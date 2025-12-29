Marcos Senesi: juega en la selección argentina, rechazó representar a Italia, quedará libre y tres grandes de Europa se lo disputan

Marcos Senesi se transformó en uno de los nombres propios del mercado de pases europeo. El defensor de la Selección Argentina no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Bournemouth y quedará libre a mediados de 2026, con la posibilidad de negociar desde el 1° de enero. Esa situación contractual, sumada a su madurez futbolística y a su recorrido internacional, lo ubicó rápidamente en el radar de tres gigantes del viejo continente: Barcelona, Juventus y Atlético de Madrid.

La información fue reforzada por reportes posteriores de diferentes medios de España (Marca) e Italia (La Gazzetta dello Sport), que confirmaron el interés concreto de los tres clubes.

En el caso de Juventus, el nombre del zaguero surgido en San Lorenzo figura entre las alternativas preferidas para reforzar la defensa. Así lo señaló el especialista en traspasos Fabrizio Romano, quien remarcó que una de las primeras decisiones de Marco Ottolini, recientemente designado director deportivo de la Vecchia Signora, fue incorporar a Senesi en la lista de posibles refuerzos. Su doble nacionalidad —argentina e italiana— representa un valor agregado, ya que permitiría su llegada sin ocupar cupo de extranjero.

Senesi, en sus inicios en San Lorenzo Archivo

Barcelona, por su parte, también lo sigue de cerca. El club catalán analiza opciones para rearmar su última línea ante la ausencia prolongada de Andreas Christensen y la situación personal de Ronald Araújo, además de la necesidad de contar con variantes para Pau Cubarsí y Gerard Martín. En ese contexto, Senesi aparece como una alternativa de experiencia, con recorrido en ligas de primer nivel y presencia internacional.

El tercer interesado es el Atlético de Madrid. Diego Simeone, fiel a su tradición de respaldarse en futbolistas argentinos, evalúa sumar al central como una pieza que combine solidez defensiva, liderazgo y conocimiento del fútbol europeo.

Senesi, de 28 años, atraviesa un momento de plenitud. En la actual temporada con Bournemouth disputó 17 partidos —16 por la Premier League—, acumuló 1.445 minutos y aportó tres asistencias. Su equipo marcha 14° en la tabla, con 22 puntos en 18 fechas. Desde su llegada a Inglaterra ya suma 106 partidos oficiales, con seis goles y ocho asistencias, números que reflejan su aporte ofensivo además de su firmeza defensiva.

Marcos Senes con la camiseta de Feyenoord Archivo

Las estadísticas respaldan su crecimiento: promedia casi cinco recuperaciones por encuentro, 1,6 intercepciones, 1,9 barridas y cerca de ocho despejes por partido, con un 78% de pases completados en un equipo que se consolidó como revelación bajo la conducción de Andoni Iraola.

Formado en San Lorenzo, Senesi dio el salto a Europa en 2019 al Feyenoord, donde permaneció tres temporadas y dejó una imagen sólida que le abrió las puertas de la Premier League. En 2022, cuando Roberto Mancini intentó convencerlo para sumarse a la selección italiana, rechazó la propuesta y ratificó su decisión de esperar una oportunidad con la Argentina.

Senesi en acción con la camiseta argentina, durante el amistoso de octubre ante Venezuela RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esa perseverancia tuvo premio. En 2025 volvió a ser citado por Lionel Scaloni, luego de una visita personal de Walter Samuel a Inglaterra, y reapareció en las últimas convocatorias, con la ilusión intacta de meterse en la lista definitiva rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En una zaga con nombres consolidados como Nicolás Otamendi y Cristian Romero, y con Lisandro Martínez nuevamente en acción tras su recuperación, Senesi apunta a consolidarse como una alternativa confiable mientras define su futuro inmediato.