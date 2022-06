Lucas Beltrán dejó la concentración de Colón sin permiso y viajó a Buenos Aires para sumarse a River

SANTA FE.- Crece la tensión en Colón. El delantero Lucas Beltrán dejó el club y la ciudad y se fue a Buenos Aires con el firme propósito de poder reintegrarse al plantel de River. Según trascendió por parte de los dirigentes de la entidad santafecina, el futbolista cordobés, de 21 años, se alejó de Santa Fe sin la correspondiente autorización del club.

Esta situación no hace más que agregarle más condimentos a la relación entre Colón, Beltrán y River, club que quiere que el jugador se reincorpore al plantel que conduce Marcelo Gallardo para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. Ocurre que el delantero tiene contrato hasta fin de año y River la opción de recuperarlo el 30 de este mes. Pero Colón puede inscribirlo antes del 25 del corriente en la lista de buena fe ante la Conmebol para que juegue el cotejo de ida de esta nueva instancia de la Libertadores frente a Talleres, en Córdoba, la semana próxima. En ese caso no podría hacerlo la entidad de Núñez.

En las últimas dos semanas hubo conversaciones entre los dirigentes de ambos clubes, pero aún no se cerró un acuerdo, ya que Colón pretende un resarcimiento si River reincorpora al jugador. El principio de solución, según se comentó, pasa por el cierre de una negociación por el pase de Alex Vigo. La mitad del pase del defensor pertenece a River y el resto a Colón. El jugador está en Independiente y el sabalero pretende que River adquiera todo el pase de Vigo.

Lucas Beltrán en River Plate y Colón de Santa Fé

En Colón se asegura que Beltrán se fue sin la autorización del cuerpo técnico ni de los dirigentes, lo cual tensa aún más su situación. El delantero jugó con la camiseta rojinegra el 4 de este mes, en la visita de Colón a Tucumán, frente a Atlético. Dicen que durante el vuelo de regreso a esta capital, donde el plantel era aguardado esa noche para festejar el primer aniversario del campeonato obtenido en San Juan frente a Racing, Beltrán charló con el presidente sabalero, José Vignatti, y le pidió acelere su salida para retornar a River.

Aseguran también que la conversación terminó enojando a las partes. Algo sucedió en esa charla, porque desde entonces Beltrán no jugó más. Antes del clásico frente a Unión figuró en la lista de concentrados, pero fue retirado a horas del encuentro por una supuesta lesión, que nadie pudo confirmar. La cuestión pasa ahora por la reacción de los dirigentes sabaleros: si no hay acuerdo con River puede hacer valer el contrato y lo inscribirá para la nueva instancia de la Libertadores, con lo cual romperá las relaciones con River, ya que seguramente Beltrán no aceptará jugar con la camiseta del club santafecino.

Lucas Beltrán quiere volver a River y no jugar más en Colón

Para fortalecer la idea de que lo de Beltrán es asunto terminado, amigos del jugador dijeron que retiró sus pertenencias y viajó a Buenos Aires. De aquí al viernes todavía hay tiempo para negociar entre River y Colón. Por lo pronto, el técnico Julio Falcioni ya parece haberse resignado a que la situación de Beltrán se dirima en los escritorios y que el delantero, que en 2022 disputó 19 partidos y marcó cinco goles, ya no será parte de su staff. “Con respecto a la ausencia de Lucas no opino: es una situación entre los clubes, el jugador queda en el medio…”, declaró el DT.

Debe recordarse que no existe la inscripción provisoria en la Libertadores y por ello en River agotan las instancias para tenerlo. Gallardo quiere un centrodelantero urgente y la negociación con el colombiano Miguel Borja todavía no se definió.