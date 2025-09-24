Los videos de los incidentes entre la policía brasileña y los hinchas de Lanús en el Maracaná

En su visita al Estadio Maracaná para enfrentar a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a los hinchas de Lanús les tocó vivir lo mismo que a gran parte de los equipos argentinos que viajan a Brasil: los incidentes con la policía local. Durante el entretiempo del cruce, las fuerzas de seguridad ingresaron a la tribuna de los visitantes y golpearon a algunos fanáticos que estaban ahí, además de que les tiraron gas pimienta.

Los incidentes entre la policía brasileña e hinchas de Lanús

Los incidentes se produjeron durante el entretiempo, lo que llevó a que el comienzo de la segunda parte se demore unos minutos. Al ver a la policía de Brasil en la tribuna en la que se encontraban los hinchas del Granate, los propios jugadores del equipo bonaerense se acercaron para pedirle tranquilidad a las fuerzas de seguridad.

La policía brasileña le pegó a hinchas de Lanús

Según videos que publicaron hinchas y presentes en el estadio, los cruces con la policía brasileña se produjeron tanto en la tribuna como en el sector interno previo al ingreso a las gradas. En una grabación se pudo ver a los efectivos realizando un cordón contra simpatizantes de Lanús que, desde unos metros adelante, lanzaban elementos y gritaban.

Allí, la policía lanzó gas pimienta contra los hinchas y algunos quedaron con problemas de visibilidad, mientras que otros pudieron cubrir sus rostros. “Palazos y gases de la policía brasileña, otra vez. En el entretiempo. No sabemos cómo comenzó. Están tirando gas, miren a los chicos. Se está sintiendo mucho”, dijo un simpatizante en un video y mostró a las fuerzas metiendo al público afectado en la tribuna.

Enfrentamiento entre la policía y los hinchas de Lanús

En tanto, en otro video quedó registrado el momento en el que los policías brasileños metieron a los hinchas de Lanús dentro de la tribuna. En una grabación se mostró a las fuerzas de seguridad forcejeando con el público del partido, mientras que en otro se vio a un efectivo que ingresó a las gradas y le pegó a algunos simpatizantes.

Los incidentes cesaron recién cuando el árbitro llamó para iniciar el complemento del partido, después de un entretiempo que duró 36 minutos. Una vez iniciada la segunda mitad, los hinchas se acomodaron y los policías se retiraron de su sector.

La policía brasileña tiró gas pimienta a los hinchas de Lanús

De momento, ni la Conmebol ni los equipos se pronunciaron sobre los incidentes. Sin embargo, los hinchas de Lanús expresaron su malestar en las redes sociales de la confederación, repudiaron el accionar de la policía y exigieron una sanción para Fluminense por ser el club organizador del partido.

El hecho implica un nuevo episodio de violencia y represión de la policía de Río de Janeiro a hinchas argentinos que viajan a Brasil, en las canchas, pero también en las calles o en las mismas playas. Simpatizantes de Boca, San Lorenzo, Argentinos y Godoy Cruz sufrieron los castigos desmedidos de las autoridades, que ingresan a las tribunas a golpear.

Lanús, por su parte, cerró la noche de una manera histórica: logró empatarle a a Fluminense y, por haber ganado 1 a 0 en la ida, logró clasificar a las semifinales. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino había sufrido un tanto de Agustín Canobbio, el cual ilusionó a los hinchas brasileños de poder dar vuelta la serie en el segundo tiempo. Pero el Granate aguantó y a los 67 minutos Dylan Aquino armó una jugada exquisita con Marcelino Moreno y marcó la igualdad que le dio el Maracanazo.