el 4-3-3 que su padre suele emplera como diseño táctico. El 9 del equipo es importado: el nigeriano Christian Ebere (5 goles): viene de Plaza Colonia y registra un paso por la Reserva de Rosario Central.

Christian Ebere, el 9 nigeriano de Nacional

LA NACION