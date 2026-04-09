River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana 2026: resumen y goles del partido

El Millonario arrancó la noche de su debut con el pie izquierdo, pero logró reponerse a tiempo; la próxima semana recibirá a Carabobo en el Monumental
- 4 minutos de lectura'
River puso primera en su incursión en la Copa Sudamericana 2026. Y si bien, el aliciente que le suponía jugar en Bolivia ante Blooming, pero no en la altura habitual que resta posibilidades, empezó el partido con el pie izquierdo con una expulsión temprana. Sin embargo, se supo reponer, aunque finalmente terminó empatando 1 a 1 en su debut, por la primera fecha del Grupo H del segundo certamen de clubes más importante del continente. Todos los detalles de lo que fue este encuentro están disponibles en el sitio canchallena.com.
Cuando a los 5′, a instancias del VAR, el árbitro Andrés Rojas expulsó a Lucas Martínez Quarta por una falta de atrás sobre Bayron Garcés cuando este quedaba mano a mano con Lucas Beltrán, el panorama lució sombrío para River, que se jugó buena parte de su futuro inmediato con el XI inicial que eligió el DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet para debutar en la copa. El entrenador optó por poner mayoría de habituales titulares en la previa de los clásicos con Racing y Boca por el Torneo Apertura y Carabobo mediante en el estadio Monumental por este mismo certamen.
Por la expulsión temprana el entrenador sacrificó a Ian Subiabre, cuya presencia fue duda en la previa por molestias físicas e ingresó Germán Pezzella, quien volvió a jugar tras ocho meses por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Y lo del bahiense fue más que positivo, empujando al equipo desde el fondo y llegando él mismo a cabecear al área rival.
A los 35′, cuando River ya había logrado pasar los sobresaltos de los primeros acercamientos de Blooming, Fabricio Bustos metió un centro certero y limpio desde la derecha para que Sebastián Driussi se llene la boca de gol. El delantero definió de volea y la pelota dio en el palo y entró.
Apenas iniciado el segundo tiempo, justamente, ‘Chacho’ Coudet los reemplazó por Joaquín Freitas y Gonzalo Montiel, por esa premisa de rotación ante la seguidilla de partidos importantes.
A los 54′, el mismo Pezzella no llegó a despejar un ataque rival y el colombiano Antony Vásquez puso la igualdad. El conjunto local, que salió a disputar la segunda parte con una postura más ofensiva, tuvo su premio. Unos minutos después, Facundo Colidio, desde lejos y ante una mala salida del arquero Braulio Uraezaña, lamentó que la pelota se fuera tan cerca, apenas por detrás del arco.
Tras ello, el equipo local fue mejor. Sobre el final, cuando el Millonario definitivamente jugaba más retrasado (y la cancha dejaba mucho que desear), fue su arquero, Lucas Beltrán el que se erigió otra vez como figura, más allá de que para él también este partido ofició como debut internacional.
River arrastra así una serie de cinco partidos sin ganar en sus viajes a Bolivia. Además de el de este miércoles, el equipo millonario perdió tres veces y empató el restante en ese lapso: en las dos últimas visitas recibió tres goles, ante Jorge Wilstermann (3-0), en 2017, y frente a The Strongest (3-1), en 2023.
El último triunfo del equipo argentino en ese país fue el 2-0 sobre Oriente Petrolero en la Copa Libertadores de 2006. Si la referencia es únicamente el estadio en el que jugó ante Blooming, está invicto: jugó en cuatro ocasiones, siempre ante Oriente Petrolero, con un saldo de dos triunfos y un empate, más el de este miércoles.
Fixture del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026
Fecha 1 (7–9 de abril)
- Carabobo vs. Bragantino
- Blooming vs. River
Fecha 2 (14–16 de abril)
- Bragantino vs. Blooming
- River vs. Carabobo
Fecha 3 (28–30 de abril)
- Bragantino vs. River
- Carabobo vs. Blooming
Fecha 4 (5–7 de mayo)
- Blooming vs. Bragantino
- Carabobo vs. River
Fecha 5 (19–21 de mayo)
- River vs. Bragantino
- Blooming vs. Carabobo
Fecha 6 (26–28 de mayo)
- River vs. Blooming
- Bragantino vs. Csrabobo
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo River
Un debut agridulce. River se condicionó con una prematura expulsión ante un rival inferior y firmó el empate
En Bolivia. River empató en su debut en la Copa Sudamericana: jugó con 10 más de 90 minutos y casi lo pierde en el final
En agenda. Resultado de River vs. Blooming: quién ganó el el partido de la Copa Sudamericana
- 1
Boca debutó por la Libertadores con mística copera, Paredes en alto nivel y una señal de crecimiento
- 2
Agustín Almendra: de ser la joya de Boca a tener que devolver más de un millón de dólares por un préstamo que no pagó
- 3
Video: el gol de Leandro Paredes que abrió el marcador de Boca ante Universidad Católica por la Copa Libertadores
- 4
En qué canal pasan San Lorenzo vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 hoy