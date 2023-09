escuchar

Lucas Martínez Quarta fue uno de los futbolistas argentinos destacados del fin de semana. Anotó un gol como centrodelantero, a una posición que en Fiorentina estaba acostumbrado a llegar Gabriel Batistuta, pero el exRiver no sólo se tuvo fe para pasar al ataque sino que además resolvió con buenos gestos técnicos para anotar el 1-0 del conjunto violeta en la visita ante Udinese, por la 5° fecha del Calcio.

El central argentino de anotar ante Atalanta en la fecha pasada del torneo italiano y este domingo apareció otra vez con un golazo para abrir la victoria 2 a 0 de su equipo. Estableció la apertura del marcador y Giacomo Bonaventura definió el cotejo a los 46 minutos de la segunda parte.

A los 32 minutos del primer tiempo, tras una salida larga de su arquero Pietro Terracciano, un pivoteo en el círculo central y otro lanzamiento vertical encontró a Martínez Quarta picó al vacío y tras un buen control desde una posición de número 9, terminó convirtiendo con un remate cruzado, al palo derecho del arquero Marco Silvestri.

El gol de Martínez Quarta y lo mejor de Fiorentina

En Udinese fueron titulares el defensor Nehuén Pérez y el mediocampista exBoca Martín Payero. Roberto Pereyra ingresó a los 29 de la segunda etapa pero no pudo cambiar la ecuación del encuentro.

Lucas Beltrán arrancó en el banco de Fiorentina, pero ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Christian Kouamé.

En la próxima jornada Udinese se enfrentará de visitante a Napoli, mientras que Fiorentina jugará de local frente a Frosinone. De esta manera el local está en el décimo octavo puesto en el campeonato con 3 puntos, mientras que la visita, con 10, queda en el quinto lugar.

El festejo de Martínez Quarta tras anotarle el gol a Udinese Agencia AP - LaPresse

Inter puntero

Inter, con la presencia de Lautaro Martínez, derrotó a Empoli 1 a 0, de visitante, y quedó al frente de la Serie A de Italia con puntaje ideal, al continuar la quinta fecha. La victoria del Inter fue posible gracias a un gol del lateral Federico Dimarco a los 6 minutos del segundo tiempo con un remate desde afuera del área que se metió en el ángulo del arquero albanés Etrit Berisha.

Lautaro Martínez, capitán del equipo milanés y máximo goleador de la temporada con cinco tantos, fue reemplazado a los 32 minutos de la segunda parte por el DT Simone Inzaghi. Empoli sumó su quinta derrota consecutiva en la temporada, sin convertir goles y con 13 tantos recibidos.

El DT Simone Inzaghi transmitió un mensaje de cautela pese a que Inter volvió a quedar como único líder de la Serie A. ”Inter no debe lanzar ningún mensaje ni debe mirar la tabla. Sólo pasaron cinco partidos y todo puede cambiar velozmente. Hay que seguir con esta concentración”, enfatizó el entrenador y agregó: ”Tuvimos un gran enfoque, creamos mucho, pero no logramos anotar. Luego en el último cuarto de hora nos adaptamos al ritmo del partido y no jugamos muy bien”, reconoció el DT de Inter, el único que ganó todos sus partidos del torneo.

Napoli, vigente campeón de la Serie A, sigue con su irregular inicio de la temporada y este domingo no pasó del empate sin goles en su visita a Bologna, en el que su goleador nigeriano Victor Osimhen falló un penal. Es la tercera jornada consecutiva de la Serie A en la que el equipo entrenado por el francés Rudi Garcia no suma los tres puntos, luego de la derrota 2-1 como local frente a la Lazio en la 3ª jornada y el empate 2-2 en Génova el fin de semana pasado.

