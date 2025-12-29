Revelan la decisión de Real Madrid con Franco Mastantuono: “Negativa rotunda”

Franco Mastantuono enfrenta un presente complejo en Real Madrid. Tras un inicio “vertiginoso”cbajo Xabi Alonso, el exRiver bajó su participación. Pese a esto, el club mantiene “confianza total”en su potencial a largo plazo, rechazando una oferta de préstamo de Napoli, según consigna el diario deportivo Marca.

La dinámica del futbolista fue atípica. Debutó en Liga ante Osasuna cinco días después de su presentación el 14 de agosto. En los primeros dos meses, disputó 599 minutos en 11 cotejos, con un gol al Levante y una asistencia en Champions. Fue el segundo más joven en debutar en Champions y el cuarto goleador más joven en Liga (18 años y 40 días). Alonso se “encandiló” con él, acelerando su proceso y considerándolo una pieza importante.

El camino, sin embargo, se torció. Un “punto de quiebre” fue su suplencia sin minutos en el clásico ante Barcelona. Más determinante resultó la pubalgia que arrastraba, la cual lo “obligó a detenerse”be iniciar una recuperación delicada desde el 3 de noviembre. Esta lesión fue clave en su escasa actividad reciente, sumando solo 157 minutos en tres encuentros durante los últimos dos meses de 2025.

La situación del joven se entrelaza con el “clima desestabilizante” que rodea a Xabi Alonso. El entrenador, cuyo perfil se ha erosionado por el descontento de hinchas y vestuario, está en la cuerda floja para la Supercopa. Esta presión redujo su margen para apuestas propias como Mastantuono, relegándolo. Rodrygo ganó continuidad y Alonso ya no parece “convencido” de darle la confianza inicial. Su rendimiento en Copa del Rey no destacó. La prensa le señaló reacciones nerviosas, como una discusión con Alaba y un “gesto torcido hacia Alonso”.

A pesar de estos desafíos, Real Madrid reafirma su apuesta millonaria por Mastantuono, considerado “piedra angular” en su planificación a largo plazo. La inversión, superior a los 45 millones de euros, se hizo anticipando el interés de clubes como PSG. En los últimos, desde Nápoles preguntaron por una posible cesión, pero la negativa del club blanco fue rotunda, según Marca.

Lo que viene para Mastantuono, en un 2026 mundialista

Franco Mastantuono y Lamine Yamal, las nuevas estrellas de la selección argentina y España, pueden cruzarse en la Finalissima Canchallena

El futuro inmediato del argentino incluye importantes desafíos personales. En el horizonte asoman la Finalissima de marzo contra España y, en junio, el Mundial con Argentina . Ya es el argentino más joven en debutar con la albiceleste en partido oficial, y podría, en el Mundial 2026, superar el récord de precocidad de Lionel Messi. Su objetivo es “pasar página en 2026, consolidar su adaptación y aportar al equipo”, según fuentes cercanas consultadas por la prensa española, aunque la continuidad de Alonso o un nuevo entrenador podrían influir en su proceso.