Los videos de los goles de River ante Urawa Red Diamonds por el Mundial de Clubes

Desde el comienzo, y como se preveía, River salió a atorar a Urawa Red Diamonds en su estreno en el Mundial de Clubes, en el encuentro que se juega en el Lumen Field de Seattle. Avisó a los 8 minutos con un zurdazo cruzado de Sebastián Driussi que sacudió el palo izquierdo. Enseguida, llegó la apertura del marcador: Franco Mastantuono recuperó sobre la derecha y avanzó en diagonal hacia el centro, libre de marcas; el crack juvenil lo vio subir a Marcos Acuña, que se acomodó y envió el centro al medio del área; por ahí llegó Facundo Colidio, que se elevó sin oposición y con un potente cabezazo venció al arquero Nishikawa.

No la estaba pasando del todo bien River en el comienzo del segundo tiempo y Gallardo dispuso dos variantes. Pero se complicó por su propia cuenta la defensa de Urawa: de un centro que no parecía tener problemas, hubo un par de cabezazos dentro del área. Høibråten buscó peinar el balón hacia atrás, pero quedó corto y Driussi llegó justo para anticiparse a Nishikawa y cabecear de emboquillada para anotar el 2-0.

Lamentablemente, la jugada no terminó bien para el delantero de River, que no pisó bien después de cabecear y se lastimó el tobillo izquierdo. De inmediato quedó claro que no iba a poder continuar y fue reemplazado por el colombiano Miguel Borja.

Sin embargo, le duró poco la tranquilidad al Millonario. En una jugada por el vértice izquierdo, Matsuo recibió; antes de enganchar, Marcos Acuña se lo llevó puesto. Penal que sancionó el árbitro alemán y el propio Matsuo descontó con calidad, con un toque cruzado de derecha.