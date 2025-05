Los videos de los goles de Barcelona - Real Madrid en el clásico español de la Liga

El clásico español, que quedó 4 a 3 en favor de Barcelona ante Real Madrid, empezó a tomar una temperatura volcánica con la conquista del equipo merengue, de penal, a los 5 minutos: ¿qué sucedió? Falló Pau Cubarsí en el control, tocó el balón, Mbappé lo corrió y el arquero Szczesny llegó tarde, en una falta que no dio lugar a discusión. El francés estaba en fuera de juego claro, pero el balón no fue hacia el delantero y el error de Cubarsí no estaba condicionado. Se revisó la jugada y no se rectificó, con lo que el subcampeón del mundo remató junto al palo y marcó el 1 a 0 para los visitantes.

El penal de Mbappé (0-1)

El segundo del francés (0-2)

La arremetida de Real Madrid en pos de achicar distancias con Barcelona en la tabla de posiciones continuaría a los 14 minutos: llegó el impecable pase desde la izquierda Vinicius para Mbappé, que resolvió cruzando el remate ante la salida de Szczesny. Antes de esta segunda conquista, el Barça había pedido una posible falta a Lamine Yamal, pero el reclamo no fue atendido y el conjunto merengue se puso dos goles en ventaja.

El descuento de García para Barcelona (1-2)

Pero el dominio de Real Madrid resultó un espejismo. O por lo menos, no el retrato definitivo del primer tiempo. Porque a los 19 minutos se dio el primer paso de la enorme reacción de Barcelona en el clásico: surgió un córner al primer palo, tocó Ferrán Torres de cabeza, Asencio perdió la marca de Eric García y el defensor azulgrana cabeceó casi debajo del arco para recortar la diferencia en el marcador.

Yamal logra el empate (2-2)

Se extrañaba alguna intervención decisiva de una de las grandes figuras del clásico. Por fin, Lamine Yamal apareció a los 32 minutos: Pedri combinó con Ferrán Torres, que cedió hacia fuera para el crack, cuyo disparo con rosca al palo izquierdo resultó imparable para Courtois. Barcelona lograba empatar 2-2 en un espectáculo que ya estaba para enmarcar. Sin embargo, faltaría más del equipo de Hansi Flick.

Raphinha da vuelta el resultado (3-2)

Apenas dos minutos después, Mbappé controló en el mediocampo, pero se chocó con Ceballos y Pedri aprovechó la confusión para quitar la pelota y ponerla en diagonal al espacio para el brasileño Raphinha, que dominó y superó la estirada del guardavallas belga, con un tiro cruzado. Un admirable impulso del Barca, que iría por más antes de que terminara la primera etapa.

El segundo de Raphinha (4-2)

A los 45 minutos del primer período, Raphinha sería otra vez protagonista: robó a puro corazón un balón que tenía perdido, tocó para la llegada de Ferrán por su izquierda, el valenciano le devolvió la pelota y el atacante brasileño fusiló a Courtois para colocar el 4-2 para Barcelona antes de que concluyera la primera mitad.

El hat trick de Mbappé (4-3)

El segundo tiempo no venía teniendo el vértigo en el marcador de los primeros 45 minutos. Sin embargo, a los 25 de la segunda etapa se enredó el Barça en un despeje, falló Iñigo Martínez en un pase cuando se lo debía quitar de encima y el Madrid salió con un pase largo: recibió Vinicius, cedió el balón para Mbappé Real Madrid se puso de nuevo en partido con el 3-4. Hat-trick del francés, como en la final del Mundial de Qatar 2022.