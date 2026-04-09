River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana 2026: resumen y goles del partido

River puso primera en su incursión en la Copa Sudamericana 2026. Y si bien, el aliciente que le suponía jugar en Bolivia ante Blooming, pero no en la altura habitual que resta posibilidades, empezó el partido con el pie izquierdo con una expulsión temprana. Sin embargo, se supo reponer, aunque finalmente terminó empatando 1 a 1 en su debut, por la primera fecha del Grupo H del segundo certamen de clubes más importante del continente. Todos los detalles de lo que fue este encuentro están disponibles en el sitio canchallena.com.

Cuando a los 5′, a instancias del VAR, el árbitro Andrés Rojas expulsó a Lucas Martínez Quarta por una falta de atrás sobre Bayron Garcés cuando este quedaba mano a mano con Lucas Beltrán, el panorama lució sombrío para River, que se jugó buena parte de su futuro inmediato con el XI inicial que eligió el DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet para debutar en la copa. El entrenador optó por poner mayoría de habituales titulares en la previa de los clásicos con Racing y Boca por el Torneo Apertura y Carabobo mediante en el estadio Monumental por este mismo certamen.

Por la expulsión temprana el entrenador sacrificó a Ian Subiabre, cuya presencia fue duda en la previa por molestias físicas e ingresó Germán Pezzella, quien volvió a jugar tras ocho meses por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Y lo del bahiense fue más que positivo, empujando al equipo desde el fondo y llegando él mismo a cabecear al área rival.

A los 35′, cuando River ya había logrado pasar los sobresaltos de los primeros acercamientos de Blooming, Fabricio Bustos metió un centro certero y limpio desde la derecha para que Sebastián Driussi se llene la boca de gol. El delantero definió de volea y la pelota dio en el palo y entró.

Apenas iniciado el segundo tiempo, justamente, ‘Chacho’ Coudet los reemplazó por Joaquín Freitas y Gonzalo Montiel, por esa premisa de rotación ante la seguidilla de partidos importantes.

La imprudencia de Lucas Martínez Quarta complicó a River en el inicio; el capitán fue expulsado a los 5' AIZAR RALDES - AFP

A los 54′, el mismo Pezzella no llegó a despejar un ataque rival y el colombiano Antony Vásquez puso la igualdad. El conjunto local, que salió a disputar la segunda parte con una postura más ofensiva, tuvo su premio. Unos minutos después, Facundo Colidio, desde lejos y ante una mala salida del arquero Braulio Uraezaña, lamentó que la pelota se fuera tan cerca, apenas por detrás del arco.

Tras ello, el equipo local fue mejor. Sobre el final, cuando el Millonario definitivamente jugaba más retrasado (y la cancha dejaba mucho que desear), fue su arquero, Lucas Beltrán el que se erigió otra vez como figura, más allá de que para él también este partido ofició como debut internacional.

Antony Vasquez celebra su empate con el corazón; el colombiano puso el 1 a 1 ante River AIZAR RALDES - AFP

River arrastra así una serie de cinco partidos sin ganar en sus viajes a Bolivia. Además de el de este miércoles, el equipo millonario perdió tres veces y empató el restante en ese lapso: en las dos últimas visitas recibió tres goles, ante Jorge Wilstermann (3-0), en 2017, y frente a The Strongest (3-1), en 2023.

El último triunfo del equipo argentino en ese país fue el 2-0 sobre Oriente Petrolero en la Copa Libertadores de 2006. Si la referencia es únicamente el estadio en el que jugó ante Blooming, está invicto: jugó en cuatro ocasiones, siempre ante Oriente Petrolero, con un saldo de dos triunfos y un empate, más el de este miércoles.

Fixture del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1 (7–9 de abril)

Carabobo vs. Bragantino

Blooming vs. River

Fecha 2 (14–16 de abril)

Bragantino vs. Blooming

River vs. Carabobo

Fecha 3 (28–30 de abril)

Bragantino vs. River

Carabobo vs. Blooming

Fecha 4 (5–7 de mayo)

Blooming vs. Bragantino

Carabobo vs. River

Fecha 5 (19–21 de mayo)

River vs. Bragantino

Blooming vs. Carabobo

Fecha 6 (26–28 de mayo)