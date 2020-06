Lotthar Matthäus, a los 59 años, íntimo y reflexivo con LA NACION: "Alario es un atacante que te va a garantizar goles si juega en su puesto natural" Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Fernando Vergara Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 00:01

Lothar Matthäus es una de las grandes leyendas del fútbol alemán. Es difícil asociarlo a una posición: de área a área, el campeón del mundo en Italia '90 jugaba de todo. Era su sello distintivo. Entre otros logros, su brillante curriculum exhibe 150 partidos con la selección de su país, 25 de ellos en mundiales, y tomó parte en 5 Copas del Mundo, un récord que comparte con el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez.

Emblema del Bayern Múnich, palabra autorizada y referencia permanente, Matthäus analizó con LA NACION el regreso del fútbol alemán durante la pandemia de coronavirus (fue la primera gran liga en hacerlo), explicó el motivo por el que la Bundesliga no contrata demasiados argentinos y le dedicó un espacio -cómo no hacerlo- a Lionel Messi y Diego Maradona.

Rivales muchas veces, amigos fuera de la cancha: Matthäus y Maradona Crédito: Instagram/lotharmatthaus10

-¿Por qué la Bundesliga es una sensación y un éxito comercial?

-Tiene una larga historia, partidos con muchos goles y muy buenos clubes que incluso ganaron muchos títulos internacionales. Además de la buena salud de los equipos, también contamos con un seleccionado que disfruta de buenos momentos. Por otra parte, tenemos futbolistas de talla internacional y una generación de jugadores jóvenes de todo el mundo. El torneo es un incentivo para ellos porque pueden desarrollar sus primeras experiencias en el más alto nivel. Creo que en la Bundesliga todos hacen bien sus trabajos en las distintas escalas. A todo eso podemos añadirle que los estadios y sus infraestructuras son excelentes y siempre están llenos. Es una pena que por el coronavirus actualmente no pueda concurrir el público a las canchas. Por todo esto que menciono el combo es interesante y los hinchas son muy felices.

-Alemania pudo volver antes que nadie a jugar en medio de la pandemia. ¿Cómo lo lograron?

-El alemán es muy disciplinado y creo que en tiempos como estos se necesita ser realmente muy firme y consecuente. Se precisa tener un camino claro, y en ese sentido se trabajó muy bien en conjunto con todos los clubes y la liga. El gobierno también tuvo su parte en todo esto y encontraron la manera de volver a jugar. Así, demostramos que lo podíamos hacer. Esto se pudo concretar porque teníamos las ideas claras y todo el mundo cumplió con las reglas. Esas son las razones que nos llevaron al regreso antes que otros países del mundo.

-¿Por qué al Bayern Múnich le cuesta trasladar su supremacía en Alemania a la Champions League?

-Primero que nada es un club top en Alemania, así como lo son Juventus en Italia, o Real Madrid y Barcelona en España. El Bayern está siempre con hambre de victorias y de gloria porque esa es su mentalidad. A los jugadores no les gusta darse por vencidos. No se conforman ni con el cuarto, el quinto, ni ahora que celebraron el octavo título seguido en Alemania. Creo que está en el ADN de nuestro club eso de ganar todo y en todos los años. Esa es la idea. En referencia a la Champions,

Matthäus, analista desde el mismo campo de juego: "Ojalá que un club de Alemania pueda ganar este año la Champions, es mi deseo. Y sin dudas que Bayern Múnich es uno de los principales favoritos para consagrarse" Crédito: Instagram/lotharmatthaus10

Es cierto que, generalmente, no son muchos los argentinos que forman parte de la Bundesliga. En la presente temporada figuran cinco: Lucas Alario y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), David Abraham (Eintracht Frankfurt) y Santiago Ascacibar (Hertha Berlin).

-¿Por qué la Bundesliga contrata pocos jugadores argentinos?

-El torneo es interesante para los futbolistas porque hay una buena atmósfera y estamos bien organizados. Los estadios tienen mucha concurrencia y jugamos un fútbol atractivo, mayormente en forma ofensiva. Los partidos tienen un promedio de gol muy alto. La realidad es que no nos gusta jugar defensivamente en la Bundesliga. A todo el mundo le divierte ver un fútbol atractivo, por eso no nos atrae jugar para el 0-0 o el 1-0.

De paso por la Argentina: con la Copa Libertadores y en la Bombonera

-Su llegada había despertado mucha expectativa. ¿Qué opina de Alario?

-Es un muy buen jugador, un delantero bien de área. Marca muchos goles y el Bayer Leverkusen está feliz de tenerlo en su equipo porque anotó en momentos importantes. Es verdad que por momentos se queda entre los suplentes por el sistema de juego que utiliza el entrenador, en el que opta por colocar a Kei Havertz o Kevin Volland en esa posición. Es simplemente el estilo del DT Peter Bosz. Normalmente, Alario es un atacante que te va a garantizar goles si juega en su puesto natural.

