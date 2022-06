Fin de una era: Del Potro dejó de aparecer en el ranking ATP y su futuro en el tenis es una incógnita

Antes del “congelamiento de puntos” por los obstáculos que generó la pandemia, los tenistas solían afirmar que el ranking no perdona , que es la fiel muestra de la realidad. En este caso, esa sentencia vuelve a ser ciento por ciento real. Juan Martín del Potro (33 años) desapareció del ranking de la ATP: con apenas un partido en el circuito desde junio de 2019 (este año, en Buenos Aires), al tandilense se le fueron los 23 puntos que conservaba del ATP de Queen’s 2019 y este lunes quedó en cero.

El último registro de Del Potro, publicado la semana pasada, fue 761°. Número 3 del mundo el 13 de agosto de 2018, el argentino vivió una pesadilla desde octubre de 2018 cuando se fracturó la rótula derecha durante un match ante el croata Borna Coric, en el Masters 1000 de Shanghai. Tras algunos tratamientos poco invasivos, volvió a dañarse la rodilla sobre el césped británico de Queen’s el 19 de junio de 2019, en la victoria frente al canadiense Denis Shapovalov, y desde ese momento el quirófano fue su único camino factible. Se operó cuatro veces y con distintos médicos extranjeros. El 8 de febrero pasado, luego de 965 días sin pisar oficialmente un court de tenis, volvió a jugar, entre lágrimas y frágil físicamente: lo hizo en el ATP porteño y cayó ante el azuleño Federico Delbonis por 6-1 y 6-3.

Un momento emotivo en febrero pasado: Del Potro colgó la vincha en la red tras perder con Delbonis en el ATP de Buenos Aires, como símbolo del final.

“Mi último partido fue en el campo y no en conferencia. Y eso es lo que quería”, dijo Del Potro, el tenista argentino más trascendente de la historia de nuestro país después de Guillermo Vilas. Con los ojos humedecidos y ovacionado en la noche del Buenos Aires Lawn Tennis Club, añadió: “Venía haciendo mucho esfuerzo durante tres meses para jugar acá. Tenía que tomar la decisión de parar y dejar al tenis al costado para ver una alternativa para la rodilla. Ese punto lo puse esta noche y vuelvo a retomar la vida. No va a ser con el tenis ahora, porque no es compatible. Tengo que mejorar mi pierna porque me cuesta vivir. Hay casos en el tenis que cierran la persiana y después milagrosamente vuelven. Esa ventana la voy a dejar abierta siempre. Pero si lo de hoy fue la última vez, fui feliz”.

Del Potro, sin ranking: así apareció el tandilense en la clasificación ATP durante este lunes. ATP

Pocos días después de aquella actuación, Del Potro viajó a Suiza y asistió a la clínica deportiva Rennbahnklinik, en Muttenz, una comuna del cantón de Basilea-Campiña. Valioso en “ortopedia, medicina deportiva, fisioterapia y diagnóstico funcional”, el centro médico helvético también atendió, entre otros atletas, a los tenistas Stefanos Tsitsipas (Grecia), Fabio Fognini (Italia) y Pablo Andújar (España). El resultado de su paso o tratamiento por Rennbahnklinik no se hizo público.

Habitualmente reservado, en los últimos meses Del Potro utilizó sus redes sociales para opinar o hacer anuncios sobre temas ajenos al tenis. ¿Cuáles? Especialmente a la Fórmula 1 y su vínculo con distintos pilotos. También es otro de los deportistas que se sumó a la movida de los “NFT” (las siglas aluden en inglés a token no fungible, que se refiere a un activo digital que no podrá consumirse ni sustituirse). Uno de los pocos comentarios tenísticos que realizó en Twitter fue durante el partido de cuartos de final de Roland Garros entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, el 31 de mayo pasado.

Del Potro y el piloto Checo Pérez antes del Gran Premio de Miami; el tandilense está vinculado a la Fórmula 1 y así lo expresa en sus redes sociales.

En este contexto, el futuro “deportivo” de Del Potro es una verdadera incógnita. Mientras muchos aseveran que no jugará más al tenis profesional, algunos pocos confían en que sí tiene reservados algunos capítulos más. Su ingreso en el court durante los últimos meses fue para participar de eventos privados o exhibiciones relacionadas con sus patrocinadores. Por lo pronto, según informó LA NACION, Del Potro es el apuntado por el empresario Lisandro Borges para que sea el rival de Nadal en una exhibición que está cerca de concretarse y que se jugaría el 23 de noviembre próximo en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires.

El 10 de mayo de 2004, con 15 años y poco más de siete meses, Del Potro sacó su primer punto ATP . Fue en el Future Argentina 3, en el Highland Park Country Club de Pilar, al superar en la primera rueda por 6-4 y 6-2 a Matías Niemiz, que era 1048° del mundo. El tandilense apareció en las clasificaciones, siendo el 1415° del mundo, en la semana del 24 de mayo y, desde entonces, nunca había salido.

Federer, casi fuera del Top 100

La inactividad no perdona a Del Potro en el ranking ni a nadie. Lo mismo puede decir el suizo Roger Federer, que actuó por última vez en julio de 2021, en Wimbledon, y desde este lunes aparece en el puesto 96°. El ganador de 20 trofeos de Grand Slam, que tiene proyectado reaparecer en septiembre durante la Laver Cup y luego, en octubre, actuar en el ATP de su ciudad natal, Basilea, no tenía un ranking se esa magnitud desde la semana del 4 de octubre de 1999, cuando era 106°.