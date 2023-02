Lucas Merolla, de jugar en el ascenso a ser protagonista de una de las novelas del verano con Boca

escuchar

No quedan dudas de que la de Lucas Merolla es una de las novelas del presente verano en el mercado de pases del fútbol argentino. Incluso, seguramente lo siga siendo en estas próximas horas, entre repercusiones y sucesos que se desprendan de su decisión. Es que es el hombre apuntado por Boca para reforzar la zaga central y por el que se generó tanto ida y vuelta con Huracán, dueño de su pase, a raíz de que –justamente- su vínculo finaliza a mitad de año. Con el mercado de pases cerrado, el zaguero miraba dos maneras de accionar: renovar con Huracán, firmar un precontrato con Boca para ponerse la camiseta azul y oro en junio o esperar a junio directamente e irse al exterior. Su futuro sigue siendo incierto.

La historia se estiró desde antes de fin de año hasta estos primeros días de febrero. Demasiado tiempo en el que Boca no encontró el camino para contratarlo antes del último jueves, jornada en la que cerró el libro de pases local, principalmente porque el gran dilema siempre estuvo del lado del Globo con cuestiones de lealtad o heridas aparentemente insanables.

Porque el zurdo gigante, con 1,94 metro de altura, nació futbolísticamente en Huracán y, según las firmes palabras del presidente David Garzón, “siempre manifestó que no quiere irse libre ni mal del club, por lo que tengo todo para creerle”. Más allá de la presión pública del directivo, se trató de una voluntad verdadera: si el jugador, de 27 años, no metió ninguna presión para que fuera transferido a Boca fue porque no quería malas relaciones con la institución que lo hizo crecer y potenció. Ahora bien, Garzón también dijo hace un tiempo algo clave en la historia: “Él quiere irse a jugar a otro lado”. Entonces, en la cabeza del central siempre hubo una clara conclusión: cambiar de aire en un grande como lo es la entidad de la Ribera, pero intentando que no fuera a costo cero.

Lucas Merolla, en uno de sus últimos entrenamientos con Huracán Prensa Huracán

Toda una controversia sobre cómo proceder, pero un claro deseo del defensor de progresar. Así las cosas, obligó a Juan Román Riquelme a levantar el teléfono varias veces para hacer diversos ofrecimientos, siempre rechazados por Garzón ante el común razonamiento de los negocios: a seis meses de convertirse en un futbolista sin dueño, los números acercados por el Consejo de Fútbol fueron más bajos de los deseados por Huracán para imponer la presión de la indirecta “aceptás algo o te podés quedar sin nada”. Si lo sabrá Boca y su vicepresidente segundo, que padecieron la ida de varios futbolistas mediante esa vía conflictiva… El último intercambio de propuestas habría contenido una oferta de U$S1.200.000 y la contrapropuesta solicitó más del doble.

“Yo creo que no está bien asesorado, porque nosotros le estamos ofreciendo el mejor contrato de la historia de Huracán, pero se lo estamos ofreciendo para que tengamos la seguridad de que se queda o que podemos negociar una venta con ofertas diferentes a las que tenemos hoy”, casi que imploró públicamente el mandamás del Globo, fortaleciendo aún más las dudas en Merolla.

Porque, entre las intenciones, la firma le permitiría a los de Parque Patricios que los ofrecimientos posteriores debieran contener mayores millones para poder sacarlo. Es decir que la posibilidad de Boca se esfumaría. Además de que esas líneas (dichas hace menos de un mes) contrastan con otra frase del propio Garzón, para nada distante a aquella, comprometiéndose a devolverle una “deuda” al fuerte zaguero.

Lucas Merolla corre desde atrás a Santiago Hezze, autor del gol ante Defensa y Justicia Prensa Huracán

“Apenas asumimos (2021) estábamos a un punto del descenso y le pedí que se quedara. Puso el pecho, nos bancó y se quedó. Ahora nos debemos a una oferta que, tal vez, no sea la mejor para el club, pero sí para el jugador. Estamos dispuestos a negociar con quien sea y a venderlo por menos de su valor porque él ya tuvo aquel gesto”, avisó en TyC Sports, en enero. Evidentemente, no se tuvo en cuenta para dialogar con Boca y encontrar lo que deseaba ya el “Flaco”.

Ni siquiera la condonación de la deuda por el préstamo de Franco Cristaldo, ocurrido en 2020, le alcanzó a Huracán para dar la aprobación del pase sin pensarlo mucho. Entonces, Riquelme y compañía llegaron a pensar en las últimas horas en un precontrato para que Merolla firme y arribe libre a Brandsen 805 el próximo 1 de julio. Sin embargo, Carlos Papandrea, su representante, sentenció la negativa a esa opción. “Es imposible que Lucas firme eso, por respeto al club que lo vio nacer” , dijo el jueves en El Show de Boca.

Por más que, en sus inicios, Merolla haya tenido que empezar a ganar experiencia en el ascenso: a mediados de 2016 jugó en Deportivo Español y un año después en Guillermo Brown de Puerto Madryn. La luchó y en 2018, con 23 años, comenzó su recorrido en Huracán, debutando recién en 2019 y convirtiéndose con los años en un pilar indiscutido. Y lo deslizado: por más que el zurdo haya aceptado dejar pasar la oportunidad que se le presentó en 2021 de ir a Salernitana, de Italia, por entonces recién ascendido a la Serie A, para ayudar a que Huracán saliera del peligro del descenso. Siempre con la cabeza y el corazón en Huracán, aunque se vuelve a una palabra clave: “Intentar” terminar en buenos términos.

Después de la dura lesión que atravesó en octubre de 2021, tras fracturarse el tercio medio de la tibia izquierda y estar más de cinco meses recuperándose, ponerse la camiseta de Boca significaría un premio a su fortaleza, su esfuerzo en los años de ascenso y la importancia y el respeto que se ganó vistiendo la camiseta del Globo. Lo desea tanto que lo antepuso a las recientes propuestas que recibió de un grupo inversor, que quiso depositarlo en clubes menores de Europa, suelo que no conoce, y en donde bien pudo mejorar su billetera. Pero no.

Lucas Merolla le tiene un gran cariño a Huracán, pero quiero seguir progresando. Sus ojos ven a Boca como u posible destino, aunque todavía -incluso con el libro de pases cerrado- no se termina de resolver su situación.