-¿Qué trato tiene con Martín Demichelis, el entrenador de la Sub 19 de Bayern Múnich?

-Hemos hablado muchas veces y me gusta como persona. Es serio y siempre trabajó muy duro para conseguir sus propósitos. Fue un gran futbolista y lo que me atrapa de él es que siempre está sonriendo y demostrando optimismo.

-¿Quién cree que ha sido el mejor futbolista argentino que pasó por la Bundesliga en los últimos 20 o 30 años?

Matthäus sobre Martín Demichelis: "Está haciendo un muy buen trabajo en su nueva posición en el Bayern. Podría definirlo como un caballero" Crédito: Instagram/lotharmatthaus10

-Creo que Demichelis resultó muy importante en la defensa de Bayern Múnich. Él ayudó a reforzar durante un buen tiempo esa línea del equipo y le aportó mucha energía. Tengo en claro que Martín resultó uno de los mejores argentinos que pasaron por nuestro campeonato.

-¿Hay algún jugador en la actualidad que juegue como usted?

-(Risas). ¡Nadie juega hoy como Diego Maradona o Lothar Matthäus! Fuera de toda broma: hoy vivimos un tiempo diferente, estilos diferentes y sistemas diferentes. No se me ocurre algún futbolista que juegue como yo, aunque podría haber varios en esa línea. Yo contaba con un estilo en el que iba de área a área. Tenía la capacidad de hacer un gol y volver a jugar tranquilamente en la defensa. Jamás fui un N° 10 clásico como Maradona, pero me divertía mucho en mis posiciones, porque me permitía tener opciones tanto en defensa como en ataque.

Admirador de la magia de Messi, Matthäus se entusiasma con ver al argentino en Qatar 2022. De conseguirlo, el rosarino ingresaría en ese lote de privilegio de los que disputaron cinco citas mundialistas. El legendario alemán la jugó por última vez en Francia '98, cuando tenía 37 años.

-¿Alguna vez soñó con tener a Messi en la Bundesliga?

-¡Por supuesto que nos haría falta! Seríamos muy felices si tuviéramos la oportunidad de tenerlo a Leo en la Bundesliga. Pero te soy sincero: ya soy feliz de tenerlo a Messi en el fútbol. Es un gran jugador y un buen ser humano. Lo conozco de manera personal y me hace feliz con su estilo de juego.

-¿Sabe que en la Argentina todavía se lo discute a Messi?

-No lo puedo creer. Si a ustedes no les gusta Messi, puede venir cuando quiera para Alemania que lo esperamos con los brazos abiertos y le damos el pasaporte. No lo puedo entender. Lo mismo que la discusión sobre quién es mejor: ¿Maradona o Messi? Tienen la suerte divina de haber tenido a estos dos grandes jugadores. ¿Y se pelean sobre cuál es mejor que el otro? Por favor. Tienen a dos de los mejores futbolistas de la historia.

Como comentarista deportivo, otra de sus actividades Crédito: Instagram/lotharmatthaus10

-Si Messi no existiera, ¿Cristiano Ronaldo sería el rey indiscutido?

-Creo que sí, pero también es interesante tener a ambos al mismo tiempo.

-¿Esa rivalidad que viven los potencia?

-Desde ya, y particularmente a Cristiano. Porque Messi ya estaba muy arriba, y Ronaldo debe esforzarse para superarlo. Pero cuando observamos los últimos 10 años, ambos hicieron muchísimo por nuestro deporte. Y no sólo por el fútbol, sino para el espectáculo, los show televisivos. Igual, si me preguntan, prefiero más el estilo de Messi que el de Ronaldo.

-Messi le da órdenes a la pelota. ¿Usted lograba eso como futbolista?

-No, no lo creo. Yo era un jugador completamente distinto porque también hacía una tarea defensiva por el equipo, y con mi velocidad me iba para adelante de manera constante. Pero tanto Messi como Maradona no disfrutan -o disfrutaba en el caso de Diego- a la hora del retroceso para defender.

-Pero de todas maneras, usted también ganó el Balón de Oro.

-Sí, pero porque gané el Mundial '90. Es bueno destacar que cuando uno gana un premio individual, seguramente forma parte de un gran equipo. Yo entonces jugaba en Alemania y en Inter. Messi en Barcelona y la Argentina. Maradona en Napoli y en su selección. Siempre los grandes futbolistas juegan en grandes equipos, que a su vez celebran títulos. Entonces esos jugadores son los favoritos para ganar el Balón de Oro.